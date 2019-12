Ortuzar presiona a Sánchez: "No vamos a aceptar un 'no' al derecho a decidir"

El PNV sigue a lo suyo. El presidente del partido, Andoni Ortuzar, ha vuelto a reclamar este martes que el PSOE negocie sobre el "derecho a decidir" en esta legislatura. "No vamos a aceptar el 'esto no porque no', como si fuéramos niños". Así, los peneuvistas siguen presionando a los socialistas para la reforma del Estatuto de Gernika aunque, eso sí, dan por hecho que respaldarán el nuevo Ejecutivo de PSOE y Podemos presidido por Pedro Sánchez.

Ortuzar ha explicado que ahora el PNV es partidario de "abrir un período de reflexión" para analizar en profundidad los documentos aportados por los expertos y ver si las fuerzas políticas son "capaces de llegar a un acuerdo aún más amplio" en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco.

En línea con las palabras del lehendakari 24 horas antes, Ortuzar ha considerado que "no hace falta" reformar la Constitución para dar encaje al texto propuesto por Mikel Legarda, el experto designado por el PNV, al entender que con lo fijado en las disposiciones adicionales de la Carta Magna y el Estatuto de Gernika, que hablan de los derechos históricos del pueblo vasco, "es suficiente para dar amparo jurídico" a la reforma del texto estatutario.

"Más del 80 % del documento central" está consensuado

El presidente del PNV ha vuelto a destacar que "más del 80 % del documento central" está consensuado por los expertos de PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE, con una propuesta que hace una "inteligente y viable combinación del principio de legalidad con el principio democrático, principios ambos que la ponencia fijó desde sus inicios como claves de todo el proceso".

Incluso, Ortuzar ha sugerido que la reforma del Estatuto de Gernika podría cerrarse en esta misma legislatura. Sin embargo, la tramitación en el Parlamento vasco hace casi imposible esa posibilidad.