Bicicletas fixie: la solución de movilidad urbana y ligera

Las bicicletas fixie, o fixie bikes, se caracterizan por su simpleza. Son modelos de piñón fijo, por lo que no tienen marchas, y en sus versiones más purista tampoco llevan frenos. Si, como imaginas, no puedes dejar de pedalear, ya que la rueda trasera no está liberada y la única manera de no bloquearla es seguir pedaleando. De hecho, para frenar tenemos que hacer precisamente eso, dejar de pedalear.

Esta simpleza hace que las bicicletas fixie sean las más ligeras del mercado, por lo que usarlas para moverte por ciudad no supondrá una carga. Te permitirá moverte ágilmente y sin esfuerzo.

La simpleza de su concepción también hace que sus costes y esfuerzos a la hora de mantenerlas sean mínimos, lo que es un valor añadido al quitarnos preocupaciones en ese sentido. Las fixie bikes aguantan todo lo que la ciudad quiera echarles encima.

No en vano, lasfixie son las preferidas por los mensajeros urbanos de medio mundo.

Además, los fabricantes cada vez están haciendo más esfuerzos en hacer bicicletas singulares y personalizables, por lo que podrás configurar tu propia fixie, o ir completando detalles poco a poco.

Si quieres saber más sobre este popular tipo de bici urbana, sigue leyendo. Te presentamos las mejoresbicicletas fixie que puedes comprar actualmente, a un precio razonable.

Kamikaze Bicicleta SS 2017 Fixie/Single

Ideal para aquellos que se quieren iniciar en el mundo de las fixies. Simple, ligera y efectiva, por un precio de algo más de 200 euros. Disponible con detalles en amarillo o azul, cuenta con un cuadro y horquilla de acero para garantizar su resistencia en la ciudad.

En este caso, podemos usarla con el piñón fijo, o liberando la rueda trasera.

Por defecto, viene con los frenos delantero y trasero montados, lo que confiere seguridad a los no iniciados en el mundo del contrapedal.

“Me gustó mucho su diseño, pesa poco y es ligera y muy cómoda de conducir por la ciudad. Le falta un transportín, pero se puede poner fácilmente.” Cliente Amazon

FabricBike Acero 10Kg

Sólo diez kilogramos de peso para la FabricBike. Freno delantero, y posibilidad de liberar la rueda trasera para hacer más cómodo el desplazamiento.

Los pedales vienen con calas para poder desarrollar más potencia con menos esfuerzo.

Disponible en tres tallas para adaptarse a cualquier altura, y con 14 combinaciones distintas de colores. Es muy difícil que no encuentres una que no te encante.

“Tengo una de estas fixies FabricBike desde hace ya tiempo, y decir que es una gran bicicleta. Es dura y resistente, y acostumbrado a las mountain bikes, con esta a pesar de ser piñon fijo va como un tiro. Muy recomendable tanto con la rueda puesta en piñon libre, como en el fijo, lo cual está bien si eres valiente. Los acabados son bastante buenos, los frenos van muy bien y se hace muy cómoda para la ciudad.” Cliente Amazon

Helliot Bikes Fixie Soho

Las Helliot Bikes Fixie Soho son de los mejores modelos de bicicletas fixie en cuanto a relación calidad precio. No en vano, te costará un poco bucear por las diferentes opciones, ya que puede que se queden temporalmente sin stock.

Y es que puedes adquirirlas por menos de 200 euros, como el modelo que te presentamos con el cuadro naranja, válido para una altura hasta 185 centímetros.

FabricBike Light

Si lo que buscas es una opción más agresiva y racing a la hora de moverte con tu fixie bike, la FabricBike Light es tu opción.

Con un manillar más deportivo, te permitirá imprimir más fuerza en el pedaleo y poder moverte con más rapidez entre el tráfico.

Menos de 9,5 kilogramos de pesos, y las mismas opciones de personalización que su hermana “Acero”.

“Excelente bicicleta, muy buena relación calidad/precio, muy buenos componentes , la bici es muy cómoda y enseguida me he acostumbrado, compra recomendada al 100% y mejor calidad que las de Santa Fixie” Cliente Amazon

Moma Bikes Fixie Munich Casual

Y por último, la joya de la corona en cuanto a bicicletas fixie que merecen la pena se refiere. La Moma Bike Munich Casual lo tiene todo. Cuadro y llantas de aluminio, sistema flip-flop para liberar la rueda trasera, y frenos delanteros y traseros.

Estética vintage y agresiva, para ser ir bonito y elegante por la ciudad. Eso sí, el precio es algo más elevado que los modelos anteriores, y habrá que desembolsar algo menos de 400 euros.

Si es el modelo que te encanta, date prisa, porque es una edición limitada que se está agotando.

Anímate a dar el salto, olvida los atascos, y desplázate con estilo con una bicicleta fixie.