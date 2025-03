El proyecto de las guerras eternas de la banda de los cuatro de Estados Unidos (EE. UU.) -Biden, Blinken, Sullivan y Nuland- ha sido sustituido por la ambición del presidente Donald J. Trump (DJT) de buscar la paz. No obstante, Kiev, la Unión Europea (UE) y responsables políticos de países europeos, al frente de los cuales están el primer ministro del Reino Unido, Starmer, y el presidente de la República francesa, Macron, siguen fijados en seguir adelante con el proyecto Ucrania.

Ese plan fue concebido hace años en EE. UU. con la misión de infligir una derrota estratégica sobre Rusia, que fuera la resultante del sumando de su quiebra económica y financiera, de su aislamiento diplomático y de su derrota militar. Más de tres años de propaganda coordinada no han podido esconder la realidad.

Rusia ha vencido militarmente a Ucrania y a los que la apoderaron para ese objetivo, es decir, el gobierno de Biden o de quien estuviera al mando de EE. UU. durante esos cuatro años, la UE y los países europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Rusia no sólo no ha sido arrinconada diplomáticamente en el mundo, sino que ha tejido una red densa de alianzas estratégicas con grandes potencias, empezando por China, potencias regionales, como Arabia Saudí, y países en todos los continentes. La economía de Rusia es la cuarta del mundo, de acuerdo con su Producto Interior Bruto en paridad de poder adquisitivo, a pesar de que activos suyos por valor de $300 millardos estén congelados o de que se impusiera un precio máximo para el petróleo.

Rusia ha triunfado, de hecho lo hizo hace, al menos, un año y medio, cuando derrotó la contraofensiva que la OTAN le había diseñado a Ucrania para cortar el corredor terrestre que une Crimea con la Rusia continental desde 2022.

El controlador de Zelensky desde que Biden abandonó la Casa Blanca, el Gobierno británico, que continúa dopándose con ensoñaciones imperiales desde el fiasco de Suez, en 1956, le ordenó que representara un papel nuevo para engañar a DJT.

Las visitas de Macron y Starmer a DJT, durante el 24 y el 27 de febrero, respectivamente, prepararon el terreno para que el encuentro de éste con Zelensky del 28 de febrero cerrara esa estratagema de acorralar a EE. UU. para que siguiera implicado en el proyecto Ucrania.

Arrinconar y exponer a Putin

La decisión sobre aquella reunión fue de victoria de DJT y del vicepresidente J.D. Vance por KO de Zelensky tras la cuenta de rigor, antes de que concluyera el primer asalto. Starmer y Macron no desfallecen fácilmente. Ambos exigieron a Zelensky ir a Jeddah, Arabia Saudí, el 11 de marzo, a solicitarle a los estadounidenses Rubio, secretario de Estado, y Waltz, consejero de Seguridad Nacional, que transmitieran a Moscú su disposición hacia un alto el fuego de 30 días.

El propósito era arrinconar y exponer al presidente Putin como enemigo de la paz porque esta propuesta no sería aceptada por Moscú y “la pelota estaría en el campo de Rusia”, como ingleses, franceses y burócratas de Bruselas repitieron como papagayos. Todos estos jueguecitos, impropios de mayores de edad que están al frente de naciones desde las que se frivoliza con la provocación de la III Guerra Mundial, fueron desmontados por Rusia, cuando Putin y su ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, hicieron las preguntas obvias.

¿Qué uso le dará Zelensky a esos 30 días de alto el fuego? ¿Rearmarse, entrenar tropas y reagruparse para continuar la guerra, como ya está diciendo que hará?

¿Sucederá lo mismo que en 2015, cuando, con la complicidad de Alemania y de Francia, un alto el fuego fue utilizado para que Ucrania saliera de la situación de derrota militar en la que se encontraba?

¿Querrá Zelensky, como entonces, crear una cortina de humo para camuflar su rearme y volver a la carga contra la población ruso hablante de las regiones que ahora son de Rusia?

DJT conoce perfectamente la situación militar en la que se encuentra Ucrania. La línea de defensa ucraniana de 1.200 km. en el este se está desmoronando. Kiev ha sido derrotado en la región rusa de Kursk, dónde ha sufrido más de 70.000 bajas y ha perdido más de 7.000 vehículos de la OTAN.

Lo que queda de su fuerza está rodeada, junto a centenares de mercenarios extranjeros y unos 30 asesores militares de la Alianza Atlántica. Rusia busca una paz duradera que resuelva las razones originarias del conflicto. DJT ve el cese de hostilidades como parte de un acuerdo más amplio de paz perdurable entre Rusia y Ucrania.

La interlocución entre Washington y Moscú sigue la guía de una lista larga de asuntos -representaciones diplomáticas, energía, Irán, Siria, entre otros- en la que el conflicto de Ucrania no ocupa un lugar preferente.

Rusia perdió la confianza en Europa por su doblez durante los años de negociación de los Acuerdos de Minsk, algo que Merkel, excanciller de Alemania, y Hollande, expresidente de Francia, han confesado públicamente. EE. UU. está hablando directamente con Rusia porque DJT no quiere incluir en estas conversaciones a Europa o a Ucrania.

Asimismo, la interlocución entre Washington y Moscú sigue la guía de una lista larga de asuntos -representaciones diplomáticas, energía, Irán, Siria, entre otros- en la que el conflicto de Ucrania no ocupa un lugar preferente. Europa no tiene plan B y sigue encastillada en el empeño de hacer daño a Rusia utilizando a Ucrania y a los ucranianos. Rusia apuesta por DJT y por continuar la Operación Militar Especial mientras no haya más claridad y precisión.