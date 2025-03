Y Ayuso cogió su fusil

En momentos de peligro suele citarse la expresión “Siempre ha sido un pelotón de soldados quienes han salvado la civilización” que, erróneamente, suele atribuirse al filósofo Oscar Spengler. Como pasa con las frases atribuidas a Churchill, no es cierta. En realidad, esto lo dijo José Antonio Primo de Rivera, víctima de la violencia enmascarada bajo la vil falsía de un juicio que no fue tal. Esa idea contiene una gran verdad histórica, aunque acaso la más emotiva fue la que dijo sabiendo que iba a ser asesinado “Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles”. Es bueno recordarlo cuando desde la plutocracia europea se nos amedrenta con el fantasma de una guerra, se nos conmina a acumular provisiones y Sánchez habla de rearme. De boquilla, porque en caso de conflicto habría que ver de qué lado estaría. A fuer de ser lógicos, cualquier política de Defensa se basa en el fortalecimiento de sus FFAA y la suma de todos. Churchill, en su gabinete de guerra no hizo distingos entre conservadores y laboristas. El peligro dejaba las discrepancias en segundo plano.

Pero Sánchez no respeta lo más sagrado. Si hay que prepararse para lo que sea, y pienso más en Marruecos que en Ucrania o en Rusia, convendremos que se precisaría un pacto del gobierno con la oposición para aprestarnos a los retos que, según dice la bruja de Von der Layen, nos amenazan. Pero como el monclovita odia con todas sus fuerzas a la presidenta Ayuso, que representa lo que él jamás podrá conseguir, no contento con desmontar la tradicional parada militar del Dos de Mayo – ni durante la II República se dejó de celebrar – visto el éxito que tuvo el año pasado, con Ayuso vestida de rojo, solemne, presidencial, pasando revista a las tropas, continua con su campaña de político sectario y rencoroso vetando a la líder popular en una jura de bandera de civiles en Alcobendas. Hay que ser miserable. Siempre por persona interpuesta, en este caso el Ministerio de Defensa, se amenazó a la alcaldesa de dicha localidad con suspender el acto si se permitía la asistencia de Ayuso. ¡Defensa vetando a la presidenta de la comunidad autónoma en la que ha de celebrarse lo más patriótico que puede concebirse como es jurar la vadera de España!

Doña Rocío García Alcántara, una alcaldesa que no se arruga, ha mantenido la invitación a Ayuso y, viendo que la resistencia era firme, Defensa ha dicho que vale, pero con la condición de que Ayuso no presida el acto. Igual quieren que lo presida Puigdemont. Sánchez impide que presida una jura de bandera a la presidenta de la Comunidad. Nada más y nada menos. Más el esfuerzo de esta harka es inútil. Hace años que la presidenta juró nuestra enseña nacional y con ello el deber y el derecho a defender España, hasta sus últimas consecuencias. Y no por imperativo legal, por el ecofeminismo no binario o cualquier otra jaimitada que escuchamos habitualmente. Isabel Díaz Ayuso sabe muy bien que un juramento obliga a la gente de bien llevarlo a cabo hasta el final, y no dudamos que, Dios no lo quiera, si fuese preciso sería capaz de empuñar un fusil para defender a la Patria. Como muchos otros políticos, sea dicho en honor a la verdad. Es por eso que Sánchez la odia. Porque tanto él, como Otegui, Rufián y otros especímenes se marcharían en un nuevo yate Vita dejando al pueblo a su suerte. Isabel, no. Isabel no rendiría Madrid a nadie sin luchar, sin pelear palmo a palmo, sin regatear ni una gota de su sangre. Porque es persona de honor, patriota, una mujer con todas las de la ley. Eso teme Sánchez, que la valentía de Ayuso demuestra, aun más si cabe, la cobardía del galgo de Paiporta y sus adláteres. Lo dijo el poeta Miguel Hernández, que aquí no se proscribe a nadie ni se cancela a ninguna persona por sus ideas: “Una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde”. Y Sánchez lo es.