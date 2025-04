Varguitas, el grande

El Charrito y yo comenzamos a leer a Vargas Llosa cuando andábamos por los veinte años. El motivo era lógico. Los dos estábamos por entonces fascinados con Julio Cortázar, lo habíamos leído enterito y recitábamos de memoria, como si fuese un himno o una oración, el capítulo 68 de Rayuela en nuestros paseos nocturnos. Pero éramos conscientes de que existía vida inteligente más allá del genial Julio. Estaban los del “boom latinoamericano”, y habíamos disfrutado mucho con García Márquez y Alejo Carpentier, no tanto con Carlos Fuentes, reverenciábamos a Borges y a Rulfo, y los dos nos mentíamos mutuamente cuando presumíamos, con mucha suficiencia, de haber entendido a Lezama Lima. Ah, pero nos faltaba aquel Vargas, el más joven, el que se había hecho una foto con Julio delante de la Acrópolis de Atenas en la que parecía un seminarista.

No recuerdo qué hizo el Charrito pero yo empecé por La ciudad y los perros; seguramente fue lo primero que encontré en el kiosco. Lo abrí con cierta sonrisa, como pensando: a ver qué se le ha ocurrido a este muchacho. El guantazo que me llevé me tuvo varios días sin respiración. Aquello era la mejor novela de terror escolar que yo había visto en mi vida. El relato de la vida de aquellas hienas adolescentes sueltas en un colegio militar –el Leoncio Prado– ponía los pelos de punta. Qué imaginación, pensé; cómo es posible que un veinteañero pueda inventar algo tan escalofriante. Años más tarde supimos la verdad: que Vargas Llosa, a quien de joven llamaban Varguitas, no había inventado nada. Detalles aparte, lo que cuenta fue lo que vio, lo que vivió él mismo: un chavalín que, cuando el bestia de su padre lo metió interno en aquella guarida de fieras, era un niño mimado desde que nació, una flor de invernadero que todavía creía sinceramente que a los niños los traía la cigüeña.

Ya no hubo forma de escapar de Varguitas, como ustedes comprenderán. No tendrá la vida años suficientes para agradecer a Seix Barral que publicase aquella colección de hermosos libros, “Obras maestras de la literatura contemporánea”, que se vendía en los kioscos y gracias a la cual la chavalería andante, por veinte duros de entonces, podíamos enterarnos de qué había escrito Onetti, cuál había sido el viaje iniciático de Narciso y Goldmundo según Hesse, cómo sonaba la poesía de Octavio Paz, qué rayos pasaba dentro de El túnel de Sábato o por qué era tan escalofriante la ceguera que relataba Saramago. Ya nadie publica cosas así. Ahora los chicos se gastan el dinero en perseguir la última patraña de Alvise en internet. Así nos luce el pelo.

Varguitas resultó ser un caleidoscopio en el que podías encontrar prácticamente todo. Eso quiere decir que era un escritor irregular, con grandes cumbres y no menos grandes desalientos y aun tonterías; es decir, lo mismo que su vida. Era fácil entender que a alguien que había escrito una de las más grandes novelas de nuestro idioma, Conversación en La Catedral (que no era un templo gótico sino un bar que se llamaba así), le tentase la política, como le tentó. Lo que nunca entendimos sus seguidores es cómo rayos le daba tiempo, porque escribía compulsivamente, como una ametralladora, lo mismo que Balzac.

Esa novela magistral me hizo reír como nunca gracias a un personaje insuperable, “Pedro Camacho”: un tipo que escribía radionovelas y que tenía tanto éxito que le encargaban otra, y otra, y otra más, todas a la vez. Al pobre le pasaba lo que al propio Mario en aquellos años: que no podía con todo

Supimos, gracias a él, que las normas que ya existían en tiempos de Cervantes seguían vivas: Varguitas produjo una obra maestra tras otra (La casa verde, Los jefes, Los cachorros) empujado por la miseria, a mediados de los 60, cuando vivía en París con su “tía” Julia Urquidi (a ver: era la hermana de la esposa de uno de los tíos de Mario) y dedicaba su tiempo a sobrevivir como podía, por ejemplo haciendo catálogos de lápidas de cementerios, y al más tenaz y ardoroso fornicio con aquella mujer que le sacaba diez años.

Pocas veces he disfrutado tanto como leyendo La tía Julia y el escribidor, que no es sino la venganza de Varguitas por el abandono de aquella “tía” suya, que se cansó de pasar penurias con aquel chico que era muy guapo, sí, pero muy pobre. Esa novela magistral me hizo reír como nunca gracias a un personaje insuperable, “Pedro Camacho”: un tipo que escribía radionovelas y que tenía tanto éxito que le encargaban otra, y otra, y otra más, todas a la vez. Al pobre le pasaba lo que al propio Mario en aquellos años: que no podía con todo. Y las carcajadas comienzan cuando este Camacho, víctima sin duda del estrés, empieza a hacerse un lío y a meter en una radionovela los personajes de otra, con lo cual el público andaba cazando moscas, totalmente despistado. ¿Les cuento cómo solucionó el insigne Camacho todo aquel galimatías? No, no, es mejor que lo lean ustedes. Pero les daré una pista: películas como El coloso en llamas, Terremoto, Titanic o Los últimos días de Pompeya utilizan soluciones parecidas…

Otra novela perfecta, impecable, primeriza y desternillante fue Pantaleón y las visitadoras, un experimento literario y una burla feroz, divertidísima, a la hipocresía de la sociedad biempensante del Perú de entonces. Pero a mí se me cayó de las manos Lituma en los Andes, lo siento mucho. Y la Historia de Mayta, pues también. Son novelas que Varguitas escribió mientras andaba enfangado con la política y con sus ambiciones presidenciales, en las que fracasó, yo creo que por suerte para la literatura... y para él mismo. No es fácil tener la cabeza en cosas tan distantes y tan absorbentes, y que la cabeza funcione bien. Varguitas ya se había casado con su gran amor, su prima Patricia Llosa, que tiró de él durante más de medio siglo.

Un escritor, un gran escritor es, por definición, casi por fuerza, un librepensador. Si tiene dogmas, será porque él se los haya impuesto, y ahí no puede meterse nadie: llevamos demasiados siglos confundiendo la herejía y el anatema con el desacuerdo

Y de pronto se abren los cielos y de lo alto baja otro milagro más, otra deslumbrante maravilla: La fiesta del chivo, un relato de la vida y la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo; una narración que te muerde con todos los dientes en la primera página y no te suelta hasta la última. Y cuando terminas vuelves a pensar lo mismo que pensaste dos o tres décadas atrás: pero cómo este hombre puede escribir así. O, mejor dicho: cómo nadie puede escribir así.

Quienes detestan a Varguitas, el gran Varguitas, porque era de derechas, merecerían ser personajes en algunas de sus novelas, seguramente el Pantaleón. Es lo mismo que denostar a García Márquez, o a Cortázar, porque eran comunistas, o al menos amigos de Fidel Castro. Perdone usted, señora, señorita, camarada: vuélvase al bachillerato, que no ha entendido nada. Un escritor, un gran escritor es, por definición, casi por fuerza, un librepensador. Si tiene dogmas, será porque él se los haya impuesto, y ahí no puede meterse nadie: llevamos demasiados siglos confundiendo la herejía y el anatema con el desacuerdo, que es lo más humano, legítimo y provechoso que hemos inventado como especie. Quienes acusan de “facha” a Varguitas y a renglón seguido descalifican por eso sus novelas, no merecen la más mínima atención.

La muerte del gran Varguitas, del inmenso Varguitas, no ha sido una sorpresa. Dicen los cotillas habituales que llevaba años con una enfermedad de la sangre que no se podía curar. Puede ser. Y que a eso se añadieron las secuelas de la covid-19. Y los muchos años. Y una vida intensa, apasionadamente vivida. Y una neumonía final que lo apagó como a un pajarito.

Las obras maestras de Vargas Llosa tienen una virtud que, creo, no desaparecerá nunca: que rejuvenecen. Con esas lecturas o relecturas, como pasa con el Quijote, volvemos a ser los que una vez fuimos. Hacía ya mucho tiempo que no pensaba yo en el Charrito, mi gran amigo de juventud. Nos perdimos de vista hace décadas. Pero estoy seguro de que ahora, al enterarse del adiós final de Varguitas, se habrá acordado de mí, de nuestros paseos nocturnos por Papalaguinda y de los tiempos dichosos en que los dos soñábamos –ilusos– con escribir como Vargas Llosa.