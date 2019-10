Aumenta el hype: nuevo trailer de Star Trek Picard

El próximo 24 de enero del 2020 ha quedado marcado en el calendario de todos los fans del universo galáctico Star Trek después de que Patrick Stewart revelase la fecha de estreno y el tráiler de la nueva serie Star Trek: Picard durante la pasada Comic-Con de Nueva York.

Como participantes, el evento contó con caras conocidas del reparto de la serie, entre las que destacan las de Sir Patrick Stewart (Jean-Luc Picard), Isa Briones (Dajh), Alison Pill (Dr. Agnes) y Santiago Cabrera (Chris Ríos), o algunos nombres notables como los de los productores A. Kurtzman, M. Chabon o A. Goldsman entre otros.

La plataforma Amazon Prime Video acogerá parte del estreno mundial de esta esperadísima serie, ofreciendo a todos sus seguidores un capítulo semanal hasta completar un total de los 10 episodios que conforman esta primera temporada. Estados Unidos y Canadá serán los únicos países de una lista de 200 que estrenarán en sus propios canales exclusivos las nuevas aventuras protagonizadas por Jean-Luc Picard.

En este ilusionante tráiler, situado cronológicamente 20 años después de los acontecimientos de Star Trek: Némesis, podemos apreciar la nueva vida rural de Picard, quien disfrutará de la relajación y del sosiego propios del entorno de la campiña francesa. Esta paz se verá alterada cada noche con la aparición de extraños sueños y con la presencia en su finca de una misteriosa mujer con habilidades especiales que decide acudir a Picard en busca de ayuda.

Star Trek: Picard está producida por CBS Television Studios en colaboración con Roddenberry Entertainment y Secret Hideout. Junto al emblemático actor Stewart, quien interpretó durante siete temporadas a Jean-Luc Picard, Amazon ha querido incluir a Isa Briones, Alison Pill, Harry Treadaway, Santiago Cabrera, Michelle Hurd y Evan Evagora en el reparto de la que es una de las series más esperadas de este próximo 2020.

Habrá que esperar hasta el próximo 24 de enero para poder disfrutar desde Amazon Prime Video del regreso de una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos que continuará el hilo argumental que nos dejó Star Trek: The Next Generation, hace casi 30 años.

Star Trek: Picard ya es otro de los nombres que forma parte de la lista de próximos estrenos de Amazon Prime Video, la plataforma en streaming de Amazon.

Prime Video es una de las muchas ventajas que encontramos en el programa Amazon Prime, el servicio premium con suscripción anual o mensual para todos sus clientes.