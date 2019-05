Amazon Launchpad: así son los productos más innovadores del mercado

Llevaba muchísimo tiempo con ganas de tener un dispositivo FOREO, y estas navidades vi el momento. Me parecía un poco carillo, pero encontré una oferta y me lancé sin mirar atrás. Después de dos semanas usándolo no puedo estar más contenta. Cada mañana y noche lo utilizo, y aparte de lo cómodo y fácil que resulta su uso, la piel queda suave y bien limpita, con más luz.