Una verdad que afrontar

Últimamente se escuchan propuestas de entornos cercanos al Partido Popular estancados en la España que ya no existe de 1996 sobre la necesidad de un pacto de mínimos entre PP y Vox con el objetivo de echar a Sánchez, dicen. Unas “buenas intenciones” que más parecen un intento de echar el lazo a los de Abascal antes de que su discurso alineado con la realidad de la calle crezca sin control del régimen.

No quieren afrontar la verdad clave de la grave situación, el elefante en la habitación, lo que nos ha traído al final del camino de un proceso de ruina y ruptura, el régimen bipartidista siervo del globalismo. Un sistema de partido único de dos cabezas asimétricas con protuberancias regionales que viven como sanguijuelas en el cuello. Un régimen donde España es algo incómodo a desmembrar en autonomías que abren nuestros bolsillos a la inmigración, donde la democracia es una ficción y la libertad un engaño consumista.

El problema no solo es Sánchez, ni la debilidad de su gobierno por sus alianzas como dicen los carcamales mentales de todos los partidos. El problema es que la anti-España tiene un proyecto común de ruptura, expolio y sumisión a terceros del que es pieza destacada el Partido Popular. Todo con una Constitución que da el soporte necesario para mantener el régimen de desmantelamiento y saqueo a flote bajo la ficción de una democracia sujeta a Conde Pumpido mientras los españoles nos hundimos sin remedio, sin vivienda, seguridad, educación, ni la oportunidad de poder presentar un proyecto de salvación nacional sin ser enviados al ostracismo de la peligrosa ultraderecha. Peligrosa para los que ostentan el poder corrupto que ha declarado hacer la vida imposible a la clase media.

Da igual lo que suceda, lo que haga o deje de hacer el Gobierno, las instituciones y la Fiscalía, en este régimen la supuesta derecha democrática sólo podrá acudir a los tribunales sin ejercer acciones políticas esperando que jueces, nombrados por políticos, den titulares de prensa hasta la próxima campaña electoral

El Partido Popular tiene una triple función en el régimen. Primero ocupar el poder sin ejercerlo cuando el PSOE deba abandonarlo en época de barbecho. Segundo, mantener la ficción y el relato de mentiras sobre la democracia vigente en España exigiendo pleitesía institucional a los órganos corruptos que han secuestrado la nación y nuestras libertades en medio de una voracidad confiscatoria de Hacienda. Da igual lo que suceda, lo que haga o deje de hacer el Gobierno, las instituciones y la Fiscalía, en este régimen la supuesta derecha democrática sólo podrá acudir a los tribunales sin ejercer acciones políticas esperando que jueces, nombrados por políticos, den titulares de prensa hasta la próxima campaña electoral. Y tercer papel y más importante, acabar con toda disidencia y alternativa que pueda sacar a España de esta situación, y eso sólo puede pasar por un movimiento de carácter patriótico.

La razón es que el régimen está sometido a intereses de terceros globalistas por lo que la alternativa jamás podrá venir de ningún lugar que apoye la Agenda 2030, de ninguno. La única alternativa al desastre sólo puede ser de carácter patriótico y antiglobalista con vocación de no dejarse destruir ni invadir. Con un proyecto alternativo y contrario al vigente. El papel del Partido Popular es engañar a votantes de la derecha y a una generación que sólo espera a jubilarse haciéndoles creer que se puede estirar el chicle. Usa el discurso del miedo y el desprecio al señalar como radical, extremista, racista y putinista a quienes sin miedo hacen una defensa de los intereses de España y de la verdad. El objetivo es mantener una forma de vida a costa de la nación, de nosotros, y apalancarse en un chiringuito de algo que está acabado a cambio de cumplir las funciones con su amo, el Partido Popular globalista europeo de von der Leyen.

Olviden toda distinción entre derechas e izquierdas. Olviden un eje entre el frente popular y un lado nacional, donde tampoco está el PP ni de Feijóo ni de Ayuso, la primera defensora de las autonomías y de traer inmigración de Ecuador para cambiar una masa electoral ante una población de madrileños abandonamos nuestras ciudades por el problema de la vivienda y además se ha negado a declarar BIC el Valle de los Caídos en la única batalla existencial con el Gobierno de Sánchez.

Rechazar lo que nos hunde

Para poder juzgar bien la realidad y entender lo que sucede en España hay que empezar admitiendo que el PSOE y el PP comparten la sumisión al globalismo y la dependencia a la Unión Europea de la belicista Úrsula von der Leyen, el principal apoyo de Sánchez. El PP en España tiene el papel en esta función de defender lo mismo, pero a otra velocidad y con otras formas lo que engaña al votante anestesiado en la televisión. El PSOE avanza hasta que ya no pueden más y el PP consolida la zanja para que cuando vuelvan los otros tengan una base sólida sobre la que avanzar.

No puede haber un acuerdo de mínimos con una parte esencial del régimen hasta que éste no rechace aquello que nos hunde, un proyecto rupturista en forma federal autonomista abrazando la inmigración masiva y la sumisión a terceros. La solución no es un PP “sin complejos” que defienda lo mismo pero con más ilusión que Feijoo, sino un proyecto distinto, un proyecto patriótico, el único viable si queremos mantener nuestra civilización y una época de prosperidad.