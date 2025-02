Trump aprieta las tuercas a Irán

La atención de los medios en Europa se centra estos días en la conversación telefónica del presidente de Estados Unidos con Vladimir Putin en la que trataron de la guerra de Ucrania y en la forma humillante en la que Bruselas ha quedado al margen del proceso de finalización de este conflicto emprendido por el primer mandatario ruso y el actual inquilino de la Casa Blanca. Otro tema que protagoniza el debate público en las capitales de los Estados Miembros de la UE es la amenaza arancelaria que desde Washington gravita sobre nuestras exportaciones transatlánticas, las posibles represalias que podemos poner en marcha y sus efectos sobre la economía comunitaria. Todas estas cuestiones, muy relevantes sin duda, han hecho pasar por alto otro tema igualmente decisivo que Donald Trump ha activado, según su habitual estilo, sin contemplaciones, y que obliga a los gobiernos europeos a ponerse las pilas porque si no lo hacen quedarán también orillados de decisiones geopolíticas de gran alcance.

Este valiente y necesario paso dado por Trump se concreta en el Memorándum Presidencial sobre Seguridad Nacional, documento recientemente publicado de enorme trascendencia en la medida que fija las grandes líneas de la política a implementar a lo largo de los próximos cuatro años en relación con tan sensible materia. Estas instrucciones se dirigen a nada menos que dieciocho autoridades de primer nivel de la Administración norteamericana que van desde el Secretario de Estado al director del FBI incluyendo al Secretario del Tesoro, al Secretario de Defensa, al Fiscal General, al director de la CIA, al Jefe del Estado Mayor Conjunto y todos los demás de similar categoría. Tan completo, voluminoso y pormenorizado texto dedica cuatro páginas a la República Islámica de Irán que no tienen desperdicio.

El bloqueo de cualquier intento de los clérigos iranís de disponer de armas nucleares y misiles de crucero o balísticos, la denuncia de las frecuentes acciones de Irán contra la paz y la estabilidad globales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el aislamiento internacional de la dictadura islamista en todos los organismos y foros en los que esté presente

El presidente empieza por dejar claro, sin ambigüedades de ningún tipo ni recurrir al polisémico lenguaje diplomático, que el régimen teocrático de Irán es declaradamente hostil a los Estados Unidos y que es líder en promoción del terrorismo siendo sus instrumentos Hezbolá, Hamás, los huties y las milicias chiitas. A partir de este hecho incuestionable, insta a los diferentes cargos bajo su mando a tomar medidas en un abanico de áreas para neutralizar a enemigo tan letal. Entre ellas, menciona el endurecimiento de sanciones comerciales y financieras, el embargo de los transportes de petróleo iraní, la localización de todos los activos de los ayatolás en suelo estadounidense y en el mundo en general, el bloqueo de cualquier intento de los clérigos iranís de disponer de armas nucleares y misiles de crucero o balísticos, la denuncia de las frecuentes acciones de Irán contra la paz y la estabilidad globales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el aislamiento internacional de la dictadura islamista en todos los organismos y foros en los que esté presente, la condena y persecución de su antisemitismo, el aseguramiento de que el sistema financiero iraní no sea utilizado para escapar a las sanciones, la investigación, desmantelamiento e ilegalización de las redes de espionaje o conspiración del régimen iraní en Estados Unidos y la vigilancia de que los puertos de los países del Golfo no sean el lugar de traslado de materias primas o mercancías que estén sujetas a sanciones. Además, el Memorándum condena la frecuente toma de rehenes por Teherán mediante falsas acusaciones para chantajear a las democracias occidentales y obligarlas a devolver a Irán a criminales convictos a través de intercambios, sus atentados fuera de sus fronteras contra ciudadanos norteamericanos o de otras nacionalidades, su participación en la preparación, financiación y ejecución del vesánico ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, la escandalosa discriminación contra las mujeres iranís en los terrenos, familiar, laboral, institucional y social y la brutal represión de cualquier asomo de disidencia con absoluto desprecio a los derechos humanos.

A mí intentaron asesinarme en Madrid el 9 de noviembre de 2023, fecha en la que salvé la vida de milagro tras un atentado del que me costó siete meses recuperarme y del que me han quedado secuelas. La embajada de Irán sigue abierta

No cabe duda de que este enfoque de la estrategia a adoptar frente a la República Islámica de Irán es el más eficaz, el más inteligente y el más productivo. En contraste, las vacilaciones, las maniobras de apaciguamiento y la pusilanimidad europeas respecto a la tiranía criminal de los mulás iranís les incentiva a seguir con sus fechorías y a tenernos por cobardes y vulnerables. Sin ir más lejos, a mí intentaron asesinarme en Madrid el 9 de noviembre de 2023, fecha en la que salvé la vida de milagro tras un atentado del que me costó siete meses recuperarme y del que me han quedado secuelas. Después de que un ex vicepresidente del Parlamento Europeo, responsabilidad que desempeñé durante quince años, entre 1999 y 2014, fuera objeto de un ataque terrorista planeado y sufragado por el régimen iraní de acuerdo con reveladores indicios -el sicario que me disparó a la cabeza. Mehrez Ayari, fue detenido en Holanda en junio de 2024 cuando se disponía a matar a un exiliado iraní opositor, el periodista Siamak Tadayon-, ¿ha habido alguna reacción proporcional a esta barbaridad por parte de las instituciones europeas más allá de alguna declaración ritual de rechazo? ¿se han pedido explicaciones al gobierno de Irán? El entonces Alto Representante para la PESC, mi paisano Josep Borrell, ¿tomó alguna medida contundente en el campo político o diplomático ante semejante atropello? La Embajada de Irán en España, ¿sigue abierta? En fin, si Europa se encuentra en el camino de ser irrelevante en la escena mundial es porque se lo ha ganado.