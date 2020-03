La lucha contra el virus en el Hospital de Vitoria: operaciones canceladas, UCI colapsada y poco material

Es una lucha titánica. Los profesionales sanitarios del Hospital Txagorritxu de Vitoria están peleando con todo lo que tienen contra la expansión del coronavirus. La duda estriba en saber si tienen todas las herramientas que necesitan para hacerlo mejor. Sus representantes sindicales denuncian que no es así. En todo caso, la pelea contra el patógeno de Wuhan ya ha provocado que se cancelen operaciones no urgentes y que se colapse la UCI de este centro hospitalario donde está el principal brote de la enfermedad en Euskadi.

Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar la sobrecarga de trabajo que se está viviendo estos días en el Hospital de Txagorritxu, donde se originó el brote de coronavirus de la capital vasca. El aislamiento de un centenar de sanitarios por su posible infección provocó que los sanitarios tuvieran que multiplicarse. Tuvo que contratarse a más personal. Y llegaron refuerzos desde el Hospital de Santiago de la capital alavesa.

Con casi 100 casos detectados en los últimos dos días, el trabajo no para de crecer en el hospital vitoriano. Los profesionales doblan turnos si es preciso para hacer frente a la enfermedad. "Ha habido una entrega generosa, solidaria y ordenada de infinidad de personas. No ha faltado nadie. Creo que ha habido un entendimiento maduro del tema", declaraba a El CorreoJesús Larrañaga, gerente de la OSI Araba, organismo que aglutina los mencionados hospitales de Txagorritxu y Santiago y los ambulatorios de Vitoria.

Los audios de la polémica

¿Sobrecarga lógica o falta de medios preocupante? La versión del gerente contrasta con las quejas de los sindicatos. Y también choca frontalmente con varios audios presuntamente enviados por una trabajadora de Txagorritxu que en las últimas horas corría como la pólvora en las redes sociales. En ese documento se pintaba una situación casi apocalíptica: falta de camas en diversas plantas, cancelación de operaciones y consultas, colapso de la UCI del centro y ausencia de los medios más básicos para trabajar.

Las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que la situación no es tan grave como se dibuja en los audios virales pero sí es "preocupante". Aseguran que sí se han cancelado operaciones no urgentes, añaden que sí faltan camas con equipamiento de UCI y señalan que también faltan algunos materiales. En suma, una realidad más que compleja para una batalla nada sencilla.

Protesta a las puertas

Desde los sindicatos llevan varias semanas poniendo el grito en el cielo. Este mismo martes, sin ir más lejos, los representantes de las centrales ELA y LAB, las mayoritarias en la comunidad, se concentraban precisamente a las puertas de Txagorritxu para reclamar que Osakidetza, el departamento de Salud del Gobierno vasco, "garantice la seguridad y la salud laboral de la plantilla" durante esta crisis.

A juicio de estos representantes sindicales, "Osakidetza ha actuado tarde y mal" porque "no ha habilitado a tiempo las herramientas necesarias para hacer frente la llegada de eventuales casos y proteger así la salud de todas la trabajadoras y de la población en general". Asimismo, denunciaban que "no ha habido una correcta evaluación, planificación, formación, información y protocolización eficiente y adecuada de las medidas a adoptar y los pasos a seguir". Y apostillaban que el Ejecutivo autonómico "no ha cuidado adecuadamente la salud de las trabajadoras".

Llueve sobre mojado. Los sindicatos denunciaron errores en la gestión de la crisis de la nueva patología casi desde el inicio de la crisis. Así, el propio sindicato ELA denunció días atrás que el Hospital de Vitoria vivía "una situación crítica" y, por otro lado, Comisiones Obreras lanzó este mismo lunes un comunicado donde denunciaba los "fallos de prevención" para frenar la expansión del virus.

Esta última central sindical ponía como ejemplo el caso de una celadora de Txagorritxu a la que no se le detectó al enfermedad hasta en tres ocasiones. "Acudió en dos ocasiones a Salud Laboral y una tercera a Urgencias, y sólo a la cuarta se le realizó la prueba tras agravarse su estado".

"En las tres primeras consultas se le mandó a casa con un diagnóstico de gripe. Una vez confirmado el positivo, la trabajadora ingresó de inmediato en la UCI", denunciaba CCOO. Además, el sindicato señalaba que se está produciendo una "sobrecarga de trabajo" que "aumenta los riesgos también para el personal".