Amazon Kids: por qué deberías probarlo para regalar en Navidad

Una preciosidad de bici para las niñas con un concepto más clásico en su forma. Lejos de la dictadura de las pseudo Mountain Bike omnipresentes en el mercado, donde todas estan cortadas con el mismo patrón. Es más, da ese plus de diferencia y presencia cuando está junto a esas bicis omnipresentes. Dicho de otra forma, da el DO mayor. Magnífica calidad y acabados. Se ve en todos los detalles. Nada que ver con las otras que ves en otros establecimientos y que venden bicis de niñ@s como churros. Viene prácticamente toda montada, le falta colocar el manillar, pedales y cesta. No es complicado montarlo y solo hay que prestar más atención a la hora de poner cada pedal en su lado, vienen marcados L-R.