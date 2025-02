Un terrorista en el Congreso

Verano del 2017. Las Ramblas de Barcelona, como cualquier día a las 16:53 de la tarde, son un hervidero de turistas, paseando por una avenida tan conocida internacionalmente. Ese día, 16 personas murieron arrolladas por la furgoneta arrojada contra los peatones por un terrorista, por una bestia. No hay perdón para quien roba una vida por su rabia, su manera de ver el mundo, su ideología narcisista que nace de la violencia. Entre los asesinados, dos niños de 3 y 7 años, que dejaron a su vez a familias rotas que jamás podrán rehacer sus vidas.

Está claro pues, sin necesidad de la intervención de la justicia, de ninguna autoridad policial, de ningún cargo público que el sistema, que el Estado, que las instituciones, que las organizaciones sean nacionales, autonómicas, internacionales o americanas como el FBI –que tenía datos de peligrosidad de atentados en Cataluña- fallaron, nos fallaron a todos. Primero a las víctimas, luego a sus familiares y a la sociedad al completo. Fallaron todos, los equipos de inteligencia, los de seguridad, los que los dirigen, los cargos públicos, los políticos. ¿Qué no supieron ver?

Como en cualquier atentado, sea terrorista sea agresión contra la mujer, como el de esta semana pasada el caso de Benalmádena, en que la asesinada –Fina de 48 años- a manos de su exmarido y en presencia de sus tres hijos había pedido auxilio, había asistido a un juicio rápido, pero como no dijo exactamente lo que debía decir –que había amenazas de muerte o que le había puesto la mano encima- no le pusieron protección, ni orden de alejamiento. De hecho, hasta le recomendaron que no cambiara el bombín de la puerta. El pensamiento de que si ella se hubiese saltado la ley, cambiando el bombín la puerta de su casa quizás aún seguiría viva es algo que va a estar ahí siempre. Cómo luego, viendo estos casos, ¿no va a ser difícil que una mujer denuncié?

Mohamed Houli, condenado a 43 años de prisión por su participación en los atentados de Barcelona aquel 17 de agosto no es digno de estar sentado en el Congreso, ni su testimonio es digno de ser escuchado, ni siquiera de sentarse en una silla

Si aquí no nos ha fallado el sistema, ¿qué ha fallado? ¿La ley, el orden, la justicia, la policía, el ministerio de Interior, el de Igualdad, todos en su conjunto? Con los asesinos de sus parejas o exparejas tenemos un grave problema en este país, al igual que con cualquier atentado yihadista como es el caso del 17A en Barcelona, salvando todas las distancias, desde luego. Hay que analizar a fondo, detectar los errores para luego corregir lo que sea necesario, para evitar que estos hechos se produzcan de nuevo. No se puede tolerar tantas vidas segadas, tantos asesinados, tantas víctimas. En el caso de Benalmádena , los pequeños de 7, 9 y 11 años presenciaron la agresión mortal. ¿Cree alguien que esos pequeños se recuperan?

No hay ciencia que haga superar el asesinato de una madre. Ni comisión de investigación digna que permita acoger a un condenado por el atentado terrorista del 17A en la sede de la soberanía nacional, en el Congreso. ¿Pretende la política, en una comisión de investigación, que afloren los problemas del sistema, corregirlos y hacer que nunca jamás se vuelva a perpetrar un atentado en nuestra casa? ¿Una comisión de investigación, exigida al Gobierno por Junts, nos va a librar de todo mal? Huelga decirlo pero debemos empezar por lo que de verdad es importante, por los sistemas de seguridad de este país. ¿Qué está fallando para que se produzca un atentado? Mohamed Houli, condenado a 43 años de prisión por su participación en los atentados de Barcelona aquel 17 de agosto no es digno de estar sentado en el Congreso, ni su testimonio es digno de ser escuchado, ni siquiera que se le ofrezca en una silla. El PSOE y sus socios, los de Bildu, los de Esquerra, los del PNV, y, por supuesto, Junts que impulsó la iniciativa (el PP abandonó la sala), ¿creen acaso que los familiares de las víctimas pueden dormir hoy más tranquilos con esa escena, un terrorista declarando en el Congreso? Tiempo, dinero invertido para nada, para ofrecer otro escaparate más de la frivolidad política. Mientras, ahí fuera, en la calle, sigue habiendo mujeres con miedo real a que las maten. Mientras ahí fuera, alguien está planeando como perpetrar otro atentado.