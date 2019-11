Nadie podría pensar que esto iba a ocurrir. Pero lo cierto es que la campaña electoral del 10-N en el País Vasco está marcada por Vox. La amenaza del partido de Santiago Abascal de ilegalizar al PNV está monopolizando la política vasca en estos días previos a las elecciones generales. Todos los partidos de la comunidad, desde Bildu hasta el PP, se posicionan radicalmente en contra de esta propuesta de Vox.

La campaña electoral se antojaba un tanto anodina en Euskadi. Pero los encontronazos entre el PNV y Vox han encendido el escenario sobremanera. En cada mitin, en cada entrevista a un candidato, en cada debate entre varios aspirantes y en cada tertulia se menciona indefectiblemente esa hipotética ilegalización de los peneuvistas que ansía el partido de Abascal.

La batalla se inició el pasado viernes durante un debate electoral televisivo en el que se enzarzaron en una agria discusión el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso y candidato a la reelección, Aitor Esteban, y el también portavoz en el Congreso y cofundador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Al terminar el debate, en el que se cruzaron insultos como "franquista" y "racista", el peneuvista se negó a dar la mano a su oponente.

"Haremos lo posible por ilegalizar al PNV"

Pero la pelea fue aún más lejos un día después en el programa La Sexta Noche. Allí el propio Esteban se enfrentó al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Volvieron los insultos y la discusión a cara de perro entre ambos. Entre otras cosas, el número dos del partido de Abascal dijo claramente que su intención es "hacer lo posible" para conseguir "ilegalizar" al PNV.

Desde entonces, en la campaña del País Vasco casi no se habla de otra cosa. Esta amenaza de ilegalización copa todo el debate público. El propio PNV parece haber encontrado un filón para reclamar el voto frente a "los franquistas y fascistas", toda vez que tanto el propio Esteban como el lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente del partido, Andoni Ortúzar, se han referido a este asunto en diferentes intervenciones públicas.

La pelea no mengua

La escalada de reproches no mengua, sino al contrario. En cada mitin, desde el PNV se destaca que "nosotros no damos la mano a fascistas". Las palabras más gruesas de los peneuvistas salieron por boca de su presidente. Ortuzar afirmaba este lunes esto: "Si ni Franco ni Hitler pudieron con nosotros, ¿piensan estos fachas de playmobil que van a poder hacerlo?. Nos van a tener enfrente. No nos van a sacar ni con agua hirviendo. No les tenemos miedo. A nosotros no nos achantan".

Por su parte, desde Vox siguen con su propuesta de ilegalizar al PNV. El propio Espinosa de los Monteros afirmaba en Libertad Digital que "en 40 años nadie le ha dicho al PNV lo que es" y recordaba, al igual que el propio Abascal hizo en el debate de candidatos a la presidencia, los pactos que tanto PP como PSOE han firmado con los peneuvistas.

Todos en contra

La propuesta de ilegalización que hizo Vox ha calado hondo en el País Vasco, donde la campaña está eclipsada por este asunto. Todos los partidos, a excepción del propio Vox, lógicamente, se han mostrado radicalmente en contra de ilegalizar al PNV. Desde el PP hasta Bildu pasando por Podemos o PSOE coinciden en censurar esta posibilidad. Hay unanimidad en este asunto.

Sin embargo, por paradójico que sea, en cada entrevista, cada mitin o en cada debate entre aspirantes organizados en la comunidad acaba hablándose de este tema.