Auriculares Sennheiser HD a mitad de precio

Me encantan, el sonido es buenísimo, la batería me dura más de una semana y los llevo en el metro y el trabajo. Los he comparado con los auriculares de dos compañeros (Sony WH1000 y Bosé QCII) y en calidad precio estos son los mejores. La cancelación de los Bosé hasta ahora es la mejor, pero la de estos es muy buena, en la oficina, te enteras de los compañeros de al lado, pero no del murmullo, y si tienes la música puesta, aunque sea bajita, no te enteras de nada.