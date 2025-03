Trump es del Gil

Para Nico Garrido:

No se ha reparado ni mucho ni poco en la evidencia de que el personaje de Trump guarda similitudes inocultables con el de Jesús Gil. Los dos son autoritarios, los dos tienen antecedentes penales, es más, los dos son reos convictos e indultados, los dos han sido duros con las espigas y blandos con las espuelas cada vez que se ha terciado. Se parecen mucho, no cabe duda, hasta en la ambición de extender su poder a tierras ajenas, Trump en plan de reservarse en propiedad a Panamá y comprar u ocupar militarmente nada memos que Canadá, llegado el caso, y Gil fantaseando con ampliar el marbellato a Ceuta y Melilla, mala ocurrencia que fue lo que le buscó la ruina con el mismo González que antes le había concedido graciosamente el indulto por los muertos de San Rafael y ahora haría lo propio para apurar electoralmente al PP.

Como dos gotas de agua, no me digan que no. Cuando he visto a Trump repanchingado en las ruinas de Gaza en su tumbona junto a la de Elon Musk, se me ha venido a la cabeza aquella escena de Gil luciendo en el yacusi, en la tele y en prime time, carnes y pelo en y rodeado de las mamachichos. Fue entonces cuando el ingenio sagitario de Carmen Rigalt, para envidia de la plana mayor del columnismo, lo apodó simplemente “Moby Gil” en plan Melville, ¿se acuerdan? También lo parangonan sus respectivos programas: el de uno, sacar de su decadencia a los EEUU de los Obama y el del otro regenerar la Marbella de Gunilla von Bismark: tres cuartos de lo mismo como ven.

Mientras Trump ha hecho célebre su campo de golf, Gil consiguió bajar a su Atleti a Segunda, aunque fuera por una temporada, y lo que vuelve a emparejarlos es el hecho de que finalmente su hijo heredaría poderes como el de Trump, que ya anda regateando por su cuenta el precio de Groenlandia

Trump se ha hecho famoso por su aversión al periodismo crítico y Gil trajo por la Calle de la Amargura a un jovencísimo corresponsal al encomendarle a sus matones, en su presencia, darle un escarmiento. Más o menos lo mismo, pero quién sabe si, con el tiempo, todo se andará. Otra similitud: Trump le dio el llavero del Estado sin condiciones a Musk tal y como Gil se lo dio al ex-peluquero Julián Muñoz, esto es, al Cachuli que fue capaz de enamorar a la Pantoja para acabar mandándola también al trullo, a la pobre, que viene a ser lo que Trump intentó sin conseguirlo hacerle a la Stormy Daniels a la que, encima, tuvo que arrimarle a tocateja ciento treinta mil dólares a pesar de que esa bella barbiana había declarado en público que a nada ni a nadie podía temerle ya en esta vida después de haber visto desnudo al generoso en su misma cama. Lo que los diferencia, ésa es la verdad, es que mientras Trump ha hecho célebre su campo de golf, Gil consiguió bajar a su Atleti a Segunda, aunque fuera por una temporada, y lo que vuelve a emparejarlos es el hecho de que finalmente su hijo heredaría poderes como el de Trump, que ya anda regateando por su cuenta el precio de Groenlandia un poco como hizo Gregory Peck –ay, “el mundo en sus manos”-- cuando compró Alaska a los rusos.

Trump tiene asegurados, al parecer dos tercios de su partido, el del Elefante, mientras que Gil dominaba el suyo entero y pleno. Lo único que Trump no ha osado aún es hacer senador, pongo por caso, a su caballo Incitatus, o eso se dice, mientras que Gil, o eso se dice también, se limitó a convertir al suyo, que se llamaba Imperioso, en su confidente y entrenador de facto con quien, según confesión propia, concertaba las alineaciones del domingo. Hay su distancia entre uno y otro, no voy a discutirlo, pero convengan conmigo en que similitudes entre ellos tampoco faltan. No reconocer esto supone ser invasor del Capitolio o miembro armado del Frente Atlético si es que no de los Ultrasur.