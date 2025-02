El problema del 'plus size' en la moda masculina: ¿por qué las firmas no se suman a la tendencia?

Los últimos desfiles de moda hombre de Milán y París han dejado claro que si bien el sector está abierto a lanzar una moda inclusiva, con tallas no normativas en el apartado femenino, al diseño masculino le falta un largo recorrido para llegar al mismo nivel, según recoge EFE.



La realidad y las quejas de los hombres demuestran que no son muchas las firmas que se han sumado a la tendencia de tallas grandes.



"Un cuerpo no normativo no puede adaptarse a las medidas estándar", es aquí -indica- donde entra el trabajo a medida, más caro. "Si quieres buen precio no es la elección. No se puede tener todo".



Marisol Ochoa, agente de la agencia Miah Management, que ha apostado por modelos de todas las edades, géneros y tallas, aclara que un modelo de talla grande no es un modelo musculado y con más talla de la habitual, es el que "se sale de los estándares mal conceptuados como regulares".



Apunta que Alemania y Estados Unidos son los dos países donde el diseño "plus size masculino es más habitual e iguala a lo logrado por las chicas".

"Si no hay un mercado que lo demande no se hace"

El creador mallorquín señala que "hay que ser realistas, las empresas son un negocio y se deben a lo que venden, si no hay un mercado que lo demande no se hace", señala. Erroz asegura que en el apartado femenino las mujeres han liderado la denominada moda curvi. "También es cierto que se ha puesto de moda, las firmas lo tienen presente y ha evolucionado mejor que la moda hombre", que va un paso más atrás, aunque asegura que si hay demanda y una queja real cambiará.



Pero advierte de que no basta con hacer tallas grandes, los diseños deben de estar adaptados al cuerpo. Una reflexión a la que se suma el diseñador y modelo José Vida, que se define como "gordito de toda la vida". La presión social le llevó a adelgazar en la adolescencia, sufrir acoso escolar tuvo mucho que ver; después llegaron los trastornos alimenticios, explica.



"Logré un cuerpo hegemónico; de ser solitario pasé a ser popular y comencé a trabajar como modelo y estilista", también llegaron las drogas, hasta que pasó página para encauzar su vida de un modo saludable. Tras varios problemas de salud, pasó de una 38 a la 46, e incluso la 50.



Como gran consumidor de lujo se lamenta de que las tallas 'plus size' no existan en las grandes marcas, una razón por la que comenzó a estudiar los volúmenes del cuerpo masculino y sus necesidades, "no basta con hacer tallas grandes, el patrón debe aportar comodidad".



Fue en ese momento cuando decidió crear su propia firma Cool Fat Guy con la que ha desarrollado 'low fit', un patrón para la confección de prendas de tejido vaquero con el tiro frontal bajo y el trasero más alto, además de refuerzos invisibles en la entrepierna para aguantar el roce de unos muslos generosos, que a día de hoy tiene más de 500 referencias de cuerpos masculinos de talla grande.



"El denim que no siempre es lo dúctil que un chico de talla grande precisa, si incorpora elastán con los lavados queda desbocado", explica Vidal, quien incide en que se dan pasos muy pequeños en tallas grandes masculinas, a pesar de que los hombres, cada vez más, cuidan su estilo.

"En el mundo masculino ni siquiera hay referentes 'king size"

José Vidal indica que los hombres tienen "más presión, genera críticas si manifestamos que una prenda no sienta bien, y si no se verbaliza parece que no existe esa realidad".



El creador de la firma Brain&Beast, Ángel Vilda, es uno de los que más diversidad aporta a la pasarela. "Concebimos las colecciones con prendas que le valgan a mucha gente sin necesidad de fabricar 25". Subraya que no solo es cómo fabricas si no "cómo interpreta la prenda el cliente".



"Los hombres no hemos tenido la presión sobre el físico que ha sufrido la mujer, nos hemos sentido favorecidos en una horquilla más amplia", continúa, una situación que han utilizado a su favor para presionar sobre las tallas.



"En el mundo masculino ni siquiera hay referentes 'king size", reseña Vilda, algo que resalta Esther García, directora de Esma Events, la agencia encargada de seleccionar los modelos de algunas de las pasarelas más relevantes españolas. "No encuentro modelos masculinos de tallas grandes", sentencia.



Hasta el punto, dice, de proponer desfilar a aquellos que reúnen el perfil si los ve por la calle. "No basta con que sean grandes, deben tener magnetismo", unas proporciones determinadas y una altura mínima de 1,90.