Foro público

Nuestra conversación pública es en buena medida una discusión continua, a menudo estridente, sobre derechos. No otra cosa cabe esperar en una moderna democracia pluralista, donde son tan inevitables las fricciones entre derechos como las discrepancias acerca de su justificación y límites. Aun así, no hay derecho que ocupe tanto espacio o genere un flujo constante de controversias como sucede con la libertad de expresión. Prácticamente no hay día sin alguna noticia o asunto polémico relacionado con ella.

De los casos recientes, la cancelación de la cuenta de Donald Trump en Twitter reviste una especial trascendencia, no sólo por la notoriedad del personaje y las circunstancias en que se produjo, sino por las implicaciones que encierra para los debates futuros sobre la libertad de expresión. Aunque dé cierta pereza volver al marido de Melania ahora que ha dejado la presidencia de los Estados Unidos, vale la pena considerarlo con algún detenimiento.

La cuenta personal del entonces presidente fue suspendida de forma provisional el seis de enero, después de que ocurrieran los sucesos del Capitolio, cuando sus seguidores asaltaron las dependencias del Congreso, interrumpiendo por la fuerza la sesión en la que los legisladores debían certificar los resultados de las elecciones. La gravedad de los hechos seguramente hacía aconsejable esa suspensión temporal hasta ver cómo transcurrían los acontecimientos. Restablecido el orden, Trump recuperó su cuenta por poco tiempo; a los dos días volvía a ser clausurada, esta vez de forma definitiva. En el momento del cierre, contaba con casi ochenta y nueve millones de seguidores. Luego otras plataformas digitales han seguido el ejemplo de la compañía del pajarito, empezando por Facebook, que bloqueó indefinidamente la cuenta del mandatario.

Los tuits de la polémica

Que un presidente en ejercicio, supuestamente el hombre más poderoso de los Estados Unidos, vea cerradas sus cuentas en las redes sociales sólo puede calificarse de insólito. Por centrarnos en Twitter, la compañía fundada por Jack Dorsey se precia de ofrecer un servicio que permite a la gente escuchar sin intermediarios a cargos electos y líderes mundiales, interactuando directamente con ellos. Ahora, sin embargo, justifica su decisión señalando que las cuentas de los líderes políticos no están por encima de las reglas de uso: Trump habría infringido específicamente la prohibición de usar Twitter para incitar a la violencia. Según el comunicado de la red social, el cierre vino motivado por dos tuits del 8 de enero, el primero de los cuales decía: "Los 75.000.000 grandes patriotas americanos que me votaron, AMERICA PRIMERO, y HACER AMERICA GRANDE OTRA VEZ (sic), tendrán una VOZ GIGANTESCA (sic) en el futuro. No se les faltará al respeto ni serán tratados injustamente de ninguna forma". El segundo mensaje simplemente anunciaba que no acudiría a la ceremonia de inauguración del 20 de enero.

Pocos discutirán que impedir los actos violentos o los daños a otras personas constituye una excelente razón para limitar la libertad de expresión. Como se atribuye al juez Holmes, la libertad de expresión no ampara que alguien grite ‘¡fuego!’ en un teatro abarrotado. Para ello, no obstante, ha de ser posible establecer un nexo causal relevante entre lo que se dice y los supuestos actos violentos que podrían producirse como consecuencia; cosa que falta en el comunicado de Twitter, que se contenta con una vaga alusión al contexto y a cómo podrían ser interpretados los mensajes de Trump. Sea cual sea la opinión que nos merezcan sus tuits, incluyendo las estentóreas mayúsculas, no alcanzo a ver que su negativa a acudir a la inauguración de Biden cuente como incitación a la violencia. Esa negativa da la talla del personaje, igual que lo descalifican sus acusaciones de fraude, pero que resulte deleznable no supone que deba ser silenciado o censurado.

La cuestión no es Trump, sino el peligroso precedente que sienta, como ha admitido el propio Jack Dorsey. Si algo revela el asunto, es el enorme poder que se concentra en unas pocas corporaciones tecnológicas. Pensemos por ejemplo que Apple y Google han bloqueado las descargas de la aplicación de Parler, una red social alternativa pretendidamente libertaria, que Amazon eliminó también de sus servicios. ¿Nos parece aceptable que una empresa privada decida unilateralmente, a través de un procedimiento opaco, sin reglas claras ni posibilidad de recurso, acerca de lo que puede o no decirse en las redes sociales?

Derecho de admisión

Sorprendentemente, hay quienes niegan que haya aquí un problema de libertad de expresión. Según ellos, la cosa sería sencilla: no habría censura porque Twitter o Facebook son empresas privadas y como tales tienen derecho a poner sus reglas y excluir a quienes no las cumplen. Es el argumento del derecho de admisión, que viene a equiparar las redes sociales con un establecimiento comercial o un club social. Por utilizar la terminología usada en la jurisprudencia americana, la protección constitucional que la Primera Enmienda ofrece a la libertad de expresión sólo se aplicaría en el foro público y las redes sociales no lo serían.

Esto último parece difícil de creer, o resulta cuando menos poco intuitivo, para quienes contemplamos las redes sociales como los foros públicos por excelencia de nuestro tiempo. El mismo Mark Zuckerberg parecía verlo así cuando explicaba en 2019 que las redes eran el "equivalente digital de la plaza pública". La cosa tiene su importancia si atendemos a la doctrina del foro público desarrollada por la Corte Suprema estadounidense, según la cual las plazas y calles son los lugares de encuentro de los ciudadanos, donde se reúnen para hablar y discutir sobre los asuntos públicos. Como escribió el juez Roberts en un pasaje memorable, el uso de calles y plazas públicas para tales propósitos ha sido siempre parte de los derechos y libertades de los ciudadanos. Entre estos derechos estaría el libre acceso y la oportunidad para comunicarse libremente sin más restricciones que las que marca la ley.

El Tribunal Supremo ha aplicado la doctrina a otros espacios, como teatros o aeropuertos. En un caso de los ochenta determinó que un centro comercial podría ser considerado como foro público a pesar de ser de propiedad privada, de modo que reuniones y protestas podrían tener lugar allí siempre que no interfirieran con la actividad comercial. La pregunta es obvia: si plazas, parques e incluso centros comerciales de titularidad privada son considerados como foros públicos donde las comunicaciones de los ciudadanos americanos reciben protección bajo la Primera Enmienda, ¿por qué no Twitter o Facebook?

Hay otro precedente aún más interesante. En 2018 siete ciudadanos presentaron una denuncia contra Trump porque éste los había bloqueado en Twitter; al ser un cargo electo, alegaban, era un acto de discriminación contra ciertas opiniones, contrario a la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda. Curiosamente la juez federal que vio el caso rechazó el argumento de que era una cuenta privada, expuesto por la defensa de Trump, y sentenció que el hilo de Twitter (feed) en el que otros usuarios responden, retuitean y reaccionan a los mensajes de un político en ejercicio constituye propiamente un foro público; expresamente lo comparó con las plazas y parques públicos donde las personas se congregan para expresar sus ideas y puntos de vista. Si tal consideración afecta al modo en que los políticos manejan sus cuentas en las redes, no se ve por qué sus consecuencias no alcanzarían también a los propietarios de las plataformas digitales.

No es exagerado afirmar que estamos ante una de las cuestiones cruciales para la libertad de expresión en los próximos años. Si las redes sociales ofrecen los espacios donde transcurre la ‘conversación pública global’, al decir de un directivo de las Big Tech, tiene toda la importancia quién se arroga la facultad de determinar qué cosas se pueden escuchar o quiénes pueden participar en ella. Rechazar de entrada la discusión sobre la cuestión apelando a la titularidad privada de las redes digitales resulta del todo punto miope. Con ello parece olvidarse que las amenazas contra la libertad de expresión no sólo provienen de los gobiernos, como ya advirtió hace mucho John Stuart Mill. Y, no menos importante, que la libertad de expresión requiere un cuidado constante porque funciona como guardián de las demás libertades. Por eso no podemos permitirnos que se quede fuera de las redes sociales.