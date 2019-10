Cámaras Canon por menos de 300 euros: guía de compra

Me ha sorprendido gratamente, la he sustituido por una Canon 600D que tenia con un 28-58 y un Teleobjetivo 75-300. Una camara muy buena pero salgo mucho al campo y era un engorro cada vez que tenia que cambiar el objetivo cuando veía algún animalillo, y sobre todo el peso. Ahora si puedo, no tiene la misma calidad evidentemente, pero es muy buena. Respecto a los parámetros manuales igual que una Reflex y tiene un enfoque Manual con botones pero hace su función. Un zoom increíble y un buen estabilizador aunque lo uso poco. Eso si he comprado otra batería adicional ya que hago muchas fotos y para no quedarme corto.