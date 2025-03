Un panfleto infumable pagado por todos

Ellos trivializaron irresponsablemente la pandemia cuando prácticamente comenzaba. El responsable oficial de su prevención y tratamiento manifestó que en España solo habría "algún caso aislado y no relevante". Ellos provocaron que, en el inicio, el maldito virus se propagara rápidamente por Madrid con una manifestación que era claramente desaconsejable. Ellos vulneraron la Constitución -el Tribunal Constitucional así lo ha sentenciado- decretando varios confinamientos sin la cobertura jurídica adecuada. Ellos utilizaron a unidades de la Guardia Civil para borrar los mensajes en las redes que fueran críticos con el Gobierno. Ellos mintieron haciendo constantes referencias a una comisión de expertos que nunca existió. Ellos prometieron crear una agencia sanitaria para las pandemias que no han creado. Ellos realizaron la peor gestión de la crisis pandémica de nuestro entorno internacional, la que tuvo proporcionalmente más fallecimientos y la que más dañó a una economía nacional. Ellos pretendieron apropiarse propagandísticamente del éxito de las vacunas cuando no gestionaron ni su elaboración ni el proceso de vacunación a la población.

Ahora ellos pretenden engañar a la sociedad echando barro sobre la gestión que en aquellas semanas realizó la Comunidad de Madrid. La primera que alertó sobre la gravedad de lo que venía cerrando los colegios. La única que fue capaz de acondicionar en tiempo record unas instalaciones -Ifema- como hospital de urgencia en una actuación que ha merecido la alabanza general en medios internacionales. La única que percibió que, pasado lo peor, había que apostar por el reinicio de la actividad económica.

Lo han hecho con el mayor de los descaros y utilizando deshonestamente los recursos públicos para la distribución audiovisual de un infumable panfleto que ha sido adquirido también con fondos de todos los españoles

Da igual, los zurdos españoles son así. Así de falsos, así de hipócritas, así de manipuladores y así de sectarios. Además, su falsedad, su hipocresía, su manipulación y su sectarismo son absolutamente ilimitados. Llegan al infinito si creen que les puede beneficiar electoralmente. Y una vez más, lo han vuelto a demostrar sin disimulo alguno. Lo han hecho con el mayor de los descaros y utilizando deshonestamente los recursos públicos para la distribución audiovisual de un infumable panfleto que ha sido adquirido también con fondos de todos los españoles. Es así, no tienen reparo alguno en utilizar el dinero público al servicio de su execrable táctica político partidista.

Si uno repasa la hemeroteca observa que en el número de los mayores ubicados en residencias que fallecieron en España durante los meses duros de la pandemia, la Comunidad de Madrid no es precisamente la más afectada. Así puede comprobarse leyendo las cifras que proporcionan diarios como Newtral, El Debate, Público y este mismo, Vozpópuli. También contemplando las cifras del análisis que con más profundidad realizó Deusto Business School con base a los datos de nuestro Ministerio de Sanidad. Pero les da igual, nuestros zurdos actúan para que la realidad no les estropee su gran mentira. Ellos tienen un objetivo, construyen una gran falacia para intentar lograrlo y se vuelcan para divulgarla urbi et orbi. Eso sí, con dinero de todos, es necesario insistir.

Una televisión pública lo compró

He escuchado estos días al director del infumable panfleto audiovisual manifestar que él costeó su elaboración. Hay que ser caradura y serlo en grado sumo. ¿Corrió él con el coste de elaborar su pasquín político? Sí, sabiendo que posteriormente una televisión pública se lo iba a comprar. Menudo riesgo asumiste amigo. Tanto como el medio que te lo compró, ese que financia su programación disparando con pólvora del Rey.

Pero así es nuestra zurdería. La que ha llenado el Palacio de La Moncloa de presuntos delincuentes que se encuentran investigados por la Justicia y que ocupan los despachos y hasta un dormitorio de la sede presidencial. La que colocó en puestos de máxima relevancia en el Gobierno y en el principal partido que lo sustenta a otro investigado por la Justicia que ha utilizado recursos públicos para llenar el bolsillo de las que satisfacían sus apetencias sexuales. La que aplaude, avala o calla cuando Sánchez reparte indultos a delincuentes condenados por graves delitos contra el Estado, modifica el Código Penal para eliminar gravísimas figuras delictivas o rebajar las penas que les corresponden, regala una amnistía a los que participaron en un golpe de Estado para librarlos de ser juzgados, introduce en el Gobierno de España a los comunistas, blanquea a los políticos herederos de ETA y pacta a diario con los independentistas concediéndoles lo que fuera menester a cambio de sus votos en el Congreso. Y todo por seguir en ese Palacio ocupado por investigados de la Justicia, anteriormente imputados.

Motivos ideológicos y algo más

Para desgracia de España, así son nuestros zurdos. Los que tragan con todo eso y con lo que hiciera falta para que su jefe siga siendo presidente del Gobierno. Pero no creamos que son solo motivos ideológicos los que les hace tener semejantes tragaderas, no. Es que comen y beben de los recursos públicos que maneja Sánchez.. Por eso éste necesita aumentar el gasto público, la dimensión del Gobierno y de la Administración, el número de empresas estatales, los importes desparramados en subvenciones, ayudas, subsidios, pagas y regalías. Porque son muchos los feligreses -sí, feligreses- a los que Sánchez tiene que comprar su voluntad. Y entre ellos, a los autores de publirreportajes como el infumable panfleto que, al servicio de la acción política del sanchismo, fue emitido la semana pasada en la televisión que, por ser de todos debiera gestionarse para todos Qué distancia sideral con la realidad! Así son nuestros zurdos.