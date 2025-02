¡Vice del amor hermoso!

MJ Montero desplazó a Trump. No se habló de Ucrania, ni de Putin, ni de la guerra que viene. Ni siquiera del incandescente presupuesto de Defensa. De hecho, no hubo preguntas para Margarita Robles (dicen que está en Turquía). La mecánica de las sesiones de control están tan oxidadas como el verbo de madame Francina. El ministro Albares tuvo la oportunidad de ilustrar al Hemiciclo sobre el único tema que interesa en el planeta, pero optó por defender la gallarda figura de Rodríguez Zapatero sin cuya concurrencia España no sería una democracia colosal que lidera la política exterior europea, vino a explicar, con esa expresión de comadreja fanfarrona que desprecia la crueldad del espejo.



Era la reaparición de la titular de Hacienda, luego de su comentadísima ausencia de la semana última por una indisposición, tras la encendida zapatiesta con su homóloga de Trabajo a cuenta del salario mínimo. Allí estaban ambas, sentaditas codo con codo, objetivo unanime de las cámaras, comentarios, bromas, chistes y memes. Muchos. Más que Musk. Montero, con el gesto retorcido, agrio, tan enfurruñada como cuando pierdes las gafas, o la razón, deambuló en la incómoda mañana con ese talante ácido del perdedor. Yolanda Díaz disfrutaba en sus adentros, ¿women secret's?, gesticulaba sin parar, ponía boquistas, quiñaba ojitos, se frotaba las manos como de frío, y luego los hombros, y luego le decía al bedel que si subía la calefacción. Poco a poco entró en calor y hasta se dignó aplaudir levemente a su colega. Montero ni la miraba. De su desprolijo peinado emergían relámpagos incendiarios como en los tebeos. O víboras como en la medusa.

Sánchez, de nuevo, se escapó a los veinte minutos. Le quema el escaño en las posaderas. “Un terrorista ha pasado más tiempo en el Congreso que el presidente del Gobierno”, ironizó Belén Hoyo, del PP, en relación a la comparecencia de un yihadista carcelario con ‘anuencia’ (diría la otra) de quien preside la Cámra. Hizo el presidente una bromita con la cripto de Milei contra Feijóo, regurgitó un comentario contra Ayuso y su jefe de Gabinete y luego balbuceó acarameladas lisonjas a Miriam Nogueras y Oscar Matute, en respuesta a sus respectivos parloteos. La vocera de Junts no defraudó: ¿A qué un IRPF común al salario mínimo en todo el Estado si en Cataluña las cosas están más caras? ¿Eh? ¡Ya está bien de seguir ordeñando a los catalanes! Risitas de reprobación en la Cámara, como es tradicional en esta representación de cartón piedra.



La clave del debate la tuvo Feijóo al abrir su turno: “¿Mintió Yolanda cuando dijo que se enteró de lo del IRPF por la prensa?”. Bueno, esa debería de haber sido la línea del interrogatorio de todo el PP. Nunca lo hacen. Prefieren soltar cada cual su discursito, en ocasiones vibrante como Ester Muñoz (“ratonera de corrupción”) o sarcástico como Miguel Tellado (“no ha visto la cara de su colega Díaz cuando usted hablaba, señora Montero, qué poco les duró la reconciliación, este es un Gobierno rotísimo”).



La performance parlamentaria, huérfana de talento, se convirtió en una especie de descomunal bufonada con María Jesús Montero como única protagonista. Embargada de furor, llegó incluso a llamar Gamarra a Belarra, porque riman en arra. Ya es desbarrar. La ministra de Hacienda se transformó en la Taxman (sería taxwoman) de George Harrison, un homenaje inesperado a los Beatles. ya saben:



Uno, dos, tres, cuatro / déjame decirte cómo será / uno para tí, diecinueve para mí / porque soy el recaudador de impuestos / si conduces un auto, voy a cobrarte la calle / si te sientas, voy a cobrarte el banco / si tienes frío, voy a cobrarte el calor / si sales de paseo, voy a cobrarte los pies.

No hay dinero para los enfermos del ELA pero sí 2.000 millones para comprar Telefónica. No hay dinero para el tren a Extremadura pero sí 750 millones de equipos ferroviarios para Marruecos. Tiene usted más asesores que ningún presidente en la historia

Claro, no es un himno épico ni un mensaje estimulante. Más bien es una condena, una carga que ni siquiera hombros tan guerreros y desprovistos de principios elementales como los de la vice-uno son capaces de sacar adelante. Pudo elegir la discreta defensa pero optó por el sendero grotesco, el de la imposible reivindicación, el del fuego a discreción, con el tableteo de una ametralladora insatisfecha. En un Gobierno se suele triunfar con la cartera de Exteriores (no es el caso), con la de Interior (menos aun) o con la de Deportes (si la selección consigue un Mundial, que tampoco) Ningún ministro de Hacienda, como ningún fiscal general del Estado, pasa a la posteridad con buena nota. Más bien, tdos terminan sus días abrasados.

Ni recurriendo a su verborrea más iracunda, a sus descalificaciones más desmedidas (“portavoz de un delincuente confeso” a Ester Muñoz), más pedestres (“machista y paternalista” a Bendodo) y a sus afirmaciones más bufas (“no es que recaude más, se trata de no recaudar menos) logró sobrevivir a su cometido. El combate quedó sentenciado con la frase clave de Feijóo: Este Gobierno ha subido 97 impuestos en seis años. No hay dinero para los enfermos del ELA pero sí 2.000 millones para comprar Telefónica. No hay dinero para el tren a Extremadura pero sí 750 millones de equipos ferroviarios para Marruecos. Tiene usted más asesores que ningún presidente en la historia.

Los cinco días enamorados

Defender el personaje de doña tacañona, se convierte en un empeño tan estéril como buscar un centímetro de limpieza en la familia arbitral del fútbol español. Sólo a un espíritu descentrado se le ocurre reivindicar la táctica del impuestazo en un país en el que la cosecha del Fisco por el IRPF ha subido de 82.000 millones a 121.000 bajo el sanchismo. Quizás ya se sabe una pieza sin futuro, material de desecho, la han enviado a Andalucía porque Sánchez no la sorporta. Hizo movimientos extraños durante el retiro de los cinco días enamorados y eso no se le perdona.

Mejor le habría ido a la recaudadora, en su reaparición parlamentaria, sabedora de su imposible misión, haberse disfrazado de Carrie, haberse encaramado e lo alto de su escaño azul y entonar ese happy end de la alegre tonadilla de George Harrison: Sí, yo soy la recaudadora, y entérate de que no trabajas para nadie más que para mí”. A Sánchez le habría gustado. Y ella se habría marchado dócilmente a sufrir su inevitable derrota en Andalucía