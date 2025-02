Una butifarra de diecisiete mil millones

Es bien sabido que la butifarra, en mi tierra, es una salchicha de cerdo -con perdón- que tanto se puede consumir ya cocida en sus numerosas variedades como cruda y después asada, o incluso formando parte de numerosos guisos. Pero butifarra también puede denominar un típico juego de naipes así como un gesto despectivo. Hacerle una butifarra a alguien significa que lo estás enviando a tomar viento fresco o, dicho más claramente, a tomar por ese lugar en el que la espalda pierde su digno nombre. Es lo que en la lengua de Cervantes denominaos un corte de mangas pero con un sentido más vejatorio, más soez. Lo dijo el maestro Josep Pla: “El pueblo catalán es tremendamente grosero”.



Como informábamos en este diario parece ser que Mosén Junqueras ha pactado con el Monclovita Supremo la condonación de 17.000 millones de la deuda catalana que los separatistas han causado en la administración autonómica porque ellos estaban más por la estelada, ver quien tenía las tetas más gordas para darle un cargo, dar subvenciones a todo aquel que persiguiera el uso del español, pagar el gasto de quienes viven de escupir a España desde los medios y lindezas similares. Ha podido hacerlo porque le ha dicho al marido de Lady Fundraiser “Escolta, nen, o pasas por el tubo o retiro mis votos y te quedas más solo que la una”. Ante tan poderosas razones, el camarada Petrovich ha accedido perdonar esos miles de millones, fruto de la incompetencia, dejación, incapacidad de gestión y desvío de fondos públicos para actividades poco recomendables.



Evidentemente este acuerdo -lo correcto sería llamarlo extorsión- se ha llevado a cabo sin luz ni taquígrafos ni perrito que les ladre. No se ha consultado, ya no a la oposición, que está solamente para que el gobierno le diga fascista, la Montero les saque la lengua entre grandes y extraños visajes y Mariyoli mire muy seria a la tribuna de la derecha diciendo con voz grave “Les voy a dar un dato…”.

La alcaldada es de las toma pan y moja que es salsa de melón, porque esta butifarra separata sale a 2.284 euros por habitante

No, no, lo que tiene moraítos de martirio a los socios de Sanchezcu es que tampoco les ha consultado a ninguno de ellos ni muchos menos a los de su partido. No sé si Page hará una espantá tipo 'El Platanito' a las que ya nos tiene acostumbrado para después regresar cual corderito inocente a su lugar de origen, que no es otro que la poltrona. Todos coinciden, eso sí, que la alcaldada es de las toma pan y moja que es salsa de melón, porque esta butifarra separata sale a 2.284 euros por habitante. Muchos españolitos, españolitas y españolites no los ganan al mes ni hartos de vino. Al escribidor todo esto le inquieta, porque aunque se les perdone a estos golpistas una cantidad tan respetable, la generalidad todavía deberá al estado 68.882 milloncejos.



La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha sido más clara que el H2O, vulgo agua. “Los que han dejado el pufo acuerdan entre ellos perdonarse. ¿Y los que van a pagarlo, el resto de los españoles, no tienen derecho a decir algo?”. Pues no, presidenta. Si a Sánchez le importa un higo chumbo lo que puedan decir sus socios, el Pichoe, el PP, ya no digamos VOX, la Constitución, la comunidad internacional, las leyes de la termodinámica, la epopeya de Gilgamesh o el catecismo del Padre Ripalda, anda y que le van a importar los españoles. Él, con blindar sus desplazamientos para que nadie se le acerque a menos de cien kilómetros a la redonda, seguir veranando en La Mareta, controlar los medios, la Fiscalía, disponer del Falcon -quién sabe si ahora la Junta Electoral Central- y seguir viviendo como un San Dios ya está contento. ¿Qué hay que desembolsar diecisiete mil millones? ¿Y qué, si como dijo Carmen Calvo el dinero público no es de nadie?



Así que la butifarra de Junqueras será incorporada al Récord Guinness como la más cara de la historia. Y esperen, porque esto no ha hecho más que comenzar. Vayan sacando la cartera, que la juerga la pagaremos todos los españoles. De hecho la llevamos pagando años.