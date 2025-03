Un Papa convaleciente incapaz de 'desconectar'

En la noche del pasado 3 de marzo, los doctores del Policlinico Gemelli, de Roma, se enfrentaron a una de las decisiones más terribles que pueden presentársele a un médico. El enfermo que tenían delante estaba agonizando. Tenía los pulmones encharcados de mucosidad. Se ahogaba por minutos. Había que tomar una decisión: el sentido común y la experiencia aconsejaban dejarlo ir de la manera más suave posible. Pero el enfermo era el Papa Francisco, líder espiritual de mil millones de católicos, así que, por determinación del doctor Luigi Carbone, decidieron intentar algo casi imposible: salvarle o al menos prolongarle la vida, sacarlo adelante, pelear, aunque fuese muy doloroso (“Es terrible”, trataba de murmurar el paciente) y apenas hubiese esperanza.

Es increíble pero lo lograron. Veinte días después, el 23 de marzo, el Papa se asomaba brevísimamente a un balcón del hospital, sentado en silla de ruedas y vestido con su sotana blanca. Hacía lo posible por sonreír. Logró pronunciar unas frases audibles para dar las gracias a todos, en especial a una señora que, día tras día, había ido allí a llevarle flores amarillas. Bendijo a los cientos de personas que le vitoreaban desde la calle, aunque apenas lograba mover el brazo acribillado por las jeringuillas. Pero estaba vivo. Conservaba su excelente mal humor, porque es un enfermo rebelde como ninguno y odia el hospital con todas sus fuerzas. Dijo que lo llevasen “a casa”, es decir a la residencia de Santa Marta (Vaticano), pero antes mandó que hiciesen una escala en la basílica de Santa María la Mayor: quería visitar a la Virgen… y también la tumba donde lo habrán de enterrar, que está allí.

¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué le espera a este anciano de 88 años, el primer papa jesuita de la historia? ¿Quién gobernará la Iglesia? Francisco, plenamente consciente, sabe muy bien que está viviendo algo así como la prórroga de un partido de fútbol, su deporte favorito. El suyo de ahora es un tiempo prestado. Puede acabarse en cualquier momento. Como mínimo, y muy a su pesar, le esperan siete u ocho semanas de rigurosa convalecencia en las que no podrá hacer gran cosa por sí mismo. Sabe que, si mantiene su terca indisciplina a los médicos, ese tiempo “de descuento” será breve. No le queda más remedio que obedecer, algo que se le da muy mal; esto es, dejar las decisiones más importantes en manos de sus hombres de confianza. En especial el cardenal italiano Pietro Parolin, su mano derecha desde hace doce años y uno de los pocos “curiales” en quien confía sin reservas.

No participará más que simbólicamente en las celebraciones de la Semana Santa, uno de los momentos litúrgicos más importantes del año y que para él es fundamental, porque suele llenarla de gestos que sus críticos consideran “revolucionarios”, “teatrales” y “fuera de lugar”. Nada de visitas protocolarias: el rey Carlos III de Inglaterra ha “pospuesto” su viaje oficial para verle, lo cual no tiene nada de extraño porque también el monarca está peleando por su vida: su cáncer no va bien. Nada tampoco de los viajes previstos desde hace meses, a los que el pontífice argentino se ha sometido siempre con una disciplina y un espíritu de sacrificio admirables. El esperadísimo (por él) viaje a Nicea y Turquía está prácticamente descartado, lo mismo que el de Canarias, para visitar sobre todo a los migrantes. Si está vivo y bien, quizá viaje a Bélgica y Luxemburgo cuando llegue el otoño, pero para eso falta muchísimo aún.

Pero la Iglesia romana es más que el Papa. Es una maquinaria gigantesca que no se para nunca. La Curia funciona prácticamente sola, sobre todo en las épocas en que los sucesivos papas entran en sus etapas finales. Al menos en teoría, el Papa sigue nombrando obispos donde hace falta (el nuevo de Huesca-Jaca, Pedro Aguado, por ejemplo), sigue enviando mensajes a diversos foros y asambleas, sigue escribiendo cosas y dictando catequesis. Cualquiera se da cuenta de que es casi imposible que haya sido él, personalmente, quien redactó las reflexiones sobre el encuentro de Jesús con Nicodemo que se prepararon para la audiencia general del pasado miércoles; pero todos, en Roma, quieren pensar que es así. Francisco está dispuesto a quemar lo que le queda de salud haciendo algo que en realidad detesta: mandar, imponer, dar órdenes directas. Pero no le queda más remedio, para impedir (para intentarlo, al menos) que los numerosísimos enemigos que tiene dentro de la Curia traten de aguar o dañar su legado aprovechando su postración física.

El papa argentino depende ahora de los más fieles de entre sus fieles: además del cardenal Parolin, sus tres secretarios personales: el italiano Fabio Salerno y los argentinos Daniel Pillizzon y Juan Cruz Villalón, por quien Francisco tiene especial debilidad: fue él quien le ordenó sacerdote hace catorce años. Junto a Parolin, su sustituto, el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra. O el anciano cardenal Gianbattista Re, que tiene ya 91 años pero cuya salud es envidiable para su edad, y a quien el Papa tiene en verdadera estima. Hay algunos más, pocos. Luego no le queda más remedio que fiarse de aquellos en quienes este “círculo íntimo” confíe…

Le cuesta hablar (menos de lo que se esperaba), le cuesta muchísimo moverse y necesita ayuda para absolutamente todo. Pero tiene la cabeza tan clara como siempre y, hasta donde se sabe, ha descartado definitivamente la posibilidad de abdicar, como hizo su predecesor; si de él depende, morirá con el solideo puesto, como hicieron todos sus predecesores durante más de seis siglos. Muchas cosas dependen de que este indoblegable argentino siga ejerciendo el poder en la Iglesia hasta el último momento.

Pero la pregunta sale sola: ¿cuánto podrá durar esta “prórroga”? Y cuando se acabe… ¿Qué? O mejor dicho, ¿quién?