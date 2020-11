Daño irreversible o la vuelta al Lysenkoísmo

De la noche a la mañana, el libro de la periodista del Wall Street Journal Abigail Shrier fue retirado del catálogo de una de las más grandes cadenas de almacenes de Estados Unidos tras una sola queja por redes sociales. El twittero en cuestión era un trans activista que les exigía una explicación por vender en sus tiendas un libro sobre “la epidemia transgénero que estaba barriendo el país”.

I think the trans community deserves a response from @AskTarget@Target as to why they are selling this book about the “transgender epidemic sweeping the country”Trigger Warning : Transphobia https://t.co/N1MvMKpqfppic.twitter.com/68H1xLnjDH