Guerra entre Bildu y la escisión de ETA por la huelga de hambre del etarra Iñaki Bilbao

La huelga de hambre del preso etarra Iñaki Bilbao, alias Txikito, está provocando un enfrentamiento en el seno de la izquierda abertzale. Sortu, partido hegemónico de Bildu y heredero de la antigua Batasuna, frente a la escisión que encarna Amnistia Ta Askatasuna (ATA). Este colectivo está intentando erosionar el liderazgo de los bildutarras gracias al ayuno voluntario de este conocido recluso. Y el partido de Arnaldo Otegi emitía este martes un comunicado donde arremetía contra la estrategia de Bilbao.

Esta guerra viene de antiguo pero se está agudizando en las últimas semanas. En sus diversos comunicados a favor de la huelga de hambre de Bilbao, ATA aprovecha para cuestionar la estrategia de Sortu y Bildu. Sin ir más lejos, el pasado 5 de noviembre este colectivo denunciaba que estos partidos están en una estrategia de "sumisión" frente al Estado.

"El complejo de Sortu-EHBildu no hace sino confirmar lo que dijo al final del 2009 con el cuento del cambio de estrategia: sumisión y fuegos de artificio en declaraciones y performances y cosas del estilo para calmar el lógico nervio de ciertas bases". A lo que añadían que "Txikito, que ninguneáis no mencionándolo, después de 50 días de huelga de hambre más cuatro de hambre y de sed, os deja al desnudo. Terrible pero así es".

Sortu sorprende

En esta particular guerra de comunicados, Sortu sorprendía este martes con un texto que contenía un tono sin precedentes. Los herederos de Batasuna afirmaban que su formación "no apoya" la huelga de hambre y sed iniciada por el preso de ETA y opinaban que "no tiene ningún sentido ni recorrido, en la medida en que carece de interpelaciones o peticiones materializables".

Para el partido de Otegi la protesta del recluso de ETA "no tiene nada que ver ni con la cultura política de la izquierda abertzale, ni con las formas concretas mediante las que este movimiento ha materializado su compromiso con el pueblo vasco". A su juicio, este ayuno "solo tiene un final posible: la muerte de Iñaki", si bien espera que se produzca un "desenlace bien distinto al mencionado".

La huelga de Bilbao empezó el 2 de noviembre. Pero previamente ya realizó una iniciativa similar desde principios de septiembre hasta el 29 de octubre. El terrorista, que forma parte de los pocos reclusos que discrepan de la estrategia de Bildu, ha sido hospitalizado en varias ocasiones. Su salud pende de un hilo.

Un historial sanguinario

Iñaki Bilbao se hizo tristemente famoso porque en los juicios celebrados en la Audiencia Nacional acostumbraba a amenazar de muerte a los magistrados. Por esos ataques a los jueces tiene que cumplir varios años de condena. Es uno de los reclusos que cuestionó el final de ETA y que discrepa de Otegi y los suyos. A sus espaldas tiene un historial sanguinario de asesinatos.

Este etarra nunca ha mostrado arrepentimiento alguno por sus crímenes. Primero estuvo encarcelado durante quince años por varios atentados. Cuando en 2000 salió de prisión, volvió a ETA y volvió a asesinar. Fue condenado a 45 años por matar en marzo de 2002 del concejal socialista de Orio (Guipúzcoa) Juan Priede Pérez.

La pelea entre ATA y Sortu-Bildu se prevé larga. Lo que se está viviendo en los últimos días con el caso de Bilbao es similar a lo que aconteció el pasado junio cuando Patxi Ruiz, otro terrorista desvinculado del colectivo de presos EPPK y de la estrategia de Bildu, estuvo varios días en huelga de hambre. ATA convocó numerosas protestas en la calle.