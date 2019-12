Consuelo Ordóñez: "Sentí espanto cuando vi la foto del PSOE y Bildu en el Congreso"

A Consuelo Ordóñez (1959) le cambió la vida un gélido día de enero de 1995, cuando ETA asesinó a su hermano Gregorio, líder del PP en San Sebastián. Desde entonces, ella lucha a favor de la memoria de todas las víctimas del terrorismo etarra. La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) charla con Vozpópuli sobre con las recientes imágenes de partidos constitucionalistas junto a Bildu, sobre el condenado por dos asesinatos que acudió a impartir una charla en la Universidad vasca y sobre las políticas necesarias para deslegitimar el terrorismo de ETA.

Con un lenguaje directo y esforzándose por contener su indignación, Ordóñez muestra su inquietud por la negociaciones entre PSOE y Bildu tanto en el Congreso como en Navarra, acusa tanto a PSOE y PP de haber "blanqueado" a través del TC a la coalición abertzale que lidera Arnaldo Otegi y denuncia que "el culto al etarra sigue intacto" en Euskadi. Además de responder a las preguntas, en este tiempo de la etiqueta fácil y cainita remarca que "en Covite no somos anexos a ningún partido" y señala que "esa independencia nos hace ser libres".

-¿Qué sintió al ver a los representantes del PSOE Adriana Lastra y Rafael Simancas reunidos con tres diputados de Bildu?

-La verdad es que sentí muchísima preocupación. Sentí espanto. Nosotros no entramos a valorar la actualidad para nada, salvo cuando creemos que nos afecta porque se cruzan líneas rojas. Es la primera vez que se ha hecho algo así. Se está cruzando una línea que no debió cruzarse nunca en la política española y que hasta ahora se había respetado, que es el mero hecho de reunirse y dar carta de legitimidad a este partido, a aquellos que siguen justificando el asesinato selectivo de nuestros familiares y la persecución que hemos sufrido. Esa foto es la foto de la indignidad. Y me da mucha pena porque guardo un gran respeto por los partidos constitucionalistas, incluido el PSOE.

-Bildu es una coalición en la que hay partidos que sí condenan o rechazan el terrorismo. Pero Bildu como tal nunca lo ha condenado y tampoco Sortu, que lidera la coalición. ¿Cree que la izquierda abertzale, llámese como se llame, lo condenará algún día?

-Eso habría que preguntárselo a ellos. Lo que puedo opinar es del momento actual, de si hay avances en ese sentido. No se ha hecho ningún avance, sino todo lo contrario. Una de las estrategias de Bildu es jactarse del pasado criminal de ETA, hacer ostentación de mismo. Por eso hemos visto declaraciones como las de Otegi apoyando los ongi etorris y anunciando que si había 250 presos de ETA, iba a haber 250 recibimientos. Nada más lejos de lo que deberían hacer. Y los de Bildu son legales, sí, pero en eso son tan responsables el PP como el PSOE.

-¿Por qué culpa a PP y PSOE?

-Hemos llegado a un final de ETA negociado, que no nos engañen. Y en esto van juntos PP y PSOE. Zapatero negoció con ETA con el aval del Congreso. ETA puso tres exigencias, la primera de ellas fue que se legalizase a su brazo político, porque era lo que más daño les hacía. Estábamos a punto de derrotarlos con el Estado de Derecho. Con el PP hemos visto un final sin vencedores ni vencidos, porque el PP no quiso ordenar la disolución de ETA por parte de las Fuerzas de Seguridad.

-Pero ETA está disuelta.

-Yo no la considero disuelta porque nadie hemos visto esa foto del final de ETA protagonizado por las Fuerzas de Seguridad, al igual que se protagoniza así el final de cualquier organización criminal o terrorista. Rajoy y Zapatero acordaron seguir la hoja de ruta de las exigencias de ETA. Primero Zapatero utilizó al Tribunal Constitucional para legalizar al primer brazo político, Bildu. Lo primero que hizo Rajoy, frente a lo que nosotros le advertíamos, traicionándonos a todos, fue no renovar el Tribunal Constitucional, que después legalizó el segundo brazo político, Sortu.

¿Alguien cree que a mi hermano decidieron matarlo los de la cúpula etarra escondidos en Francia? La orden de asesinar a mi hermano salió del despacho de al lado, donde estaban los de HB, los que dirigían la Mesa Nacional

El acuerdo para renovar el TC llegó a la semana siguiente de la segunda legalizar al segundo brazo político. PP y PSOE son los blanqueadores del brazo político heredero de ETA. Y lo hicieron sin exigirles la condena del terrorismo. Algo increíble porque ellos era las X de ETA. ¿Alguien cree que a mi hermano decidieron matarlo los de la cúpula etarra escondidos en Francia? La orden de asesinar a mi hermano salió del despacho de al lado, donde estaban los de HB, los que dirigían la Mesa Nacional. ¿Qué era KAS? El sitio donde se sentaban y decidían miembros de ETA y de HB.

-¿Qué le parece que la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao brindase por Navidad con Jone Goirizelaia, de Bildu?

-Evidentemente es una foto que no me gusta. Pero entiendo que se produce en el marco de un brindis navideño en el que no se está acordando nada y por eso no lo valoramos. Nosotros no nos vamos a dejar arrastrar por los intereses partidistas de criticar una foto en un momento puntual con el fin de obtener réditos.

La foto que ahora mismo preocupa a Covite es la del PSOE negociando con Bildu la investidura de Pedro Sánchez. Nuestra línea roja está en las reuniones con los que justifican nuestros asesinatos que tienen como finalidad alcanzar acuerdos políticos. Por esa misma razón hace un año no criticamos la cena navideña de Mendia con Otegi y sin embargo sí que nos tiene muy preocupados la foto que vimos el pasado martes en el Congreso de los Diputados entre los dos equipos negociadores.

-Parece bastante probable que el PSOE apruebe los Presupestos de Navarra con los votos de Bildu. Si ocurre, ¿qué le parecerá?

-Ya nos manifestamos en su día contra la reunión. Denunciamos en su día la foto de María Chivite con Bildu, porque se traspasaba también la línea roja. Y si ocurre que Bildu vota a favor de los presupuestos, ahí estará la prueba.

-Una de las cosas que Bildu reclama al PSOE es el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas y navarras...

-No, no confundamos, no piden el acercamiento, piden la excarcelación, la amnistía. Toda la vida la han pedido. Desde que tengo uso de razón he visto los carteles que piden la amnistía. En los ongi etorris y en todo lo demás que denunciamos, en todo el culto al etarra, y en todos los actos de ellos, siempre hay carteles que piden la amnistía.

-Públicamente han pedido el acercamiento.

-El acercamiento está en sus manos desde hace años. Son ellos los que no les dejan arrepentirse públicamente. Ha habido presos, entre ellos el asesino de mi hermano Valentín Lasarte, cumpliendo los últimos años de su condena en cárceles vascas. Todos los gobiernos tienen sus políticas penitenciarias. Zapatero les dijo que si se arrepentían y pedían perdón, irían al País Vasco. Rajoy les dijo que si rechazaban la violencia y se desvinculaban de ETA, irían al País Vasco, pero no lo hizo ninguno.

-¿Por qué?

-En 2014 la izquierda abertzale hizo un documento donde ponía dos condiciones a los presos de ETA: podían hacer todo lo que quisieran, pero les prohibían arrepentirse y la colaboración con la justicia. La izquierda abertzale quiere seguir mercadeando con los presos de ETA. No sabemos cuál es la política penitenciaria del actual Gobierno, pero en esto nos ha hecho caso. Nosotros ya hemos dicho que apoyaremos los acercamientos de presos etarras con la condición de que renieguen de ETA, de todo lo que significó como proyecto terrorista desde el principio hasta el final.

La Universidad del País Vasco es el sitio donde más se legitima la existencia de ETA

-Hace unos días, en la Universidad del País Vasco impartió una charla Ramón López de Abetxuko, condenado por dos asesinatos. ¿Qué le pareció que la universidad cediera ese espacio?

-Estamos tan cansados de denunciar a la UPV. Es el escenario donde más tiene cancha abierta la izquierda abertzale, con la complicidad del rectorado. Es el sitio donde más se legitima la existencia de ETA. Me pareció vomitivo, indigno y creo que toda la gente decente lo ve así. Un asesino da una conferencia sobre derechos humanos. Es vergonzoso, como los recibimientos a presos de ETA. ¿Por qué lo hacen público y no en un sitio privado? Porque quieren hacer ostentación. Por eso, como antes te decía, la izquierda abertzale se siente muy orgullosa de su pasado criminal.

-Si no estoy mal informado, ustedes proponen que los condenados por terrorismo tengan que repudiar públicamente sus actos para poder acceder a cargos públicos. ¿Ve a los partidos dispuestos a hacerlo?

-Claro que no los veo dispuestos. Los dos grandes partidos de este país han blanqueado a Bildu. Habría que modificar las leyes y los partidos no están por esa labor.

El nacionalismo no quiere hacer una reflexión crítica de sus complicidades con el nacionalismo más radical durante el terrorismo de ETA. Lo que hacen es hablar de que hay múltiples violencias y muchos sufrimientos, y que todas son condenables

-El Gobierno vasco intenta poner en marcha el famoso programa Herenegum. Ustedes fueron muy críticos y pidieron que se retirasen sus testimonios. ¿En qué punto está ese tema?

-Nuestros testimonios los retiran pero imagino que seguirán adelante con la prueba piloto que estaba prevista. Nunca hemos apoyado las políticas públicas de memoria del Gobierno vasco, ni con Ibarretxe ni con Urkullu, porque ellos parten de la teoría del conflicto. ‘Aquí hemos sufrido todos mucho’. Es una estrategia muy sibilina y muy dañina.

El nacionalismo no quiere hacer una reflexión crítica de sus complicidades con el nacionalismo más radical durante el terrorismo de ETA. Lo que hacen es hablar de que hay múltiples violencias y muchos sufrimientos, y que todas son condenables. Por supuesto que todas son condenables y rechazables y que no deberían haber existido, en esto estamos todos de acuerdo. Ahí está la trampa. Porque lo que se está haciendo es quitar el significado político del terrorismo de ETA.

-¿A la sociedad vasca le falta "memoria histórica" de lo que pasó con ETA?

-El relato con la verdad no le interesa al nacionalismo. No quieren tener mala conciencia ni proyectar esa mala conciencia a la parte de la sociedad que ha sido cómplice. ETA duró mucho porque tenía una gran apoyo social por acción u omisión. Y hoy seguimos pagando esas consecuencias, porque en el País Vasco y en Navarra sigue sin haber libertad. El odio y el culto al terrorista sigue intacto.

¿En qué país europeo un violador o un terrorista del DAESH va a la universidad a dar una charla sobre derechos humanos? ¿O en qué país son recibidos como héroes en las calles de sus pueblos cuando salen de las cárceles?

-¿Qué se puede hacer para combatir eso?

-No hay políticas de deslegitimación ni prevención de la radicalización. Sí que las hay para prevenir la radicalización yihadista, pero no para la de aquí, la doméstica. ¿En qué país europeo un violador o un terrorista del DAESH va a la universidad a dar una charla sobre derechos humanos? ¿O en qué país son recibidos como héroes en las calles de sus pueblos cuando salen de las cárceles? Pero eso no lo queremos ver. Y parece que la Audiencia Nacional tampoco lo quiere ver, porque no aplica el Código Penal igual que lo aplicaba hace años por los mismos hechos.