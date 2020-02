Ahora es el momento de adquirir tu robot aspirador Roomba con un 50% de descuento

Me ha sorprendido gratamente. No pensé que realmente fuera a funcionar bien. Exteriormente no parece muy robusto pero a mí me hace un papel estupendo pues me va fregando la casa por sectores. Un día toca el salón el otro día toca el pasillo y así me lo voy organizando y me saca faena y además de fregar lo deja seco y sin manchas.