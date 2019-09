Otegi necesita el amparo del Constitucional para ser candidato a lehendakari en 2020

Las opciones de que Arnaldo Otegi sea el candidato de Bildu a lehendakari en las próximas elecciones vascas dependen del Tribunal Constitucional. El líder de la coalición abertzale no descarta encabezar la lista y se deja querer entre los suyos, pero ahora mismo está inhabilitado hasta febrero de 2021. El pasado diciembre el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo que su defensa interpuso contra la decisión del Tribunal Supremo.

Semanas atrás, en una comparecencia que iba por otros derroteros, al secretario general de Bildu le preguntaron por su posible candidatura. Recordó que estaba inhabilitado y señaló que "queda recorrido judicial por hacer", pero no descartó ser el número uno de la lista. Este mismo lunes, durante una entrevista en Radio Euskadi, volvía a hacer lo mismo. Entre apelaciones al "programa" y a "estar donde me diga la gente", dejaba la puerta abierta a ser el candidato a lehendakari.

Si el TC le da la razón, candidatura 'obligatoria'

El citado "recorrido judicial" consiste, básicamente, en esperar la decisión del Tribunal Constitucional sobre su inhabilitación para ejercer cargo público. En diciembre de 2018 trascendió que el TC había admitido a trámite el recurso de Otegi. Ello quiere decir que los magistrados estudiarán la posibilidad de fallar a favor del líder de la antigua Batasuna, ahora llamada Sortu y principal formación de Bildu.

Si el TC concediera el amparo al líder de Sortu y Bildu, su candidatura sería casi obligatoria. En primer lugar, es el líder absoluto tanto política como simbólicamente de la izquierda abertzale. Y además sus socios en la coalición no podrían negarse a su candidatura porque la hipotética victoria judicial supondría un espaldarazo para todos ellos. Todo depende del TC, por tanto. Es más que probable que también haya recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya ha fallado a favor de Otegi en dos ocasiones, pero en ese caso los tiempos son más largos.

El propio Otegi ironizaba este lunes con su posible candidatura. "No sé por qué me lo preguntan, yo no sé quién será el candidato o candidata de Podemos ni sé si el lehendakari ha dicho que repetirá". La realidad es que todas las fuerzas políticas vascas dan por hecho que, si el TC concede el amparo, Otegi será el candidato.

La condena y las fechas

La inhabilitación de Otegi parte del caso Bateragune. El secretario general de Bildu fue condenado por la Audiencia a diez años de prisión por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, una pena que después el Supremo redujo a seis años y medio. Dicha condena incluía también una pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y para ejercer empleo o cargo público.

Los abogados de Otegi, encabezados por su amiga Jone Goirizelaia, intentan desde entonces acabar con esa inhabilitación. En primer lugar, acudieron a la Audiencia Nacional meses antes de las anteriores elecciones vascas. Pero la Sala de lo Penal confirmó que el interesado seguía inhabilitado hasta febrero de 2021.

Después, probaron suerte con el Supremo, que también mantuvo dicha inhabilitación en 2017l. El dirigente abertzale había pedido que se considerase agotada su condena a inhabilitación porque iba asociada a la pena principal a cárcel, cumplida en marzo de 2016, cuando salió en libertad. La última esperanza de Otegi está, por tanto, en el Constitucional, que admitió a trámite su recurso a finales de 2018.

El TS rechazó sus argumentos por dos motivos: uno, que la condena a inhabilitación era ya firme, es decir, no podía ser recurrida ya, dado que Otegi no se opuso a ella a tiempo y la segunda radicaba en que sobre él recayeron dos condenas por inhabilitación, una primera accesoria a la pena de cárcel, pero otra segunda, que es la que sigue vigente, independiente de la condena principal.