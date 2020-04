Los trucos de Moncloa para sobrevivir a la pandemia (II)

“Dicebamus hesterna die” (“Decíamos ayer”)… es una frase atribuida, no sabemos si correctamente o no, a Fray Luis de León, quien tras pasar cuatro añitos a mesa y mantel en un conocido resort a cargo de chez Torquemada por un quítame allá esas pajas teológicas, la pronunció al regresar a sus clases en la Universidad.

Pues eso, que decíamos ayer…. que iba a continuar con el recuento de conjuros, venenos y sortilegios con los que Moncloa nos está amenizando estas semanas de encierro obligado.

Partamos de un hecho incontrovertible, ni siquiera el mago Tezanos podría esconder tras un hechizo a cargo del CIS los ya más de 20.000 fallecidos oficiales que llevamos contabilizados y cualquier persona normal pensaría que la sola idea de intentar ese conjuro para invisibilizarlos está destinada a la frustración y a la melancolía. Pero claro, en situaciones desesperadas, incluso las soluciones más bizarras parecen apropiadas.

Continúo por tanto con lo prometido con orden y ánimo didáctico.

Desinformación al estilo Bannon: “Flood the zone with shit”

No se si fueron ustedes conscientes del proceso de “impeachment” (destitución) al que sometió el Partido Demócrata de EE.UU al presidente Trump hace escasas semanas. Si no es así no se preocupen, la mayoría de los norteamericanos tampoco lo fueron, y para los que lo recuerdan no fue tan relevante como para cambiar sus preferencias políticas. Extraño, ¿verdad?

¿Por qué algo tan grave como la más que probada colusión entre Trump y Putin para alterar las pasadas elecciones norteamericanas no tuvo efecto alguno sobre la opinión pública yankee?

Para entender lo que pasó tenemos que atender a uno de los tipos más oscuros y siniestros en el panorama político mundial: Steve Bannon.

Bannon fue el principal estratega de la campaña electoral de Trump y tras ella podemos seguir perfectamente su rastro de apoyo a los principales líderes nacionalpopulistas del mundo desde Le Pen a Bolsonaro, desde Abascal hasta Orban, y todo en una estrategia de subvertir el orden y los equilibrios de poder establecidos tras la segunda guerra mundial y sustituir las democracias liberales por regímenes autoritarios de la mano de su amigo Vladimir Putin.

Es técnica se fundamenta formalmente en una idea realmente poderosa que forma parte de nuestra acervo cultural más profundo, el miedo

Bannon, que no se corta precisamente, llamó a su estrategia mediática contra el impeachment flood the zone with shit, literalmente “llenar la zona de mierda”, esta técnica basa su potencia material en la infoxicación que sufrimos en esta época de redes, medios trabucaires y crisis económica de los medios tradicionales, y se fundamenta formalmente en una idea realmente poderosa que forma parte de nuestra acervo cultural más profundo, el miedo.

Según la misma, en un tiempo de dudas en el que la verdad es indistinguible de la mentira, lo más propicio para el bien común es un líder fuerte que sea capaz de domeñar los embates del aciago destino y bajo cuyas alas podamos protegernos.

La técnica es sencilla, básicamente estamos hablando de que al producirse una noticia contraria a nuestros intereses, inundaremos la red de otras noticias, rumores o bulos para desviar la atención de la ciudadanía. Esto es, llenaremos la agenda mediática de suficiente mierda como para despistar al ciudadano.

Y no tienen que ser necesariamente noticias políticas, se puede utilizar cualquier cosa que llame la atención del ciudadano. De tal suerte que mientras por un lado creamos las distracciones, nos presentamos como los únicos que podemos recuperar el orden.

Ardor guerrero

¿A qué vienen tantas referencias bélicas en el discurso de Sánchez?. ¿Se ha convertido de repente en un enamorado de la milicia?

Es posible que así sea, pero nada tiene que ver con la proliferación de uniformes y aguerridas metáforas en la comunicación de esta crisis, sino con una táctica tremendamente útil cuando un político se encuentra en problemas: La cortina de humo

Al contrario que en la anterior táctica, en este caso se trataría de tapar un hecho desfavorable, con otro mayor que sea capaz de hacerlo desaparecer de la agenda pública… y no hay nada más gordo que una guerra… o algo parecido.

No, no estamos en guerra, pero el Gobierno está jugando a crear esa ilusión mediante la constante presencia de responsables uniformados en las ruedas de prensa del Gobierno o del Ejército en las televisiones, algo que sin duda estaría haciendo subir la valoración del gobierno gracias a esta brillante cortina de humo.

Y no se quejen, al menos no hemos declarado la guerra a Andorra ni hemos conquistado un islote con “fuerte viento de levante”.

Cadena Nacional

Otra de las estrategias más usadas es lo que en América Latina llaman la “cadena nacional”. Basado en el hecho de que las televisiones son concesionarias de un espacio radioeléctrico que pertenece a la nación, se considera razonable que la nación, en circunstancias especiales, pueda exigir que todas las televisiones emitan un mensaje determinado.

Esto ha evolucionado en países como Venezuela o en algún momento de la argentina de Cristina Kirchner a una verdadera ocupación permanente usando esa prerrogativa como excusa. En nuestro caso, Moncloa, con gran tino, ha venido ocupando las franjas de mayor audiencia con mensajes más o menos afortunados, incluyendo los horarios de los informativos.

¿O creían que es casual que las intervenciones televisivas de Sánchez coincidan casi milimétricamente con los telediarios, almas de cántaro?

Los famosos técnicos y científicos

Y termino con el que fue probablemente la primera barrera tras la que se escondió el Gobierno, los tan famosos como desconocidos “técnicos” y “científicos”

Miren, un político no puede saber de todo, y debe rodearse de especialistas, hasta ahí todo bien. Además en un caso tan grave como el que nos ocupa es razonable que el gobierno cuente con especialistas técnicos en diversas materias, sanidad, orden público, economía, estrategia… Pero, y aquí viene el truco, ante un problema como este virus, los consejos de cada uno de los técnicos serán acordes con su especialidad y les aseguro que no serán precisamente coherentes.

El técnico en sanidad aconsejará aislamiento sine die, el de orden público reforzar plantillas de Policía y Guardia Givil, el de economía abrir cuanto antes la mano para iniciar la recuperación, el estratega llegar a acuerdos con la oposición cuanto antes...

La labor del político es escucharles a todos y posteriormente elegir entre todos esos consejos los más adecuados para salir lo mejor posible de esta situación. De hecho por eso votamos políticos y no técnicos. No está bien esconderse tras los técnicos, y si se hace, al menos deberíamos conocer quiénes son, y si aciertan, animarlos a presentarse a las elecciones.

Miren, nada de esto es en realidad nuevo, solo cambian las estrategias y las formas, no los fines. De hecho quiero finalizar esta columna con el pensador hispano-judío Baruch Spinoza, concretamente con una frase suya que nos indica que ya en su tiempo eran comunes estas construcciones en las que -entonces- monarquía y religión se retroalimentaban para gobernar estados e individuos, de igual forma que ahora se mezclan en una redoma aún mayor gobernantes escasos de principios con tecnologías y técnicas para el control de nuestras sociedades:

“El gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consiste en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud, como si se tratara de su salvación, y no consideren una ignominia, sino el máximo honor, dar su sangre y su alma para orgullo de un solo hombre”.