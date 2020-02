El PP vasco reta a Casado para que acelere la candidatura de Alonso y descarte a Rosa Díez

Alfonso Alonso quiere ser el candidato a lehendakari del PP vasco. El líder de la formación en Euskadi se hace fuerte, niega que se haya planteado dimitir en algún momento y, sobre todo, reclama a su presidente, Pablo Casado, que lo confirme ya como aspirante para las elecciones vascas que se celebrarán en los próximos meses. Así se cerrarían "especulaciones" como la posibilidad de que Rosa Díez fuera la candidata.

El líder del PP vasco cuenta con el respaldo mayoritario de su partido. Y este viernes quería dejarlo bien claro para frenar cualquier intento de descabalgarle como candidato a lehendakari. Por ello, comparecía en la sede de la formación en Vitoria tras la reunión del día anterior de su Junta Directiva. En dicho encuentro, sus compañeros lo aclamaron como único candidato posible.

En su comparecencia, Alonso decía que "nunca me he planteado dimitir", aseguraba que "Pablo Casado me ha trasladado su confianza" y remarcaba una y otra vez, como en los días previos, que "hay mucho ruido y hay muchas especulaciones que conviene cerrar". No entraba a valorar esas "especulaciones" sobre la hipotética candidatura de Díez y, eso sí, defendía la convenciencia de "confluir" con Ciudadanos para los comicios venideros.

El PP vasco está cansado de las dudas

En el seno del PP vasco están cansados de las dudas de Génova sobre Alonso. Los populares del País Vasco anunciaban este miércoles la convocatoria de la citada junta extraordinaria para este jueves. Tanto ese movimiento como la aparición del propio Alonso están encaminados a presionar a Casado para que lo designe de una vez como candidato.

La realidad, guste o no a Alonso, es que un sector de Génova no quiere que él lidere la plancha electoral en los comicios autonómicos. Dicho sector preferiría la candidatura de Bea Fanjul, tal y como adelantó este diario. En las últimas horas algunos medios apuntaban a otros nombres como los de Rosa Díez o Maite Pagazaurtundua. La tesis para elegir a una de estas dos últimas como candidata es que representaría mejor que Alonso una candidatura conjunta con Ciudadanos bajo la coalición 'Vascos Suman'.

Un pulso que viene de atrás

El pulso entre el PP vasco y Génova viene de atrás y se está recrudeciendo en la última semana. Es casi seguro que el lehendakari, Íñigo Urkullu, adelantará en breve las elecciones vascas. Todos los partidos han movido ficha para designar a sus candidatos. Sólo está la excepción del PP, donde no tienen claro si Alonso, pese a ser el líder y pese a haber impulsado hace unos meses el "nuevo rumbo" de la formación, debe ser el elegido.

Su pasado 'sorayista' y sus continuos choques con la dirección nacional no le benefician. Tampoco ayuda la reciente marcha de uno de sus principales escuderos, el ya exlíder del PP guipuzcoano Borja Sémper. Eso sí, Alonso cuenta con el respaldo de la mayoría del partido. La gran duda estriba en si los próximo comicios vascos serán su última oportunidad política o si, por el contrario, es hora de apartarlo.