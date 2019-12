Altavoz Bluetooth Bang Olufsen con más de 50 euros de ahorro solo hoy

Primero, compré el Bose soundlink Mini II. Sobre su portabilidad, nada que objetar. Muy pequeño y con un peso reducido de 660 g aproximadamente. En cuanto a su sonido, aunque bueno, no me llegaba a terminar de convencer por tener un sonido que, para mi gusto, le faltaba un poco de claridad. Buenos bajos, pero algo turbios. Por esa razón, adquirí el Beoplay P6, y tras escucharlos, puedo decir que... es otra historia: Bajos y graves perfectos, medios sin recortar, y agudos muy nítidos. Sorprendente. Es verdad que pesa un poco más (1 kg) pero a mi me ha merecido la pena. Además, puedes configurar el sonido con un equalizador que tiene la App de B&O, independientemente de la plataforma striming que escuches (Spotify, TIDAL, etc). Lo recomiendo.