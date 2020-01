Call of Duty: Modern Warfare edición especial para Amazon

Llevaba un tiempo sin comprar los Call of Duty (creo que desde Black Ops III), porque me parecía que la saga se había vuelto demasiado futurista y se había centrado demasiado en mecánicas multijugador de "correr y matar". El reboot (no es una continuación) de Modern Warfare me ha traído de nuevo a la franquicia, y estoy encantado.