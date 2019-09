Otegi y la 'ANC vasca' se suman a la Diada en defensa de "los presos políticos" catalanes

El independentismo vasco respaldará una vez más la Diada en Cataluña. Tanto Bildu como la plataforma Gure Esku Dago, considerada como 'la ANC vasca' por su defensa del "derecho a decidir", han confirmado ya que enviarán sendas delegaciones como respaldo a los soberanistas catalanes, con especial énfasis en respaldar a "los presos políticos". Arnaldo Otegi, que acudió en 2018 y 2017 y fue agasajado por no pocos independentistas catalanes, no ha confirmado su presencia pero sí la de algunos de sus compañeros de filas.

Todos los partidos y plataformas del nacionalismo vasco siguen con fuerte interés lo que ocurre en Cataluña. Para muchos de ellos, los más independentistas, el 'procés' es el ejemplo a imitar en el País Vasco. Eso sí, parece que la mayoría de los vascos, incluidos los dirigentes del PNV, no están por la labor de seguir por esa senda, sobre todo tras la nefasta experiencia del Plan Ibarretxe.

La plataforma vasca similar a ANC y Omnium

El colectivo vasco que mejor representa esa simpatía con los soberanistas catalanes es la plataforma por el derecho a decidir Gure Esku Dago, con planteamientos similares a los de las catalanas ANC y Omnium. Sus dirigentes emitían una nota esta semana para anunciar que acudirán a la Diada para poner en evidencia su "solidaridad con los presos políticos catalanes" y para reivindicar la legitimidad de la "defensa de la autodeterminación".

La relación entre esta Diada, marcada por la división entre los independentistas catalanes, y la cercana sentencia del Tribunal Supremo parece obligatoria para el nacionalismo. En un comunicado, Gure Esku Dago denunciaba "la situación injusta que están viviendo" los políticos catalanes presos que están a la espera de la sentencia. "Como ya ha solicitado el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidad, deberían ser liberados", exponía la plataforma. "No solo fuera de prisión, sino libre de toda causa judicial. En opinión de Gure Esku, la única sentencia justa es la total absolución", agregaban.

¿Habrá protagonismo de Otegi?

En Bildu también tienen claro su respaldo a los actos independentistas del próximo miércoles en Cataluña. La famosa imagen del líder de Bildu ataviado con lazo amarillo y fotografiándose con independentistas catalanes dio mucho que hablar en la Diada de 2018. No está claro si se repetirá este año. Porque el propio Otegi anunció en rueda de prensa el envío de una delegación de la coalición abertzale, pero no aclaró si él formará parte del grupo.

La defensa de Otegi de la Diada no está en cuestión. Solo es una cuestión de agenda. Porque el próximo sábado, 14 de septiembre, Bildu celebra en Bilbao su "asamblea nacional". Y, por ello, es probable que el abertzale no acuda a Barcelona. Algunas fuentes apuntaban en las últimas horas la posibilidad de que Otegi no hubiera anunciado su presencia porque la ANC querría dar algún tipo de protagonismo al antiguo dirigente de Batasuna. Pero la entidad independentista niega categóricamente tal extremo.

¿Y qué harán el PNV o Ibarretxe?

El PNV no ha anunciado cuál será su participación en los actos de esta Diada. Lo habitual es que Sabin Etxea envíe también una delegación. En 2018 acudió el propio Andoni Ortuzar, presidente del partido. Tras la ruptura de su histórica alianza con la antigua Convergencia, los peneuvistas miran a Cataluña aún con mayor cautela, si cabe, pero parece que también acudirán a Barcelona.

Tampoco está claro, por ahora, qué harán otras plataformas separatistas vascas cuyo respaldo al separatismo catalán es evidente pero que todavía no se han pronunciado sobre la Diada de este año. Uno de esos grupos es Demokracia Bai, entre cuyos rostros conocidos está el del ex lehendakari Juan José Ibarretxe, muy activo en los últimos meses en la defensa del nacionalismo catalán. No es descartable su presencia, por tanto, si bien su organización aún no ha anunciado que vaya a participar.