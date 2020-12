Afortunados, emocionados y vacunados por el Gobierno

Se va el año de aquella manera. Cualquiera diría que tenemos razones para estar felices, que ya saben que este es un estado que deja muy atrás al de la alegría. Ha sido escuchar a la ministra María Jesús Montero y entra uno en una especie de estado lisérgico que no sabe cómo describir:

"Con estos Presupuestos, a este país le ha tocado la lotería",dijo minutos después de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 quedara aprobado definitivamente tras la última votación en el Senado. Faltaban cinco días para los Santos Inocentes, pero para qué esperar más, ¿verdad ministra?

Otra ministra, Isabel Celaá, con otro estilo digamos que menos popular que la andaluza y con el sello indisimulable que da vivir en el selecto barrio bilbaíno de Neguri, compartía con la ciudadanía -como se dice ahora-, su particular estado de ánimo:

"Siento una profunda emoción porque la LOMCE ya es pasado y ahora damos la bienvenida a la LOMLOE".

Ya ven que cada uno se procura las emociones como mejor entiende, aunque sea con una sopa de letras y una nueva ley de Educación con la fecha de caducidad prescrita para el día que gane el centro derecha. Porque se supone que, con permiso del líder de Podemos, algún día el PP vuelva a gobernar este país. Más que nada por aquello de lo recomendable que es la alternancia, circunstancia esta que hasta donde sabemos no resulta muy del agrado del vicepresidente segundo.

Un año de gobierno que parecen cuatro

Entre la la emoción y la suerte de que nos haya tocado la Lotería, el fin de 2020 invita aun sin querer a hacer algo parecido a un balance de lo vivido. Se va el año, y no sé a ustedes, pero este tiempo que se marcha no se ha ido volando. Tempus fugit nos advertía Virgilio, y es verdad, pero no cuando los meses se han ido cumpliendo a base de sufrimientos y desgracias.

El dolor alarga las semanas y hace eternos los meses. A estas alturas es imposible que haya un español que directa o indirectamente no tenga a alguien que haya sido afectado con toda virulencia y dramatismo por la pandemia, que esa, señora ministra de Hacienda, sí que es otra lotería de la que no gusta hablar. Por eso, y por las circunstancias que rodean al virus asesino, de las que la política, o la mala política, es una de ellas, hacen que el año que termina en tres días parezca más largo de lo que indican las hojas del calendario.

La política de trazo grueso hace eterno este tiempo de aprovechados y propagandistas. Los Santos Inocentes nos tomaban el pelo este martes con una broma que, lejos de serlo, resulta ser un verdadero acto de un Gobierno que, aunque lleva menos de un año en activo, nos parece que lleva ahí toda una legislatura. Tal que si fuera el bicho de Augusto Monterroso: "Cuando despertó, el dinosaurio estaba allí". Las fotos y las imágenes de los telediarios nos mostraban las enormes cajas de la vacuna como si fuera un regalo de Reyes de parte del presidente Sánchez, huido de la gestión de la pandemia, y de Pablo Manuel Iglesias, desaparecido de una desgracia social que cuenta 70.000 muertos.

Populismo vacunero

A estas alturas aburre recordar que la tarjeta de Iglesias dice que es vicepresidente social y de no sé cuantas cosas más. Los huecos que no llena el astroso dirigente de Podemos las aprovecha la propaganda gubernamental, siempre presta a sustituir la política por la publicidad, la verdad por la impostura y el rigor por la chapuza. Las cajas con las vacunas las hemos visto con una gran pegatina con la leyenda de Gobierno de Españatapando el nombre de la farmacéutica Pfizer. Pero no. El Gobierno no ha fabricado la vacuna. Ha sido en Alemania, y nos las trae la Unión Europea. Vengan cajas y más cajas y viejecitas vacunándose, pero seguimos sin ver la cruda verdad que trae la realidad. La que no tiene remedio. No hemos visto los entierros, ni los ataúdes, ni los rostros de las personas destrozadas por la muerte de un familiar, pero las cajas de las vacunas desde el minuto cero. Puro populismo vacunero.

El Gobierno de Sánchez es el único de Europa que ha hecho esto. Con un par. Sí, de nuevo la propaganda como ideología y vulgar juego de trileros. Habrá que insistir: es la empresa privada la que la descubre. Son dos científicos turco-alemanes los que dan con ella en tiempo récord. Es Europa quien las trae, y sin embargo aquí, haciendo buena la tradición picaresca española, presentamos la llegada de las vacunas como un acto gubernamental. Alguien desde el Gabinete asegura que la derecha se enfada cuando no se pone la bandera de España y cuando se pone; cuando se ahorran la palabra España y cuando la usan. Pero esto no va de banderas, va de una trampa política de la mano de un Gobierno que no ha hecho otra cosa en este trance de las vacunas que de transportista. Ese es su papel. El otro, lo que ha hecho y sigue sin hacer desde marzo lo recuerdan los 70.000 españoles que están bajo tierra.

Pocas esperanzas para 2021

En España, los audaces de buena cepa, aunque sean bandidos o Tenorios, son siempre queridos y admirados del pueblo, que lo perdona todo, a excepción de la cobardía y la avaricia. Esto que les traigo lo escribe Galdós en el Episodio El Equipaje del Rey José. Hoy Galdós debería matizar lo escrito en lo tocante a la cobardía y la avaricia. España, nación de pandemias donde las haya, en la que el coronavirus acompaña a millones de ciudadanos afectados por un telecinquismo para el que ni hay ni habrá vacuna.

No le pido al año que viene más que no se parezca a este que termina. Que pase cuanto antes este 2020. Que nos deje en paz. Que podamos olvidarlo pronto, aunque será imposible no contar el tiempo en un antes y un después del coronavirus. Y en cuanto al Gobierno, qué quieren que les diga. O les digo algo, sí, exactamente eso mismo que usted y yo estamos pensando ahora mismo.

En la medida de lo posible, intente cambiar de año lo mejor que pueda. Quizá sea bueno recordar eso que decía Churchill de que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Eso, si lo pretende, no se lo podrán quitar. Me da un no sé qué decir eso de feliz año 2021. Imposible desear lo que sabemos que no va a llegar. Y recuerde que cualquier tiempo pasado fue anterior. Desde luego no mejor.