Por qué las verdaderas feministas van a la manifestación el 8-M, día de la mujer

Menos mal que las mujeres de este país han entrado en razón. Hace unos años, en las empresas y en los colegios, las féminas eran obsequiadas con una rosa los 8 de marzo, día de la mujer trabajadora. Todas ellas llegaban a casa orgullosas con su regalo, que reconocía "todos los avances que había hecho el sector femenino en los últimos 40 años, todos los derechos que habían ganado, equiparándose a los hombres en todos los aspectos de su vida". Pero era, obviamente, una mentira y una burda manipulación al servicio de este sistema opresor.

En España siempre hemos sido muy machistas, y lo seguimos siendo. Una flor en el trabajo. ¿Se puede ser más retrógrado? Gracias a Dios que ahora las mujeres no toleran estas cosas. Han tomado cartas en el asunto y no hay vuelta atrás. Desde 2018, las feministas de España deciden salir a las calles los 8-M para demostrar que "si nosotras paramos se para el mundo".

En vez de aprovechar el día en tareas que les permitan reducir la gran y machista brecha salarial que les distancia de sus compañeros hombres solo porque tienen órganos diferentes, lo que es bastante injusto, la verdad, han centrado sus esfuerzos en las manifestaciones, que es lo que realmente cambia las cosas. De hecho, hay quedadas para fijar los puntos de los manifiestos feministas y ensayar los cánticos. No se deja nada al azar. "Sola-y-borracha-quiero-llegar-a-casa" ha sido el elegido entre todes como el mejor para este año 2020. "En las tertulias feministas de Izquierda Unida además hemos enseñado a las mujeres a coser sus propios atuendos para los actos. Ha sido bastante transgresor", nos cuentan.

España, unida en la manifestación del 8-M

Las tiendas de papelería también están muy implicadas con la causa. Han dejado de apoyar a los pobres que están muriendo en el tercer mundo para sumarse a la causa feminista. Los dueños de estos comercios se declaran aliados y estos días redoblan su oferta de materiales morados, en solidaridad con las mujeres. "Es impresionante que haya comercios en los que no tengan suficientes pinturas y cartulinas de este color", afirma Manolo, del Carlín de Embajadores. Los locales de todo a cien del país ponen sus pinturas en los escaparates. "No queremos que ninguna mujer aparezca en la tele sin su signo feminista pintado de morado en la cara", nos cuenta Chang.

Todo el país está volcado en este día, incluso el propio Gobierno. Las feministas están ya muy cansadas del lenguaje inclusivo y de que al hacer entrevistas de trabajo les digan que porque tienen ovarios van a ganar mucho menos dinero que sus compañeros varones. Tampoco pueden aguantar más que en los colegios se les diga a las niñas que no estudien carreras de ciencias porque no sirven para eso. Y peor aún: no están dispuestas a que al cogerse la baja maternal y luego la jornada reducida para cuidar de sus hijos dejen de ascender en sus empleos, y que en cambio su compañero soltero pues tenga un puesto de jefe. Yo es que alucino, la verdad.

Las feministas de verdad son como Ana Pacheco, quien menos mal que ha ido a 'Operación Triunfo' a decirles a los jóvenes que basta ya del machismo y del feminismo liberal, que defiende que las mujeres trabajen y se ganen su sueldo como los hombres para luego contratar a niñeras y pagarles un sueldo acorde a sus funciones.

Hay que ir a la huelga del 8M a defender a las mujeres

Este 8 de marzo hay que salir a la calle para defender los derechos de las mujeres, no como Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha asegurado que las féminas "no nacen víctimas". Esta afirmación es bastante machista y hay que hacérselo saber, como a todas las que están equivocadas. Y si hay que acosarlas, insultarlas públicamente o señalarlas como los nazis pues se hace, porque basta ya de que haya mujeres que se sientan en igual de condiciones que los hombres porque no es así, estamos siempre por debajo.

No entiendo cómo puede haber gente tan machista en pelo siglo XXI que aún hoy niegue esto. Gente, por llamarla de alguna manera, que defendía incluso a las azafatas de la Fórmula 1. Es que no me entra en la cabeza. Yo ya tengo mi pancarta, que he hecho con mis amigas feministas. Hemos estado quedando esta semana para hacerlas, con su palo y todo ¿eh? Voy a poner "mi coño es mío y de nadie más", porque ya vale de que todo el mundo se piense que mi vulva es es suya, es que estoy cansada de repetirlo. Mi amiga Berta ha decidido escribir en la suya "el patriarcado no es aliado", y mi compi Paloma "el feminismo liberal me come el chocho".

Desde aquí animo a todas las mujeres y a sus aliados a proclamarse abiertamente feministas, y a señalar y llamar machistas a quien no lo haga ni lo tenga en la bio de Twitter. También os ruego que no vayáis a trabajar el 8 de marzo para dejar de contribuir al capitalismo y, sobre todo, os pido que acudáis a la mani y os hagáis muchas fotos, ya que lo que no se inmortaliza no existe y queremos convertir el día de la mujer en una fiesta de interés turístico nacional.