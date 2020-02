Bombillas de bajo consumo, y otras soluciones ecológicas para tu hogar

Los tengo en el jardín y funcionan muy bien. La luz es pequeña, pero es lo que buscaba, sólo para decoración de macetas y rincones. Llevo dos meses y he de decir que le cae el riego del jardín directamente y no he tenido problemas. Tienen memoria del último color elegido al apagar y encenderlo de nuevo. Esto se agradece porque en otros que he comprado no pasa lo mismo y es muy molesto tener que seleccionarlo cada vez que se utiliza.