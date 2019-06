Bikinis y bañadores para este verano: cómo elegir antes de comprar

Aunque no hay que olvidarse del típico refrán de "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo", el verano está a la vuelta de la esquina. Ya sea en bikini o bañador, lo que te va a importar una vez empieces a disfrutar de tus vacaciones, va a ser lucir los últimos modelos y looks veraniegos que serán tendencia durante estos meses de playa y piscina.

A continuación, te recomendamos 5 modelos de bikini y bañador para este verano con los que seguro acertarás, ideales tanto para una fiesta en la playa como para un look más festivalero, sin olvidarnos de otros más funcionales pensados para el deporte.

Iris & Lily - Bikini de talle alto

Este bikini vintage tiene dos puntos a su favor: la braguita es de talle alto, por lo que estiliza la figura y crea el efecto de una cintura más delgada; y el sujetador tiene copas push-up, lo que lo hace más cómodo y seguro a la hora del baño, además de que aumenta una talla de pecho. No tendrás que preocuparte por que se mueva.

Su estampado de lunares blancos sobre fondo rojo oscuro y su corte recuerda a los bikinis pin-up de los años 50. Tanto la parte de arriba como la de abajo tienen forro y puedes encontrarlo desde la talla S a la XL.

Y lo mejor es el precio. Solo 17,99 €.

Comprar

Iris & Lilly - Bañador Moldeador

Su función moldeadora nos ayuda a conseguir una silueta que favorece a la forma de nuestro cuerpo. Disponible en tres colores (negro, rojo o azul) y en tallas que van desde la 38 (S) hasta la 46 (2XL), este bañador fabricado en una combinación de poliamida y elastano nos aporta un secado rápido. Además, tiene la posibilidad de ajustar o suprimir los tirantes, nos da numerosas opciones para conseguir el mejor ajuste a nuestro pecho.

Diseño moderno, elegante y sencillo. Costuras muy correctas y no se clavan, tejido con secado rápido, tirantes ajustables en función del pecho. Cliente Amazon

Comprar

Miws Birds - Bañador Natación

Su sistema de ajuste Miws y su fabricación en una única pieza da como resultado una prenda que se adapta a la forma de nuestro cuerpo de una forma cómoda y confortable. Testado por equipos profesionales de natación nos aporta calidad, seguridad y firmeza en el agua.

Comprar

Miami Beach Swimwear Lily – Bikini

Pensado para cualquier ocasión, es un bikini transpirable y fácil de secar. Su diseño moderno y sus colores vibrantes y llamativos nos ofrecen un look fresco y veraniego. Ideal tanto para playa como para piscina.

Un bikini perfecto por menos de 20 euros.

Muy buena calidad, tejido estupendo y colores muy llamativos. Cliente Amazon

Comprar

Haute Pression Bañador Mujer

Bañador anudado al cuello con espalda descubierta y escote en forma de V. Destaca por su diseño de estilo marinero coronado por una franja horizontal de rayas a colores sobre el pecho. Disponible en color azul o rojo, es todo un acierto y una apuesta segura para este verano 2019.

Comprar

Cressi Térmico - Bañador Traje de Baño

Este bañador destaca por su adaptabilidad, polivalencia y estilo único. Fabricado en neopreno de 2 mm de grosor y con doble forro, está pensado tanto para usarlo en piscina como en el mar. Indicado especialmente para natación, buceo y deportes acuáticos en aguas a temperaturas bajas. Su apertura por medio de cremallera frontal nos permite que sea una prenda fácil de poner y quitar.

Acabados perfectos, neopreno de calidad, estampado que embellece el traje de baño. Buena sujeción del pecho. No molesta por ningún lado, es perfecto, lo recomiendo. Cliente Amazon

Comprar

Y si estás buscando los mejores vestidos de fiesta del verano, seguro que te interesa Swing revoluciona el sector de los vestidos de fiesta baratos.