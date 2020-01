¡Que vienen los nuestros!

Clasificarse como Coalición Progresista es un señuelo para cazar ciudadanos cándidos y despistados. Existen precedentes. El núcleo duro de exministros del franquismo, encabezado por Fraga Iribarne, sobrevivió en la vida política y parlamentaria como Coalición Popular, y en verdad que ni coaligaba nada ni tenía cosa alguna de popular como no fueran las evocaciones de los Coros y Danzas del Movimiento Nacional. Conviene no fiarse de los nombres porque estamos en tiempos de compras a ciegas y de desmesuras a la hora de imponer los productos en el mercado. Un listado de los partidos políticos, analizados a partir de sus siglas, nos provocarían tantas risas como los antiguos chistes de Eugenio. Al PSOE no le quedan obreros; el PP tiene menos popularidad que el cine mudo, Esquerra de Cataluña nunca fue un partido de izquierdas, sino una agrupación catalanista de clases medias. Desconfíen de las marcas y jamás se crean lo que dice el programa de instrucciones.

En apenas un soplo Sánchez ha vuelto a mentir y todos a callarse. Había asegurado un Gobierno inmediatamente después de su nombramiento, pero no será así. Ya tiene lo que ambicionaba y lo demás puede esperar. Para qué tantas prisas si al fin y al cabo él ya está en su sitio. Sorprendentemente se han dado a conocer los ministros de Podemos. Es verdad que se han saltado todas las normas del protocolo, no sé si por infantilismo o por precaución. El presidente les ha respondido con una vicepresidenta de urgencias, como quien da a los alumnos con la regla en los nudillos.

A tenor de los lloros de emoción, las fotos a lo futbolero, los gestos de haber caído en el cielo sin necesidad de asaltarlo, en fin, de todo lo que de adolescente alimenta a Podemos, quizá les pasó lo que a Dominguín la famosa noche que se acostó con Ava Gardner: no pudo reprimir el ansia de gallear ante los amigos. Ya somos poder de Estado, con el riñón cubierto de por vida. No hace falta añadir que el papel del Gran Sánchez habría quedado muy capitidisminuido sin la cuarta vicepresidenta. Los de Podemos han querido afirmarse como de otra familia y no la del que concertó la boda. Lo más curioso es que nadie dentro del espasmo sobrevenido a los medios de comunicación, babeantes incluso cuando les obligan a estarse callados y trasmitir lo que les dicten, ha dicho quién y dónde surgió tal información oficial, que no oficiosa. Como si fuera un mensaje dirigido al Gran Sánchez para que tomara nota.

Pero también puede haber sido una táctica precautoria. Conociendo el percal, fiarse del presidente ahora en ejercicio sería un riesgo que ronda su suicidio. Habiendo pactado los nombres y pasándose según su estilo los papeles firmados por sus brillantes partes, es Narciso no se olviden, puede anular lo prometido y encontrar la disculpa que le pete. Aún lo puede hacer tras esa provocación, pero sería empezar con una gran crisis. Basta con otra vicepresidencia. Más de uno pasará de las lágrimas de emoción a las de congoja; el sendero acaba de abrirse.

Los errores de Podemos los pagarán en dimisiones obligadas. No han sido ni siquiera nombrados oficialmente cuando desparraman genialidades que dejan al personal inquieto. Esa sombra política que responde al apellido de Garzón, la cuota de lo que fuera Izquierda Unida y ahora es poco más que un club, ha declarado que el único país que sirve de “modelo de consumo sostenible” es Cuba.

En un ministerio tienen cabida los tontos, pero no los ignorantes. Retiró el tuit cuando se lo advirtieron, pero lo inquietante no es que lo dijera si no que lo pensara quien está llamado a ser Ministro de Consumo. Este trepador ubicuo pasó de rositas tras su fiesta de bodas para trescientos invitados, todos a buen seguro de “consumo sostenible”, y ahora se descuelga con esta bobería de ignorante. Visitante VIP en la Cuba de las colas y la precariedad, una pifia como la suya sería de cese inmediato por lo que tiene de amenaza y de irresponsabilidad. De esas habrá más de una: Podemos llega al poder sin cepillar y eso es un problema de higiene democrática; no los invalida, pero les obliga a pasar por la tintorería de la discreción para no embarrar aún más el terreno de juego.

No acabo de entender, por decirlo con palabras suaves, el empecinamiento de la pareja Iglesias-Montero en el gobierno del Estado. En España hay una tradición hoy políticamente incorrecta. “Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto", pero lo más cercano se refiere a la Argentina peronista –“Evita-Perón, un solo corazón”-, cuyos herederos han copado puestos notorios en Podemos de Madrid y de Barcelona. Para los peronistas el fenómeno Perón no puede ser entendido fuera de Argentina, lo que permite blindarse del fascismo filofranquista que está en su ADN. Es una cantinela vieja como los regímenes autoritarios. No se puede entender a Putin si no eres ruso, a Trump si no eres granjero norteamericano, y así sucesivamente.

Probablemente la familia que trabaja unida se mantenga unida, según el lema evangélico de los Testigos de Jehová, pero eso en política y en el supuesto ámbito progresista suena como un apaño. Son tan suyos, se podría decir, que ninguno tiene por qué ceder, aunque sea temporalmente, sus dotes de mando. La fe de la militancia, última religión de los descreídos, consiente que nadie levante la voz ante esta anomalía que avergonzaría a cualquier pequeño burgués liberal. Fieles y sumisos van a ir preparándose para las ruedas de molino que nos traerán los coaligados del progreso. El Poder es como un guante, se adapta fácilmente y da prestancia. Aseguran los que lo han probado que es la droga más adictiva y que sólo se cura con sucedáneos muy costosos para la ciudadanía. Las grandes empresas privadas, por ejemplo. Demos tiempo al tiempo.

De momento habremos de conformarnos con contemplar el espectáculo que nos ha llegado con fondos de la oratoria de don Manuel Azaña, al que desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el Rey, todos se han aprovechado citando sus discursos con la misma ansiedad que se espera al cochino ya sacrificado. Dejémonos de boberías. No estamos ni en 1936 ni en 1939 ni menos aún en 1934. Estamos en 2020 y ante un ejercicio suicida de ruleta rusa. Ya saben, un revólver y una bala ahora que han llegado los nuestros. Luego, que el destino nos sea benévolo. Sugerencia: no cabrearse más de lo inevitable. Es malo para la salud social y personal.