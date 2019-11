Solo en el Black Friday de Amazon: tu cafetera compatible con Nespresso con un 20% de descuento

En un principio, no estaba muy seguro de la compra, no me convencía el hecho de que fuera compatible con dos formatos de cápsula y como una cafetera express convencional, pero después de probarla, mi opinión ha cambiado. Lo primero que me gustaría destacar, es que es una cafetera pequeña, fácil de usar, y que se puede colocar en cualquier sitio. No hace apenas ruido mientras elabora el café, y por supuesto da unos resultados estupendos, incluso usando cápsulas compatibles. Recomiendo la compra al 100% no os vais a arrepentir.