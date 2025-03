¿Trump o Zelensky?: Ucrania

La cita recurrente acerca de que cuando oigas escuchar doblar las campanas es porque doblan por ti etc. etc. etc., que muchos dicen sin conocer a John Donne, me pone nervioso. Primero, quienes la dicen – generalmente en tono pomposo – no han leído el bellísimo poema donde figuran y que comienza “¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla?¿Quién no presta oídos a un campana cuando por algún hecho tañe?”. Posiblemente, no lean poesía o, lo más probable, no lean nada. Segundo, me molesta que esa pandilla de insignificancias autodenominada líderes europeos, reunida este fin de semana a propósito de Ucrania en eso tan ridículo que han bautizado como “Cumbre de Londres”, no haya entendido el sentido de los versos de Donne cuando afirma que ningún hombre es una isla en sí mismo. Esto, reunidos en Gran Bretaña, debería haber llamado su atención.

Como siempre en esta Europa, que si todavía respira es porque tanto China como los EEUU nos precisan como compradores de sus manufacturas, nadie de los que están en el puente de mando pertenece a nada que no sean sus intereses, por lo general sucios, egoístas y reprobables. Los medios titulan que no se ha producido un acuerdo común y tan sólo algunos países enviarían tropas a la zona de guerra. De paz, añadían, no sea que el ángel exterminador woke los fulmine. “Coalición de voluntarios”, la han bautizado cobardemente. Y con eso, que ya veremos cómo se organiza y sí se organiza, y un dinerito para comprar 5.000 misiles se han despedido con cara de preocupación para regresar a sus palacios, a su vida muelle pagada por todos. Doce líderes europeos y no han llegado ni a media conclusión.

No defiendo el “Primero América” de Trump, que busca repartirse el mundo con China y precisa que Putin no se meta en jaleos. No es baladí que Trump le espetase a Zelensky que si pretendía provocar la III Guerra Mundial. Trump, como mínimo, defiende los intereses de su gente. Ya nos ha dejado claro a los europeos que, o aprendemos a defendernos o la cosa acabará mal, porque no piensa pagar la fiesta a países como el nuestro, que como eso del ejército es cosa de fachas y Franco era militar, y la paz, y el Imagine de Lennon, y el haz el amor y no la guerra, no quiere invertir en defensa, no sea que comunistas – putinescos -, separatas – putinescos – o bilduetarras – putinescos – se enfaden con Chánchez. En el resto de los países se mantiene una soberbia sensacional. Ucrania no es Europa. Ya, pero tampoco es Rusia, y ha sido invadida por el ejército ruso, y ha pedido amparo a la NATO, a la UE, y llevan tres años resistiendo como jabatos, y con muertos que forman parvas, y una destrucción del país brutal. Ucrania es la vergüenza de Europa como en su día lo fueron los Balcanes.

Esa Europa barragana, sin fibra espiritual, plagada de políticos sin alma que ahora organizan un debate espurio – uno más – para tenernos entretenidos: ¿Usted está con Zelensky o con Trump? Miren, herederos de Chamberlain, de Múnich, de los pacifistas que decían que no tolerarían enviar a sus hijos a luchar contra Hitler – no hizo falta porque Hitler se les adelantó y se presentó en toda Europa, y si no lo hizo en Gran Bretaña fue porque ahí estaba Sir Winston Churchill -, ni hay que estar con Trump ni con Zelensky. Hay que estar con el pueblo ucraniano, con la gente que pasa frío, hambre, que muere en el frente o por los bombardeos, con la juventud truncada, con los mayores que tienen la mirada horrorizada, con las madres que ven a sus hijos pensando si mañana estarán vivos.

Hay que estar con la gente. Los Trump, los Zelensky, incluso los Sánchez, pasan, pero los pueblos quedan. Y nuestro deber como demócratas es ayudar todo lo que se pueda. Diría más, es nuestra obligación como seres humanos. Porque cuando doblan las campanas en Ucrania también lo están haciendo en toda Europa. No fue ninguna tontería lo de la Tercera Guerra Mundial. O lo frenamos ahora, o se nos irá de las manos.