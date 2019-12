El cruel negocio que se esconde tras la venta y cría de perros en España

Llega la Navidad y los niños piden perritos. Los padres, sin mala fe, buscan en internet "venta de cachorros". En la web Mil anuncios hay para aburrir. "Preciosos malteses, 250€, enviamos a toda España", "adorables yorkshire bebés, 250€, puedes hacer su reserva", etc. Hay más páginas y criaderos por todo el país haciendo lo mismo. Pagas y en 24 horas tienes el animal en casa. Es bonito, pequeño, perfecto.

Lo que no te cuentan es todo lo que hay detrás. Y no te sientes culpable porque no lo ves y nadie te lo ha contado. A mí me ocurrió. Tenía 18 años. Toda mi vida había querido un perro, pero mis padres no estaban por la labor. Aquel año repetí segundo de bachillerato con tres asignaturas –por un problema personal, que igual te cuento en otro momento–, y como solo tenía que ir a clase unas dos horas al día, decidieron que era un buen momento, ya que podría ocuparme del animal.

Al comprar a mi perro no pensé ni un segundo en su madre, un animal al que se cruzó con otro para vender sus cachorros. A saber cuántas veces habría repetido el proceso durante toda su vida

Total, que yo hice el proceso antes mencionado. Elegí la raza que más me gustaba: bichón maltés. La venta de particulares me daba mal rollo, así que me decidí por un criadero. Llamamos y nos dijeron que tenían dos bebés. Concertamos una cita. Fuimos, los tres, hasta la vivienda de la mujer; la típica casa de campo, en un pueblo de Madrid. Llegamos y en el exterior había muchos perros sueltos. Entramos al salón y había varias jaulas abiertas por arriba. Tenía más cachorros de otras razas.

En uno de los compartimentos estaban los dos bebés de maltés que vendía. Yo iba a por la hembra, pero me enamoré del macho,y viceversa, un pequeño bebé de 2 meses que nada más verme comenzó a lamerme. Pagamos 600 euros. Tenía pedigree y todo esto, que garantiza la pureza de la raza. Yo estaba muy feliz y emocionada. Le llamé Cori. Nos lo trajimos a casa, donde fue y sigue siendo el rey. Actualmente vive con mis padres (eligió a mi padre como amo, a mi pesar) y todos estamos de acuerdo en que ese dinero fue el mejor invertido de toda nuestra vida.

Independientemente de esto, y de que no cambiaría a mi perro por nada del mundo ya que no le puedo querer más, todo el proceso de la compra me produjo mala sensación, pero no entendía por qué: todo el mundo compra perros, es lo normal. Tiempo más tarde caí en que no me había parado a pensar ni un momento en la madre de Cori, una perrita a la que cruzaron con otro maltés sólo para vender a sus cachorros, y a la que seguro tenían repitiendo el mismo proceso durante toda su vida, hasta que pudiera.

Mira [imagen de abajo], esta es una perra que rescataron en una protectora. La imagen la difundió Nueva Vida Adopciones, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a rescatar y buscar un hogar a perros abandonados. Tú compras un precioso cachorro, y la consecuencia es esto: un animal obligado a parir decenas de bebés cada año. Y cuando no sirve, puerta, se busca a otro. Esto también es maltrato animal, y contribuir con la compra de cachorros te hace cómplice:

Por qué es mejor adoptar que comprar

A mí me habría encantado saber todo esto antes de comprar a mi perro, ya que hubiera optado por la adopción, algo que en ese momento ni se me pasó por la cabeza, por eso te cuento todo esto.

En España la situación es bastante dramática: no sólo se permite la compra y venta de perros, sino que nadie parece hacer nada contra el maltrato y abandono animal, o al menos no lo suficiente. Solo en nuestro país, más de 138.000 perros y gatos fueron acogidos en refugios y protectoras en 2018, según datos del último estudio de la Fundación Affinity ‘El nunca lo haría’. El principal motivo de abandono de animales son las camadas no deseadas, el final de temporada de la caza y el comportamiento de los animales.

Mientras tú compras un perro, otro muere en la calle. Las asociaciones, protectoras y refugios de animales están desbordados. No paran de pedir casas de acogida y adopciones para los animales abandonados, algo que irá a peor si se sigue comprando. Ahora, a las puertas de Navidad, la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) pide que no se regalen perros en Navidad y que mucho menos se compren, ya que, según sus datos, el 40% de ellos son más tarde en la calle.

Un perro no es un regalo, es una responsabilidad para toda la vida, es un ser vivo que requiere atención y cuidados, y es caro (unos mil euros anuales). Por eso no se puede regalar a un niño.

Adoptar es más lento y 'coñazo', pero merece la pena

Comprar un animal es muy sencillo. Haces clic, pagas y lo tienes en casa. Adoptar es más complicado, pero merece la pena. Yo adopté a mis dos gatas, Mía y Gala, hace dos años y medio. No fue llegar y besar el santo. Cuando me puse en contacto con la protectora, tuve que hacer un test para que vieran que podía mantener a los animales y que era apropiada, y luego vinieron a mi casa, a verla y a conocerme. Una vez pasado el filtro, me propusieron diferentes gatitos para adoptar.

Pasé por tres casas de acogida de gatos hasta dar con los animales que sentía que eran para mí, y viceversa. No todos los animales casan con todas las personas. Ellas me eligieron a mí y yo a ellas. Firmé un contrato de adopción, en el que me comprometí a castrarlas (todas las protectoras te lo exigen, para no contribuir a la compra-venta de animales ni al abandono tras camadas indeseadas), entre otras cosas, y pagué los costes de vacunas, chip y registro (creo que fueron 120 euros cada una).

Tanto la protectora con la que contacté como la chica de acogida que las tenía, se interesaron en todo momento por su bienestar, y a día de hoy siguen haciéndolo. Me piden fotos de vez en cuando. Si hubiera comprado dos gatos, como hacen muchas personas, también tendría a los animales, pero no lo las habría 'rescatado' a ellas y hubiera seguido hinchando la bola del maltrato animal. Cuando compras, al vendedor le da igual lo que hagas con el perro o gato, mientras hayas pagado todo bien.

Aunque hay criadores de perros que parecen serios y abogan por el bienestar animal, como los inscritos en la Real Sociedad Canina de España (RSCE), yo te recomiendo que, por favor, adoptes y no compres. Hay miles de perros pasando frío en cheniles y perreras porque nadie les da una oportunidad. Y adoptando no solo salvas la vida de ese animal en concreto, sino también contribuyes a que se deje de explotar a perras para parir perros de raza. Todos ganamos.