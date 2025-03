El sacrificio de una familia y la pasión por la cocina: la historia de Edu Collado y Egun-On a 5 minutos de IFEMA

Edu Collado creció entre los fogones del Egun-On, el restaurante que sus padres, Blas Collado y Susi Linares, abrieron en 1999 en el barrio madrileño de Barajas. Aquella taberna de toda la vida, de pintxos y raciones vascas, abría sus puertas a las seis de la mañana y cerraba bien entrada la noche, un sacrificio constante que marcó su infancia y su visión de la gastronomía. Pero cuando llegó su turno al frente del negocio, Edu decidió que debía cambiar el rumbo.

"Mis padres montaron algo tipo bar, choco, taberna de pintxos, de raciones, de tapas... Yo estaba trabajando, pero no me gustaba. El tema parroquiano, cañeo y cafés por la mañana no era lo mío. A mí lo que me llenaba era cocinar", confiesa Edu Collado.

En 2018, tras el diagnóstico de una enfermedad en su padre, tomó la decisión de reinventar Egun-On. Fue un giro arriesgado, porque el restaurante contaba con una clientela fiel que apreciaba la esencia del viejo bar. "Por desgracia, en 2018 mi padre enferma y me dice: 'las llaves del local, no puedo seguir trabajando'. Y ya poco a poco empiezo a darle una vuelta. Al principio trabajando de seis de la mañana, porque claro, era una burra", explica.

El cambio no fue fácil, sobre todo porque su padre no entendía la necesidad de modificar un negocio que funcionaba bien. "En su cabeza no entendía: ¿qué leches quieres cambiar esto si me estaba funcionando perfectamente? Yo no era feliz haciendo esto. Había críticas, claro. Muchos clientes de toda la vida pensaban que estaba traicionando lo que mis padres habían construido, y esas críticas llegaban a los oídos de mi padre, lo que lo hacía más difícil todavía", recuerda.

El cambio no fue inmediato ni sencillo. Mantener la esencia de la cocina vasca mientras se introducían innovaciones requirió paciencia y convicción. "No quería que mi vida girara solo en torno al restaurante. Quiero ser cocinero, pero también quiero ser padre y tener tiempo para mi familia", explica.

Respetar las raíces sin perder la esencia

A pesar de la transformación, Edu mantuvo algo innegociable: la base de su cocina sigue siendo la que le enseñó su padre. "Mis caldos y mis pucheros siguen con las bases de mi padre. Eso nunca cambiará", dice con orgullo. Esa fidelidad a la tradición convive con una propuesta gastronómica innovadora, que ha convertido a Egun-On en un referente en el barrio de Barajas y un atractivo para quienes visitan IFEMA.

Hoy, Egun-On es mucho más que un bar de pintxos. Su evolución lo ha llevado a ofrecer una cocina de producto con toques vanguardistas. "Nuestra cocina es de raíces, pero también de futuro", afirma Collado.

El verdadero punto de inflexión llegó cuando Edu conoció a Nacho Sandoval, organizador de concursos gastronómicos. "Me dice: 'preséntate'. No porque vayas a ganar, sino porque vamos a hacer notas de prensa por todos lados y te va a dar visibilidad". Esto se debe a que una de sus creaciones más aclamadas está el Pulpo a la brasa con queso de tetilla y patata revolcona, una receta que le valió un premio en el certamen Pulpo Pasión Madrid.

Edu aceptó el reto de Sandoval y se presentó con su pulpo al estilo gallego. Para su sorpresa, quedó tercero en la categoría tradicional y ganó el premio a Mejor Maridaje. "Fuimos el único sitio que ganó dos premios en el mismo concurso. Y claro, a mí mi familia y mis amigos me decían que mi comida estaba muy rica, pero cuando alguien imparcial te lo dice, te da otra confianza." Este reconocimiento lo animó a seguir innovando sin perder la esencia de la cocina tradicional.

La carta de Egun-On

Edu ha sabido encontrar el equilibrio entre la cocina clásica y un toque de vanguardia. Platos como su croqueta de cocido con mermelada de piparras o su pulpo con queso de tetilla son el resultado de ese equilibrio. "No quiero ser demasiado vanguardista. Quiero que la gente disfrute del producto, pero con un puntito distinto".

A pesar del éxito, el camino no ha sido sencillo. Edu tuvo que enfrentarse a críticas de clientes habituales que no aceptaban los cambios. "Me han caído hostias, hablando mal. Clientes de mi padre me decían: 'es que tú no nos invitas a la caña como hacía él'. Y eso me molestaba, porque mi padre estaba enfermo y yo solo intentaba seguir adelante con algo que me llenara".

Aun así, siguió adelante, apostando por una cocina de calidad, ampliando su equipo y mejorando el perfil de su clientela.

De hecho, ha incorporado ingredientes innovadores como la carne de reno salvaje, importada de Finlandia, que presenta en dos versiones: lomo alto con demi-glace de oporto y regaliz, y un steak tartar que se ha convertido en uno de los platos estrella. "No se trata de hacer platos por impresionar, sino de encontrar sabores nuevos que respeten el producto", aclara.

"No quiero crecer, quiero vivir"

Hoy en día, Egun-On ha pasado de tener cinco empleados a nueve, y ha logrado atraer a un público dispuesto a disfrutar de una experiencia gastronómica diferente. Sin embargo, Edu tiene claro que su objetivo no es expandirse. "He visto a mi padre enfermar y fallecer a los 65 años. Yo este local lo tengo para vivir. Cierro en Navidad, Semana Santa, en verano un mes y los domingos. Quiero estar con mi mujer y mi hija. No quiero expandirme porque no quiero sacrificar mi vida por el trabajo".

Egun-On celebra este año su 25º aniversario y sigue atrayendo tanto a clientes fieles como a nuevos comensales que buscan una experiencia gastronómica diferente. "Hemos evolucionado, pero sin olvidar de dónde venimos", dice Edu.

La clave de su éxito ha sido mantener el equilibrio entre innovación y respeto por la tradición. "Mis padres hicieron de Egun-On lo que es hoy, y yo solo intento darle continuidad con una visión adaptada a estos tiempos", concluye.

El sueño de su familia sigue vivo, pero ahora también le permite a Edu vivir su propia vida sin renunciar a su pasión por la cocina. En cada plato que sirve, en cada caldo que hierve, la historia de Egun-On sigue latiendo, como un homenaje a quienes lo fundaron y a quienes continúan disfrutándolo.