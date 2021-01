Ni responsables ni paz para las familias un año después de la tragedia de Zaldibar

En las inmediaciones del vertedero de Zaldibar ya nada es igual que antes de la fecha fatídica. Porque el 6 de febrero del aciago 2020 miles de toneladas de residuos se derrumbaron, sepultaron a dos trabajadores y lo cambiaron todo. Tal vez lo cambiaron para siempre. El paisaje es distinto. El aire estuvo corrompido durante meses. El ánimo no es el mejor porque nadie en los municipios colindantes puede olvidar la tragedia. Y el propio vertedero está ya sentenciado. Algo, sin embargo, ha continuado y continúa invariable este año: todavía no hay responsables del suceso.

Dentro del vertedero continúa el trajín de excavadoras y trajes blancos que todavía buscan el cuerpo de uno de los dos fallecidos. Porque en agosto se encontró el cuerpo de Alberto Sololuce pero todavía yace, en algún lugar bajo la montaña derruida, el cadáver de Joaquín Beltrán. No hay paz para su familia, pero tampoco para la otra afectada. Ni para los vecinos del propio pueblo de Zaldibar y de los municipios del País Vasco próximos como Eibar, Ermua o Elgeta.

En estos casi doce meses las familias de las víctimas han pasado de "la rabia y la indignación" primigenia a una resignación obligatoria. Al menos los familiares de Sololuce pudieron "empezar el duelo como es debido", en palabras de una de sus sobrinas, tras el hallazgo de sus restos. En la familia Beltrán, donde han optado por apenas salir en los medios en todo este tiempo, todavía esperan poder hacer lo mismo.

"Responsabilidades"

Tanto los familiares y amigos de las dos víctimas como varios grupos vecinales de esta zona ubicada en la frontera de Guipúzcoa y Vizcaya siguen exigiendo la depuración de responsabilidades. Uno de los más activos es la plataforma Zaldibar Argitu, que pide constantemente que se busque tanto fuera como dentro del Ejecutivo vasco a los culpables. También varias asociaciones ecologistas como Ekologistak Martxan reclaman por activa y por pasiva esa misma exigencia.

Los grupos críticos son diversos. Y entre ellos hay quienes incluso apuntan a una trama que iría más allá del accidente porque conectaría a determinados políticos con los gestores del vertedero. Pero nada se ha podido demostrar más allá de la presunta culpabilidad de los tres únicos detenidos. Este mismo sábado y la pasada semana se celebraban manifestaciones en recuerdo de los dos trabajadores fallecidos. Y la semana que viene, cuando se cumple un año exacto del derrumbe, habrá más protestas.

Manifestaciones que pretenden ahondar en esa pertinaz exigencia de que se señale a los responsables. Esas marchas son numerosas pero no pueden llegar a ser multitudinarias. Porque se da la circunstancia de que la tercera ola de la pandemia está golpeando la zona con fiereza. La mayoría de estos pueblos supera o roza la tasa de contagios de 500 por cada 100.000 habitantes.

Irregularidades graves

La exigencia de responsabilidades no es baladí. Porque el accidente que sepultó a los dos trabajadores provocó que se destapasen no pocas irregularidades en el funcionamiento del vertedero. La basura acumulada era más de la permitida. La contaminación generada se estaba midiendo de forma defectuosa. Las licencias de uso no se cumplían de forma estricta. Quizás el ejemplo más notable de este cúmulo de despropósitos era que el vertedero estaba almacenando residuos con amianto pese a no tenerlo permitido.

¿La culpa de todo ello es de la empresa que explotaba el vertedero, Verter Recycling, por cometer dichas irregularidades, o también del Gobierno vasco, por no vigilar el buen funcionamiento? Ese es el gran debate abierto en esta causa. Lo sabido hasta ahora es que en el verano de 2019 el Servicio de Inspección Ambiental del Ejecutivo autonómico reflejó una serie de incumplimientos graves. En septiembre este organismo notificó el informe a la compañía y le dio 30 días para presentar pruebas de que se habían corregido los errores encontrados.

En octubre de ese año, a cinco meses de la tragedia, Verter Recycling aportó documentación y hasta un estudio realizado por una empresa de ingeniería especializada que concluía que el vertedero era estable. La realidad de los hechos demostró lo contrario. ¿Quién debe pagar tanto por el descontrol de lo que ocurría como por la gestión política al respecto?

El Gobierno contra la empresa

Así las cosas, la guerra por la responsabilidad en lo acontecido se libra entre el Ejecutivo de Íñigo Urkullu y la citada Verter Recycling. Solo hace unos días que el Departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico culpaba a la compañía de los daños en las aguas y en los suelos cercanos al lugar y le daba diez días para que presentase un proyecto de reparación de la zona.

Respondía la empresa con un comunicado en el que reprochaba al Gobierno Vasco que la resolución en la que le atribuía toda la responsabilidad "se ha emitido sin las adecuadas garantías procedimentales y obviando metodologías y guías establecidas para la cuantificación de daños". Recycling rechazaba también que se le haga responsable de lo ocurrido "de manera única y exclusiva, dada la eventual concurrencia de responsabilidades de otros agentes intervinientes". Y reclamaba "rigor" en la búsqueda de la verdad.

Una causa judicial

La Justicia tendrá que decidir sobre el caso. Por ahora, hay un procedimiento abierto. El pasado viernes trascendía que el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango ha iniciado ya la causa contra Verter Recycling y contra tres de sus responsables por un presunto delito ambiental ocasionado como consecuencia del derrumbe. Siguen como investigados los responsables de la empresa José Ignacio Barinaga Egia, Maria Arrate Bilbao Barinaga y Juan Elosegui Etxebarria, así como a la propia compañía.

Los tres únicos señalados fueron detenidos en una operación de la Ertzaintza que suponía un vuelco en el caso. En el proceso, único abierto ahora mismo en los tribunales, se han presentado como acusación particular el citado grupo Ekologistak Martxan y otras dos asociaciones ambientalistas, así como los ayuntamientos de Zaldibar, Elgeta, Eibar y Ermua, la sociedad Interbiak y los familiares de uno de los dos trabajadores fallecidos.

El vertedero, sentenciado

En varios informes aportados a la causa, tanto la Ertzaintza como la consejería vasca de Medio Ambiente apreciaban la posible comisión de dos delitos, uno contra los recursos naturales y el medio ambiente, por ponerse en "riesgo grave" el entorno natural y "la salud de las personas", y un segundo contra los derechos de los trabajadores.

El Gobierno vasco admitía solo hace unos días que "el cierre definitivo" del vertedero de Zaldibar está sobre la mesa

Entretanto, el vertedero ya está sentenciado. El Gobierno vasco admitía solo hace unos días que "el cierre definitivo" de la escombrera está sobre la mesa. La magnitud de la tragedia no deja otra opción. Aunque finalmente la justicia encuentre a los culpables, nada será igual en Zaldibar. Porque aquel accidente lo cambió todo.