Arnaldo Otegi da un paso atrás y no será el candidato a lehendakari de EH Bildu

Sorpresa mayúscula. Arnaldo Otegi no será el candidato de Bildu a lehendakari para las elecciones autonómicas vascas. La candidata será Maddalen Iriarte, que ya ocupó el primer puesto de la lista de la coalición abertzale en los anteriores comicios vascos.

La Mesa Política de Bildu se ha reunido este lunes para abordar las candidaturas a los comicios vascos que están previstos para otoño pero con toda probabilidad se celebrarán antes del verano. Contra lo que se esperaba en las últimas horas, de dicha reunión no ha salido la propuesta de Otegi como candidato de Bildu a lehendakari.

La candidata elegida es Maddalen Iriarte, que ya lo fue en las anteriores elecciones autonómicas. Una decisión que sólo tendrán que refrendar las bases de la formación si se presenta alguna alternativa. Los encargados de anunciar esta decisión han sido los dos interesados, Iriarte y Otegi, durante una comparecencia conjunta.

Sorpresa de Bildu

Todo hacía indicar que Otegi sería el candidato. En la coalición abertzale llevaban varios días advirtiendo que la inhabilitación de Otegi hasta febrero de 2021 no sería decisiva para elegir candidato. "Nuestras decisiones no van a estar condicionadas por la situación jurídica de Otegi ni de nadie", afirmaba Marian Beitialarrangoitia, una de las portavoces bildutarras. Este lunes, sin embargo, que Bildu sorprende al no apostar por su líder carismático.

Si Otegi hubiera sido el elegido, como se esperaba, su candidatura habría dependido en última instancia del Tribunal Constitucional, que tiene pendiente resolver un recurso del líder de la coalición abertzale sobre su inhabilitación para cargo público hasta febrero de 2021.

Iriarte, periodista

Maddalen Iriarte (San Sebastián, 1963) saltó a la política en Bildu. Fue una de las tres candidatas que la coalición soberanista presentó en las anteriores elecciones vascas. Es periodista y trabajó durante años en la cadena pública de Euskadi, EITB.