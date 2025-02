TVE: Invito yo con tu dinero

Señores, todas las alarmas han saltado: Don José Pablo López, a la sazón, el señor al que Sánchez le ha dicho “Mira, lleva esto de la tele y la radio públicas” ha dicho que el Ente tiene un agujero de más de treinta y cuatro millones de leuros y que ante tamaña desgracia no le queda otra que solicitar un rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y otras Cosas de Meter. Para que se sitúen ustedes he ahí unos datos recogidos a vuela pluma que nos harán entender la urgencia y razones de Don Pepe Pablo. “La Revuelta”, ya saben, lo de Broncano, cuesta veintiocho millones y pico de lereles a los españoles. Serán 320 programas – si Dios no lo remedia - y en cada uno el ajo nos sale por unos noventa mil euros de vellón, nada que decir porque no hay dinero mejor gastado que éste, dónde va a parar. Otrosí: la inefable, incombustible, imparcial donde las haya, respetuosa con la oposición y próximamente canonizada Silvia Intxaurrondo cobrará 547.514, eso sí, también en dos años.

El mismo Don Pepe Pablo se lleva anualmente entre 180.000 y 200.000 por ejercer su impecable magisterio al frente del asunto, que incluyen salario base y otros complementos porque en ese cargo se gasta una jartá solo en invitar a cafeses y vermuses a los amigos. “¡Que pague Pepe Pablo, coño, que pa eso es director general de RTVE!” le dicen en las tascas y figones a los que acude y claro, el chiquillo, avergonzao, no tiene más remedio que apoquinar la caponata. No hay derecho.

Luego está el tema de los cargos, carguitos y carguetes de la casa, unos ciento noventa y uno, que cobran de salario medio 144.889 per cápita. Brutos. No ellos, digo, sino la pasta. Ni que decir tiene que también cobran unos extras por lo de los complementos asociado a sus responsabilidades, unos 22.901 pavinis, y que si tal y que si cual y que si Maroto el de la moto. Añadamos que la plantilla de empleados es de unos siete mil – existen auténticas sagas familiares en esa casa – y comprenderán que es justo y necesario, y es nuestro deber y salvación rescatar a RTVE y darles lo que pidan porque está el champagne francés y el caviar a precio aceite y no podemos hacer ir por la vida a los dirigentes audiovisuales de los medios oficiales del régimen como unos zarrapastrosos por el mundo, para que sean la cuchufleta – dígase con la voz de López Vázquez – de los ejecutivos televisivos mundiales.

Dice don Pepe Pablo que el ya procura recortar, pero es que así no se puede, con tanto simpatizante y adicto que colocar. Bueno, eso lo digo yo, que el hombre es muy reservado. La culpa, están empezando a largar los directivos, la tienen los trabajadores que se llevaron en el pasado 2024 nada menos que 489,7 millones. Cómo son los obreros, ¿eh? Todos quieren cobrar a fin de mes. Yo me pongo en la piel de Don Pepe Pablo, aunque la verdad es que me viene muy estrecha, y lo compadezco. Ahora tiene que hacer un canal íntegramente en catalán por exigencia de Puigdemont, lo que hará que se le vaya el vino en catas porque barato no será, y todo eso lo tiene inquieto cual pavo escuchando una pandereta.

Para remate de penas, la USO, sindicato señero, ha dicho que en lugar de contratar a estrellitas y productoras de fuera, despilfarrando la pasta que es de todos los españoles veamos la Espantosa o no, lo que deberían hacer es dar servicio público. No pedís nada, compañeros. ¡Servicio público! Los únicos servicios que conocen estos directivos son los de caballeros y señoras. Por eso pasa lo que pasa y piden un rescate. Aunque tengo para mí que los que precisamos de un rescate urgente somos los espectadores en particular y los contribuyentes en general. Que invitar con el dinero de otro es un ejercicio de chulería impotable.