Valencia recupera la libertad de lengua

Si el español, el francés o el ruso ocupan dominios lingüísticos tan extensos como uniformes, al menos en lo que a la comunicación se refiere, la lengua valenciana se inserta en un territorio administrativamente dividido en seis, ninguno de ellos uniforme: Rosellón, Andorra, Cataluña, la Franja de Aragón, Valencia, el Carche murciano, Baleares y la ciudad de Alguer en Cerdeña.

Los hablantes de Aragón, Murcia y Alguer carecen de todo derecho hacia su lengua y tampoco lo reivindican. Los roselloneses lo tratan con cierto respeto, pero no van muy lejos. Cuando Valencia y Baleares fueron gobernadas por el extremismo, el balear y el valenciano se impusieron, no siempre con la anuencia (acuerdo, Yolanda, no lo contrario) de los interesados. Ahora el presidente autonómico Carlos Mazón quiere preguntar a los padres, a todos ellos, a los ambilingües de valenciano y castellano de la costa de la Comunidad Valenciana y el área montañosa de la provincia de Alicante (tres cuartas partes del territorio) y a los monolingües de castellano, por la lengua en que prefieren que sean educados sus hijos. Al fin un referéndum sensato en busca de la recuperación de las libertades.

El valenciano ha experimentado una notable recuperación al pasar del 4% de alfabetizados en 1982 al 85% en 2001, y en 2024 mucho más, pero no nos engañemos, conocer el valenciano no significa ser hablante porque la única fuerza que garantiza su permanencia es la herencia familiar, y parece evidente que el castellano lo eclipsa. No es una excepción. Todas las lenguas europeas condicionadas, que son más de cien, pierden hablantes con respecto a la lengua que las opaca. Es una tendencia natural e irremediable, si bien la protección de una lengua es siempre bienvenida en todos los ámbitos.

Se recuperan así los derechos y libertades sin lesionar otras ambiciones, pues siempre quedará un 20% de enseñanza para la lengua no elegida. La campaña está realizada en castellano y valenciano, y respeta la convivencia y el equilibrio entre ambas lenguas

Hasta ahora el Gobierno autonómico imponía estudiar en valenciano. A partir de ahora, tras la primera consulta de la España autonómica para recabar en las familias la lengua en que prefieren que estudien sus hijos, se tomarán medidas en función de los resultados para dar a los partidarios del valenciano lo que exigen sin condicionar a los que prefieren la enseñanza en castellano. La consulta tendrá lugar entre el 25 de febrero y 4 de marzo y participarán 570.000 familias. La lengua escogida será la que tendrá "un mayor peso y una mayor presencia en la enseñanza". Se recuperan así los derechos y libertades sin lesionar otras ambiciones, pues siempre quedará un 20% de enseñanza para la lengua no elegida. La campaña está realizada en castellano y valenciano, y respeta la convivencia y el equilibrio entre ambas lenguas. En todo caso, queda garantizado el derecho a realizar las pruebas de evaluación en cualquiera de las dos. En caso de que haya familias que en un mismo curso se hayan quedado en minoría al elegir una lengua concreta, la Consejería estudiará los casos de forma individualizada para ofrecerles una alternativa en centros próximos.

Hay sectores que confunden el bienestar de las lenguas con el de las personas. Interesan las segundas, y solo los lingüistas se sienten atraídos, para la investigación, por la primera

Sin embargo, hay quien considera, en contra de toda lógica, pues en ningún lugar del mundo se tiene, como en España, un respeto tan exquisito por las lenguas minoritarias o minorizadas, que sitúa al valenciano en una situación de inferioridad. Es verdad que, tradicionalmente, los hablantes de valenciano pertenecieron a las clases más desfavorecidas, pero eso ha dejado de ser cierto. Aún así, sigue teniendo partidarios la imposición, tal vez porque les interesa mantener el enfrentamiento y el desequilibrio en defensa de sus espurios intereses. La izquierda y el independentismo prefiere evitar la consulta y continuar con la dictadura del valenciano y dejar la elección de la lengua en manos de los políticos. Desde Cataluña, Esquerra Republicana ha publicado en sus redes que van a exigir la retirada de la Ley de Libertad Educativa y ha llamado a la movilización «para que no desmantelen la enseñanza en valenciano». Temen que se ponga fin al poder de la Administración para imponer la lengua que mejor responda a sus intereses.

Los principios generales de la evolución de las lenguas explican lo que sucede con las condicionadas, que se dejan aplastar por las condicionantes. No es una cuestión social, aunque también, sino lingüística. Es la tendencia de las sociedades a una lengua común. Por eso no es tanto una cuestión de valenciano o de castellano como un asunto de lengua A y lengua B. Se trata del instrumento de comunicación. Una vez que lo tenemos, no importa el nombre. Un transcurso distinto de la historia podría haber ocasionado una situación inversa, el valenciano como lengua invasora del castellano, y la cuestión no sería tanto elegir una u otra como la de elegir una, cualquiera de ellas. Lo importante no son las lenguas, sino los individuos, y lo que quieren los padres es proporcionar a los hijos una educación que les permita afrontar los retos de la vida en sociedad.

Habrá que decir, por otra parte, que los hablantes monolingües de valenciano ni existen ni podrían existir dentro de una integración social, mientras que los monolingües de castellano, mayoritarios en las grandes ciudades, tienen su comunicación cubierta con una sola lengua. Hay sectores que confunden el bienestar de las lenguas con el de las personas. Interesan las segundas, y solo los lingüistas se sienten atraídos, para la investigación, por la primera.