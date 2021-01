El Zendal y los patriotas de la sanidad pública

Los hospitales especializados en el tratamiento de una única enfermedad o dolencia no son cuestión novedosa. Los hospitales oncológicos, hospitales como el Materno Infantil del Gregorio Marañón, en Madrid, y el Hospital Nacional de Parapléjicos, en Toledo, son algunos ejemplos. Estos centros especializados gozan de gran prestigio por la excelencia de sus tratamientos, producto de la especialización. Su creación siempre ha sido motivo de orgullo para la comunidad médica y de celebración para los ciudadanos. La existencia de dichos hospitales nunca ha implicado cuestionar la calidad de hospitales generales, como sucede en el área infantil del Hospital 12 de octubre de Madrid, referencia nacional para determinadas cirugías pediátricas complejas.

El Hospital Enfermera Isabel Zendal es un centro especializado en el tratamiento de una única enfermedad, que en menos de un año ha acabado con millones de vidas, la neumonía bilateral provocada por infección de SARS-CoV-2. En España la cifra de fallecidos asciende hasta la fecha a 80.000. Desde un punto de vista sanitario, el colapso que sufrieron los hospitales, la falta de material y el desconocimiento de una enfermedad nueva, errática y de fulminante avance en los pacientes, causó muchas pérdidas.

Se entendió como una cuestión necesaria, incluso vital, por parte de los expertos, estos sí de verdad y de identidad conocida, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

La construcción de un hospital especializado en la enfermedad pandémica que padecemos para poder evitar ese colapso y reunir todo el conocimiento y experiencia adquirido, no parece una locura. De hecho, se entendió como una cuestión necesaria, incluso vital, por parte de los expertos, estos sí de verdad y de identidad conocida, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Antes de la inauguración del Zendal, los que identifican la patria a la sanidad pública, para limitar la primera y patrimonializar la segunda, bramaron su sentencia de despilfarro sobre la construcción de un hospital público que podía salvar vidas. Resulta esclarecedor el ataque de austeridad que sufre la izquierda cuando se trata de gastar en la sanidad pública madrileña. Sucedió por la construcción de ocho hospitales con Esperanza Aguirre en la región con mayor densidad de población del país. Volvió a ocurrir cuando Isabel Díaz Ayuso compró una mascarilla FFP2 para cada uno de los madrileños en pleno desabastecimiento, posibilitando que pudiesen salir de forma segura.

Los supertacañones son los mismos que promueven el impago de la deuda, imprimir dinero como solución a todo y quienes consideran criminal limitar el déficit. Gasto sin control salvo si es para la sanidad madrileña. Hablar de derroche en sanidad en medio de una pandemia en la que el gasto público supone salvar millones de vidas y empleos hace que la izquierda deba ser calificada como austericida, palabra a la que finalmente dan significado.

La temporalidad no puede ser excusa para ese argumento, especialmente cuando el hospital está diseñado para un uso polivalente en el futuro y cada mes que se retrasa la vacuna el coste en vidas es inasumible.

El Ministerio de Igualdad, dedicado a estudios de género en juguetes, cuenta con 403 millones. ¿Cien millones para salvar miles de vidas? Como diría el alcalde de Madrid, “poco me parece”.

Desde un primer momento se debería haber gastado sin importar el precio en material sanitario, en test y ahora en vacunas. Nada puede dar mayor sentido al gasto público que proteger la vida de millones de personas. En términos presupuestarios y en estas circunstancias, cien millones resultan calderilla. RTVE tiene una aportación estatal de 473 millones de euros. El Ministerio de Igualdad, dedicado a estudios de género en juguetes, cuenta con 403 millones. ¿Cien millones para salvar miles de vidas? Como diría el alcalde de Madrid, “poco me parece”.

En sólo cinco meses se ha construido el Hospital Zendal y antes que el personal averiguase dónde estaba el baño ya atendían a los primeros pacientes de covid, porque los contagios se habían disparado.

La mejor tecnología

Este fin de semana la prensa independiente entró en el hospital y detalló todo lo que allí ocurre con datos y testimonios no anónimos de pacientes ingresados. Pudimos ver un hospital moderno, funcional, impoluto y con capacidad para mil enfermos. Un hospital que cuenta con la mejor tecnología y los médicos más especializados, con detalles que rezuman humanidad, como las habitaciones de cristal para que los familiares puedan visitar a los pacientes más graves con seguridad. Y la estrella del hospital es la UCRI, de cuidados respiratorios intermedios que reduce los pacientes que han de ser intubados.

Esta es la realidad del Hospital Zendal tras un mes y medio abierto. Algo que contrasta con las barbaridades falsas que se llevaban diciendo desde el día de la inauguración. Los patriotas de la sanidad pública no sólo supeditan nuestro derecho a disfrutar de servicios públicos de excelencia médica a su sectarismo ideológico, sino que han vulnerado otro derecho fundamental, el derecho a una información veraz.

“Es urgente saber si el hospital está envenenando a los enfermos”—El País. “No hay quirófanos, por lo que no podrán tratar a enfermos graves de covid”—Antonio Maestre en La Sexta. Si trata a enfermos muy graves, pero los pacientes covid no requieren quirófano al igual que no requieren una maternidad. “No tiene cámaras mortuorias”. “¿Hubieran tirado el cadáver a la nieve para que se conserve o iban a dejar que se descompusiera?” testimonio anónimo del diario Público que recoge como noticia. El edificio trasero es una inmensa morgue con capacidad para 225 personas.

Este es el nivel de miseria, crueldad y pura maldad que supuran medios y políticos de izquierda, como Mónica García, anestesista y diputada del grupo de Íñigo Errejón. “Los moderados”. Hay gente que aún se pregunta por qué la izquierda no gana en Madrid.

Ni siquiera la televisión regional, Telemadrid, con una aportación pública de 74 millones de euros (casi un Zendal) ha informado sobre los datos del hospital. Sólo reportajes de los sindicalistas liberados

El coordinador del centro, el doctor Fernando Prados, ha tenido que dedicar su tiempo a desmentir con pedagogía y templanza estas atrocidades difundidas en los medios benefactores de los 112 millones de euros (más de un Zendal) de publicidad institucional del Gobierno central.

En una ocasión en la que la mentira y la desinformación deliberada a gran escala y sistemática provocaba pánico en la población y el personal sanitario, causando daños a la salud pública, la Comisión de la Verdad creada por Moncloa no ha actuado. Ni siquiera la televisión regional, Telemadrid, con una aportación pública de 74 millones de euros (casi un Zendal) ha informado sobre los datos del Hospital. Sólo reportajes de los sindicalistas liberados del exterior que en vez de entrar a ayudar sujetan una pancarta que reza “no a la privatización, en la puerta de un hospital público.

Un hospital donde se investiga, se acompaña y se salvan vidas. Ana RosaQuintana dijo lo que muchos pensamos. Si caigo enferma, llévenme al Hospital Isabel Zendal.