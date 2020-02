La opción de Rosa Díez como candidata pone en pie de guerra al PP vasco

Los dirigentes del PP vasco no quieren ni oír que Rosa Díez pueda ser un fichaje para las elecciones vascas y menos aún que incluso pueda ser la candidata a lehendakari. Alfonso Alonso quiere liderar la candidatura y presiona para conseguirlo con el apoyo de la mayoría del partido en Euskadi. Pero en Génova evitan confirmar al exministro. Y el secretario general, Teodoro García Egea, añade misterio al no descartar categóricamente a la ex líder de UPyD o a otros candidatos.

Este penúltimo embrollo entre el PP vasco y Génova se viene gestando hace unas cuantas semanas. Alonso y su núcleo más cercano esperaban que el presidente del PP, Pablo Casado, hiciera algún gesto público de apoyo. Pero ese gesto no llegó. Lo que ocurrió y continúa ocurriendo es lo contrario: la dirección nacional de los populares se niega una y otra vez a decir claramente que Alonso deba liderar al PP vasco en las elecciones autonómicas que están a punto de ser convocadas.

El último de estos episodios se producía este mismo viernes. En una comparecencia en la sede de la formación, el número dos del PP se negaba en varias ocasiones a desmentir con claridad que Rosa Díez pueda ser candidata de su formación. Pedía "acabar con las especulaciones" y decía que "el PP vasco tiene un presidente llamado Alfonso Alonso", pero no era rotundo al descartar a la fundadora de UPyD.

"Es positivo"

Cuando le preguntaban por una reciente visita de Díez y de Fernando Savater a Génova 13, García Egea defendía además que "cuanta más gente pueda venir para nosotros es algo positivo". Para eludir ser claro, insistía en que "las elecciones vascas aún no están convocadas". Algo que puede cambiar en los primeros días de la semana próxima, cuando es probable que el lehendakari, Íñigo Urkullu, por fin, anuncie la fecha de los comicios.

Las palabras del secretario general del PP cobran especial relevancia al haber sido pronunciadas poco después de que el propio Alonso escenificase públicamente su órdago a Génova. El líder del PP vasco quiere ser el candidato. Cuenta para ello con el respaldo de la mayor parte de sus compañeros de filas en Euskadi. Su blindaje interno y su presión a Génova de estos últimos días trae causa del malestar que existe en la formación precisamente porque Casado y su núcleo más cercano eludan confirmar su candidatura.

Díez, Pagaza, Fanjul...

Tal y como adelantó Vozpópuli días atrás, un sector de Génova no quiere que Alonso lidere la candidatura en los comicios autonómicos. Este sector preferiría a la joven Bea Fanjul. Además, otros medios han señalado que se barajan otros nombres como los de Rosa Díez o Maite Pagazaurtundua. El principal argumento para elegir a una de estas dos últimas como candidata es que representaría mejor que Alonso una candidatura conjunta con Ciudadanos bajo la coalición 'Vascos Suman'.

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que el PP vasco no quiere ni contempla ninguna de estas alternativas. "Nuestro candidato es Alonso", zanjan. Pero si hay un nombre que no quieren ni escuchar es el de Rosa Díez. En las filas populares no perdonan que ella atacase de forma furibunda al PP cuando lideraba UPyD. Y remarcan que ella "no conoce el partido" ni genera simpatías entre las bases.

Meses atrás, antes de las elecciones generales del 10-N, se especuló en muchos círculos con que Casado quería a Díez como candidata en el País Vasco. Ya entonces fuentes del partido aseguraban a este diario que esa posibilidad era "absolutamente imposible". El mismo Alonso calificó el acercamiento de Díez al PP como "sorprendente", recordó sus ataques al PP y hasta sugirió su transfuguismo al asegurar que "tiene una personalidad extraordinariamente versátil".

Más allá de rumores, lo seguro es que en este punto Alonso y Casado no coinciden. Porque el presidente del PP no esconde su firme intención de contar con Díez en su partido. Algo que también desea la portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo. Que Díez sea la candidata a lehendakari parece harto complicado si se pregunta en el PP vasco, pero eso se decide en Génova.