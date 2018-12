Vergüenza selectiva

La inesperada y sorprendente irrupción de Vox en el Parlamento andaluz y el anuncio de no pocas encuestas de que se producirá un fenómeno semejante en otras autonomías y grandes municipios en mayo como preludio de su entrada en el Congreso cuando se celebren elecciones generales, ha desencadenado un alud de análisis y algunas reacciones histéricas. Ha habido en particular un planteamiento por parte del Partido Socialista y de sus compañeros de viaje, Podemos y los golpistas catalanes, que aúna la torpeza táctica con la falta de equidad. La agitación del espantajo de la “extrema derecha” y la calificación del pacto explícito entre PP y Vox e implícito entre ambos y Ciudadanos para la composición de la Mesa de la Cámara andaluza como el de “la vergüenza”, revela cómo a la izquierda y a los separatistas se les nublan las entendederas cuando la gente se rebela contra su hegemonía moral y su imperio de corrección política.

Supongamos que se acepta el argumento de que Vox es una formación impresentable por su posición radical respecto a la estructura territorial del Estado, la inmigración irregular, la protección de la vida y de la familia, la ideología de género y el proyecto de integración europea y que por tales pecados mortales debe ser tratada como apestada y condenada a la marginación institucional. Entonces, por la misma lógica implacable, partidos que tienen como propósito confeso y materializado mediante un intento fallido de golpe violento algo mucho más grave como es la liquidación de España como Nación y con ella nuestros derechos y libertades para arrastrarnos a otra guerra civil y a la ruina económica, no sólo deberían ser objeto de la repulsa más enérgica por el resto del arco parlamentario, sino ilegalizados de inmediato. Pues bien, lejos de ello, el presidente del Gobierno se reúne con sus máximos representantes, les cubre de deferencias y halagos y se esfuerza por todos los medios para que le aprueben los Presupuestos. ¿No hay aquí una clara diferencia de trato que no se corresponde con la magnitud de las dos amenazas? Nadie negará que es peor que a uno le quiten el suelo sobre el que baila que la propuesta de que se cambie de danza. Mientras haya pista se puede discutir qué es lo que ha de tocar la orquesta, si no hay pista se acaba la fiesta.

En cuanto a los que pugnan alegremente por abolir la monarquía parlamentaria y reemplazarla por una república popular (léase totalitaria a la cubana o venezolana), suprimir la libertad de educación, nacionalizar la banca y la energía, designar los jueces de acuerdo con su pureza ideológica, imponer sus delirantes tesis mediante la violencia callejera, triturar la economía de mercado, auspiciar referéndums de autodeterminación a lo largo y a lo ancho de la geografía patria y condenar al conjunto de la sociedad española a la miseria igualitaria, tampoco parece que puedan presentarse como un ejemplo de sensatez y moderación. Curiosamente, este conglomerado de confluencias colectivistas y liberticidas es el socio preferente y mimado del actual Ejecutivo socialista, que acoge su destructivo programa como simpática mascota doméstica. Francamente, a cualquier ciudadano razonable la perspectiva de que Podemos ocupe la Moncloa le inspirará muy probablemente más inquietud a que lo haga Vox, por muy alejadas que estén sus propias convicciones de las de Santiago Abascal y Rocío Monasterio. Por lo menos, con un Gobierno de color verde, no se devaluarían sus ahorros, España seguiría existiendo como espacio común de imperio de la ley y de orden civil, podría decidir sin trabas el colegio de sus hijos, turbas vandálicas no ocuparían plazas y avenidas para destrozar mobiliario urbano, su segunda residencia no sería expropiada y su pequeña empresa o comercio operaría en un marco legal estable, cuestiones elementales que con otro de tono morado no tendría en absoluto aseguradas.

Además del obvio desequilibrio a la hora de evaluar la radicalidad de Vox comparada con la de los amigos con los que Pedro Sánchez hace pandilla, la permanente e iracunda descalificación de esta opción emergente y las reiteradas llamadas a condenarla al ostracismo -incluso se ha llegado a emplear la expresión “cordón sanitario”- sólo contribuye a fortalecerla socialmente y a que gane más apoyo cada día. Si hay algo que irrite al español medio es la falta de ecuanimidad en los juicios sobre figuras públicas, sean éstas futbolistas, toreros, tonadilleras o políticos, y a medida que se profieren más injurias e invectivas sobre Vox, más crece el número de sufragios que recibirá en futuras convocatorias electorales. Queda así demostrado algo que algunos sabemos desde hace muchos años y es que la izquierda dogmática y el nacionalismo tribal comparten rasgos característicos, entre ellos el sectarismo, la resistencia a la evidencia empírica y la escasa inteligencia.