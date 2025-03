Macho Man, el vino que tienes que regalar a tu padre

El Día del Padre está a la vuelta de la esquina. El 19 de marzo es la fecha en la que toca rendir homenaje a ese hombre que nos ha enseñado a atarnos los cordones, a montar en bici y a no hacer el ridículo en la vida. Y, como cada año, llega la pregunta del millón: ¿qué le regalo?

Ya hemos sugerido carteras elegantes, porque todo padre necesita un buen sitio donde guardar su dinero. También hemos hablado de muñequeras para que no se le caigan los tornillos, porque a ciertas edades conviene tenerlo todo bien ajustado. Pero si de verdad quieres un regalo con el que no fallarás, algo que disfrute de verdad y que lo haga sentirse especial, la respuesta está clara: vino. Y no cualquier vino.

Si tu padre es un tipo con carácter, alguien que sabe lo que quiere y aprecia los buenos sabores de la vida, entonces el Macho Man Monastrell de Casa Rojo es la elección perfecta. Un tinto con fuerza, elegante y con ese punto de distinción que hará que cualquier brindis se convierta en un momento memorable.

Macho Man: un vino con personalidad para un padre con clase

El Macho Man Monastrell (MMM) es un vino elaborado al 100% con uva Monastrell, la joya de la D.O. Jumilla. No estamos hablando de un vino cualquiera, sino de una auténtica expresión de esta variedad mediterránea, nacida en el Paraje de La Raja, un entorno donde las viñas luchan contra el clima árido para dar lo mejor de sí mismas.

Este vino no se hace con prisas. Se deja madurar durante 12 meses en barricas de roble francés y americano, lo que le confiere un equilibrio perfecto entre potencia y elegancia. Es un vino con carácter, pero sin estridencias. Un vino que habla con firmeza, pero con estilo. Como debería hacerlo todo buen padre.

Notas de cata: lo que encontrarás en cada copa

Vista: Rojo picota intenso con reflejos violáceos, limpio y brillante.

Nariz: Aromas profundos de fruta roja madura (cereza, ciruela, grosella), con notas especiadas, toques ahumados y un fondo balsámico que aporta frescura.

Boca: Entrada sedosa, taninos bien integrados y una acidez equilibrada que lo hace persistente y elegante. Su final es largo y envolvente, con recuerdos de madera bien ensamblada.

Un vino que no solo impresiona en la primera copa, sino que deja huella en la memoria.

¿Con qué maridarlo?

Si tu padre es de los que disfruta comiendo bien, este vino será su mejor compañero. Va de lujo con carnes rojas, quesos curados, embutidos ibéricos o guisos contundentes. También puedes regalárselo junto a un buen entrecot o un queso manchego curado, y el éxito está garantizado.

Un regalo con sabor y significado

El Macho Man Monastrell no es solo un vino. Es un mensaje. Es un brindis por todos esos momentos que hemos compartido con nuestro padre, por los consejos que nos ha dado (aunque no siempre los hayamos seguido), y por todo lo que nos ha enseñado sin decir una sola palabra.

Así que este Día del Padre, olvídate de regalos que acabarán en un cajón y apuesta por algo que de verdad disfrutará. Porque si hay algo que nunca pasa de moda, es el placer de un buen vino.

En calidad de afiliado, Vozpópuli obtiene ingresos por las compras que cumplen los requisitos. La inclusión de enlaces no influye en ningún caso en la independencia editorial de este periódico: sus redactores seleccionan y analizan los productos libremente, de acuerdo con su criterio y conocimiento especializado.