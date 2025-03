Trump y los melios

La zafiedad de la “escena del sofá” de Zelenski, Vance y Trump ha dejado atónitos a muchos ciudadanos, incluyendo a algunos de los que vieron en el discurso del vicepresidente de días anteriores una justificada regañina a unos hombres blandengues europeos, incapaces de tomar decisiones por sí mismos, refractarios al pago de su defensa y proclives al argumentario woke. La decisión presidencial del lunes de no seguir apoyando a Ucrania quizá nos haga barruntar, y así lo interpretan algunos comentaristas, que la escenita era para dejar de intervenir en la guerra sin coste político interno.

El fin de la era estadounidense

Es posible que ese patanismo sea fruto de una estrategia política, porque sin duda estas decisiones internacionales responden a profundos intereses económicos y políticos y a delicadas relaciones de poder. Durante la primera etapa presidencial de Trump tuve la oportunidad de leer un libro sobre la política exterior de los Estados Unidos (Imperium, Palomares y Cantalapiedra, 2019), en el que, en las páginas finales, se valoraba la actitud exterior del nuevo presidente. Se decía en él que la característica fundamental en el nuevo orden-desorden internacional es el ejercicio de un liderazgo intermitente por los Estados Unidos y su reacción o pasividad ante situaciones concretas de forma desordenada y caso por caso, sin hilo conductor: una política un tanto errática porque no quiere retirarse del mundo, ni puede hacerlo, pero tampoco quiere pagar el costo económico y político de dominarlo, de asumir en solitario la responsabilidad de ser el guardián mundial. Sin duda, no hay un actor que puede estar en todo, pero Estados Unidos podría ser el guardián entre el centeno en el desorden, quizá ya no el único pero sí el más importante en un mundo multipolar con una creciente amenaza China. Sin embargo, se decía en el libro, esa primera llegada de Trump, con sus tentaciones megalómanas, su antipolítica, su populismo y su nacionalismo ramplón, podría acelerar el fin de la era estadounidense al mismo ritmo en que devalúan los rasgos esenciales de la democracia americana, supuestamente la más firme y justa.

Y lo malo es que, en esta segunda etapa de Trump, parece que la dirección de la política exterior no es diferente: un realismo político alejado de valores, con vuelta a los intereses internos y al aislacionismo (el MAGA), y unas formas políticas populistas y alejadas del matiz, el consenso y el equilibrio, a las que parece responder la desagradable escena de la Casa Blanca con Zelenski y otras parecidas del recientemente investido presidente. No digo que sea lo que más me preocupe –sería una frivolidad de esteta periclitado- pero sí que me parece un signo preocupante de los tiempos.

Los melios argumentan que son una ciudad neutral y no un enemigo, por lo que Atenas no tiene necesidad de conquistarlos. Los atenienses contestan que si aceptan la neutralidad e independencia de Melos parecerían débiles

El parecido de esa escena con el famoso diálogo de los melios recogido por Tucídides en La Guerra del Peleponeso es asombroso: un ejemplo del choque entre las ideas liberales y las realistas sobre las relaciones internacionales. En el 416 AC, los atenienses han cercado con su flota Melos porque desean que se una a la Liga de Delos, dominada por los Atenienses, frente a Esparta. Ofrecen a los melios un ultimátum: rendirse y rendir tributo a Atenas, o ser destruidos. Los atenienses, sin ganas de consideraciones morales, creen que en la práctica «los poderosos hacen lo que les permiten sus fuerzas y los débiles ceden ante ellos». Los melios argumentan que son una ciudad neutral y no un enemigo, por lo que Atenas no tiene necesidad de conquistarlos. Los atenienses contestan que si aceptan la neutralidad e independencia de Melos parecerían débiles: sus súbditos pensarán que Atenas dejó a Melos solo porque Atenas no era lo suficientemente fuerte para someterla. A continuación sigue un intercambio argumentativo extraordinario que ha hecho historia (y que no deja en buen lugar al del despacho oval).

En definitiva, los atenienses consideran que no es vergonzoso someterse a un enemigo más fuerte que ofrece condiciones razonables. Lo racional es someterse a los superiores, mantenerse firmes frente a los iguales y ser moderados con los inferiores: la fuerza, la real politik. Los melios se basan en argumentos de justicia, prudencia, y neutralidad. Al final, como es sabido, los atenienses ejecutaron a todos los hombres adultos que capturaron y vendieron a mujeres y niños como esclavos, colocando quinientos de sus propios colonos en la isla.

Los atenienses solían decir que seguirían conservando su imperio ”por temor”, “por honor” y “por interés” y que usaban siempre su poder con moderación, pues son “más justos de los que corresponde al poder que tienen en sus manos”

Hay autores que entienden que Tucídides sugiere una conexión histórica entre la arrogancia de Atenas en esa ocasión y la destrucción total de su imperio unos años más tarde. Como recuerda Tucídides, los atenienses solían decir que seguirían conservando su imperio ”por temor”, “por honor” y “por interés” y que usaban siempre su poder con moderación, pues son “más justos de los que corresponde al poder que tienen en sus manos”. Pero eso cambió cuando esa arrogancia les llevó a destruir a sus enemigos sin compasión, por puro cálculo. La moderación, el respeto a los valores superiores, la tolerancia al otro, la justicia, son los que permiten pervivir a los imperios. Por supuesto, detrás de todas las acciones humanas hay intereses, pero hay formas y medidas de buscar nuestros intereses. Y las formas son un indicador muy relevante de nuestros valores y estos una garantía de supervivencia. Piensa uno.